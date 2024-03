La selección inglesa goza de un abanico de alternativas en todas sus líneas de lo más amplio en el que Gareth Southgate, seleccionador de los “Three Lions” tendrá el “bendito problema” de elegir jugadores de una calidad gigantesca y, por lo tanto, extraer un 11 de lo más competitivo de cara a los amistosos internacionales de los próximos días y, por supuesto, enfocándose en la Eurocopa de este verano que tendrá lugar en Alemania para dejar atrás el duro varapalo que sufrieron en la anterior edición frente a Italia.

Sin embargo, entre la plantilla escogida para afrontar dichos compromisos, se encuentran jugadores que están consolidados tanto en su club como en la selección absoluta pero otros que van en camino de ello y que buscan escribir su nombre con permanente en sus clubes y país para que sus concentraciones cada parón internacional no sea una sorpresa para nadie sino lo usual.

Por tanto, estos son los jugadores que se han ganado su sitio y son piezas impensables en sus equipos y en la selección inglesa y, por otro lado, estrellas en busca de lucir y acaparar todos los focos, abrirse un hueco entre todos sus competidores y dejar claro que son el futuro de Inglaterra.

Kobbie Mainoo y Bukayo Saka en la concentración de la selección inglesa / England

Algunos de los “Lions”

Mucho más que un 9

Harry Kane es uno de los máximos representantes de esta selección inglesa y ya son muchos años a las espaldas los que acumula siendo uno de los máximos emblemas de los “Three Lions” siendo un fijo para Southgate en todas sus convocatorias y en sus alineaciones titulares, es decir, por él pasan muchas de las aspiraciones para la Eurocopa. ¿Por qué?

Por un lado, el delantero inglés es el máximo goleador de su equipo, el Bayern de Múnich, con un total de 37 goles en 34 partidos repartidos en Champions League, competición en la que hasta el momento logró anotar 6 goles, y Bundesliga, con un total de 31 goles en 26 partidos. Por otro lado, asistir no es una faceta a mejorar para nada ya que, siendo el segundo con más asistencias por detrás de Leroy Sané, registra 10 asistencias entre las dos competiciones antes mencionadas. Datos que ensalzan la figura del londinense y su influencia en su equipo es muy abultada, tal y como lo era en su etapa en el Tottenham, colocándose como el segundo máximo goleador de la historia de Inglaterra por detrás de un tal Alan Shearer y máximo goleador histórico de la selección inglesa con 59 tantos, pero, realmente, no dicen todo lo que es Kane para su equipo y selección debido a que aporta muchas más cosas que goles.

Harry Kane celebrando un gol con el Bayern de Múnich / Bayern de Múnich

Kane es un generador de juego y a la vez un aclarador de jugadas, es de ese tipo de jugadores que le da igual el balón que le des y las condiciones del envío que él es capaz de mejorar la jugada y darle un color diferente a ese lance. Un delantero que dentro del área, como los datos reflejan, es letal pero lejos del área es un mediocentro más, es un una ayuda más para darle sentido a la jugada y darle una fluidez como pocos, con una capacidad asociativa brillante y una lectura de los ataques exquisita; lo que conocemos como un delantero con alma de 10. De hecho, cuando Benzema abandonó el Real Madrid rumbo a Arabia Saudí, uno de los nombres que sonó con más fuerza fue el de Harry kane debido a que, en el mercado y en toda Europa, era el delantero con las características más similares a las del galo y era un perfil que quería mantener Carlo Ancelotti.

Abrazando el presente

Jude bellingham se ha convertido en la bomba de relojería más favorable que se recuerdan en los últimos años, es el fichaje más “galáctico” de los últimos años en la casa blanca; su rendimiento, sus cifras, su pasión y conexión con todo lo que conforma la entidad blanca ha removido el mundo y, desde el primer día, en la vida de los madridistas no ha parado de sonar el “Hey Jude” ni por un segundo.

