El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró, que la influencia del Barcelona es "notable como entrenador", ya que "lo ha sido todo", aunque haya ido evolucionando y cambiando la experiencia con los años.

El técnico catalán, de 53 años, declaró en la rueda de prensa previa al choque de ida, de los cuartos de final de la UEFA Champions League, contra el Real Madrid este martes que "mañana será diferente", porque ambos "buscarán alternativas". Además, en "los partidos de ida uno siempre especula más, pero jugar en el Bernabéu siempre pesa", añadió.

Las bajas de Aké y Walker han sido otro de lo focos, en el que Guardiola dijo: "Las cosas son así. El Real Madrid también tienen problemas con Alaba, Courtois o Militao. Es verde que es el que mejor puede parar a Vinicius pero las lesiones son partes de una temporada tan larga. Lamentablemente estamos teniendo muchas lesiones en este tramo decisivo de la temporada".

Del aprendizaje ante el Real Madrid al "gran" Carlo Ancelotti

El técnico del City declaró que "estar entre los mejores 16 está muy bien para nosotros" Mañana y el partido de vuelta van a estar igualados.

"El año pasado llevábamos un componente emotivo muy grande por la remontada y por la posibilidad de estar en otra final. Hace dos años pasó, y ahora ha cambiado. Mañana será diferente. Carlo buscará alternativas y yo también. Nos faltan piezas en defensa y habrá que buscar algo que hacer. En los partidos de ida uno siempre especula más, pero jugar en el Bernabéu siempre pesa", continuó.

Sin embargo, Guardiola confesó que jamás podrá "considerar que Carlo es un mal entrenador tácticamente. Si no no hubiera puesto a Pirlo o Kroos de centrocampista en la base o ha adaptado la posición a Bellingham". "En Manchester lo tenemos claro", añadió el entrenador del City.

“La ventaja es que tenemos la vuelta en casa”

Sobre Jude Bellingham: "Jugó con 17 años contra nosotros con el Dortmund. No solamente las habilidades. Lo que marca la diferencia es lo que tiene en la cabeza. También ha coincidido con entrenadores como Ancelotti, que ha encontrado su posición ideal. Es brillante también con la selección. Tiene 20 años y una carrera por delante increíble".

"Me gusta este negocio. Me pagan bien y me lo paso muy bien. Me gusta también ir al campo del Luton...el día que no me iré a casa. No hay otra razón", concluyó el entrenador de los 'citizens'.