El joven inglés lleva tiempo siendo un fijo para Southgate, siendo de los pocos jugadores que se salvan de la catástrofe en el Mundial de Qatar y siendo indiscutible en la columna vertebral inglesa, dejando exhibiciones de lo que significa la elegancia y ser un portento físico partido tras partido, se ha consolidado de forma sublime en su equipo y selección. Por otro lado, sus cifras anotadoras siendo un mediocentro son de lo más llamativas ya que es el máximo goleador de la liga española y, por lo tanto, de su equipo con un total de 20 goles en 26 partidos firmando así la temporada más goleadora de su carrera hasta ahora y todavía no ha terminado la temporada…

Jude Bellingham y su icónica celebración / Real Madrid

Jude Bellingham es una auténtica estrella, comparado con el grandísimo Zinedine Zidane, está en busca de hacer historia en uno de los mejores clubes de la historia, por no decir el mejor, y en su selección dando pie a ilusionarse con un jugador estelar para los próximos 10-15 años. Un jugador que ha despuntado este año por la capacidad de liderar un club tan grande como lo es el Real Madrid pero recordemos que el año pasado acarició la Bundesliga, la cual finalmente no pudo levantar tras el empate ante el Mainz, partido que no pudo disputar debido a unos problemas en la rodilla. Sin embargo, aunque no haya podido tocar la gloria y levantar el título liguero con el Borussia Dortmund, fue elegido como mejor jugador de la temporada en la liga alemana.

La estrella de Birmingham es un jugador mayúsculo, completo en todas las facetas del juego, siendo, lo que se conoce a día de hoy, un mediocentro moderno, el verdadero “box-to-box” reflejando lo que es estar comprometido en defensa y, constantemente, interrumpir los ataques rivales iniciando la presión desde bien arriba mientras que, también, tiene una habilidad para incorporarse a los ataques pasmosa y una facilidad para superar líneas y rivales que es hasta insultante; es imposible dudar de Jude y el abrazo entre madridistas y él es sincero, puro y real.

Todo el Bernabéu abrazando la celebración de Jude Bellingham / Real Madrid

Corazón Skyblue

Uno de los jóvenes con más proyección y con el techo en lo más alto del panorama es Phil Foden, tremenda manera de consagrarse como uno de los presentes y futuros con más fuerza de toda la plantilla inglesa y en su club, el Manchester City.

El joven inglés es un diamante en bruto, un jugador con la precisión y agudeza a la altura de un relojero, una delicadeza y sutileza en sus primeros controles y primeros toques con el pulso de un cirujano y con la capacidad de ser decisivo y tumbar sobre la lona al rival como si se tratase de Myke Tyson en un ring. Es un jugador que ha tirado la puerta abajo y se ha ganado su sitio entre los mejores del mundo, con un City que en liga no estaría disputando la carrera de fondo que está siendo la Premier League si no fuese por todas las veces que Phil se ha cargado todo el peso del equipo a sus hombros y ha dicho “Aquí estoy yo” en más de una ocasión y, por el momento de forma que atraviesa, no serán las últimas.

Phil Foden de camino a sacar un saque de esquina baja la atenta mirada del Etihad / Manchester City

El nacido en Stockport ha generado más de 25 goles entre goles y asistencias en todas las competiciones siendo una pieza fundamental en el esquema de Pep Guardiola debido a su polivalencia de medio campo hacia arriba, probablemente sea el jugador que mejor se desenvuelva en más posiciones y haciéndolo con una facilidad abrumadora, es increíble que se sienta tan cómodo en tantas partes del campo y protagonizando tantísimos partidos a tan alto nivel; es una joya de valor incalculable.

Todas las posiciones en las que ha jugado a lo largo de la temporada Phil Foden / Fichajes.com

Entre sus características podemos encontrar, como he apuntado anteriormente, la precisión y finura en el primer toque y primer control, la rapidez con la que toma decisiones correctas y en un espacio de una baldosa y un tiempo muy veloz, como si se tratase de la velocidad de un pestañeo. Un nivel de exquisitez abrumador, una lectura táctica para decidir el cómo, cuándo y por dónde hacer daño, una facilidad para encontrar socios y convertirse en uno, dando siempre una salida limpia y, cuando agarra la pelota el 47, sabes que van a pasar cosas. Con un amor a su club que le ha acompañado durante toda su vida, cumpliendo el sueño de debutar, seguido de convertirse en una debilidad para Guardiola y, en la pasada temporada, consiguiendo “The Treble” protagonizando una campaña excelente; tiene ahora entre ceja y ceja la Eurocopa y nada va a hacer que se esfume de su punto de mira.

Alicientes sabor Gunner

El rendimiento del Arsenal tanto en esta temporada como en la anterior es de un equipo a la altura de lo más alto de toda Europa, actualmente, encontrándose en el auge en cuanto a nivel de confianza y rendimiento de los últimos años. Desde la salida de Wenger e, incluso, los últimos dos años de su etapa, el conjunto londinense no levantaba cabeza y atravesó unos años oscuros de los que le ha costado mucho reponerse pero, de la mano de Arteta y sus chicos, han podido redirigir su camino y volver a codearse entre los mejores.

Sin embargo, toda esa grandeza que va adquiriendo el equipo inglés no sería posible sin la irrupción de dos eslabones fundamentales en el dibujo de Arteta como lo son Declan Rice y Bukayo Saka, dos jugadores que se han convertidos en dos pesos pesados y, prácticamente insustituibles en el esquema Gunner.

Por un lado, encontramos al jugador que se ha ganado todos los corazones del Emirates, que llegó siendo un niño y se ha hecho un hombre a base de batallas y sumar minutos en sus rodillas. Bukayo Saka es una de las principales fuentes de peligro que poseen los londinenses y es un arma que es exactamente lo que necesita el Arsenal en esa banda derecha aportando vertiginosidad y desequilibrio abismal a ese costado que tan bien domina el inglés y que tan bien aprovecha el inglés, sacando todo el rédito a jugar a banda cambiada pero brindando la posibilidad de poder salir hacia cualquier costado y, en ambos perfiles, es determinante. Muchos laterales, en la salida de balón del Arsenal, tratan de forzar que Saka juegue de espaldas pero el inglés sabe lidiar con ello y, poder girarse y superar dicha marca o ser objeto contínuo de falta siendo uno de los jugadores que más faltas recibe en toda la Premier League. Por último, para respaldar su incidencia en el juego de Arteta, podemos ver reflejado la importancia de su figura en los goles con 16 goles, siendo el máximo goleador del equipo, y 12 asistencias, también siendo el mayor asistidor de la plantilla; destinado para la grandeza.

Bukayo Saka celebrando un gol frente a los Wolves en Premier League en el Emirates / Arsenal

Por otra parte, encontramos a la pieza que le faltaba al fabuloso puzzle ideado, fabricado y pulido por Mikel Arteta, el fichaje ha impulsado al Arsenal al estrellato, rodeado de magos y jugadores completamente hambrientos de éxitos y que ha dado el equilibrio que necesitaba el equipo cumpliendo la función de columna vertebral a las mil maravillas, él es Declan Rice.

El centrocampista londinense se incorporó a las filas del actual líder de la Premier League para dar ese salto de calidad en la medular y poder arropar al resto de jugadores de un mediocentro de garantías, completo en todas las facetas y siendo el apagafuegos perfecto para los Gunners. Es el líder en intercepciones del Arsenal, con un 1’3 interceptaciones por partido y caracterizándose por ser un ganador de duelos nato, aportando muchas alternativas en ataque con sus conducciones y su capacidad de superar líneas y, a estas alturas de la temporada y el alto nivel que demostrado, a los aficionados se les habrá olvidado los 116 millones de euros que costó proveniente del West Ham; es un fuera de serie.

Declan Rice celebrando la Victoria junto al Emirates / Arsenal

Ambos jugadores son fijos en las convocatorias de Gareth Southgate y, poniendo el foco en la Eurocopa, sueñan con escribir su nombre en los libros de historia de Inglaterra y no se entiende poder levantar el preciado trofeo sin ellos de la mano.

Las crías

Sosteniendo “The Bridge”

Cole Palmer se ha ganado todos los elogios en el lado Blue de Londres teniendo un grado de protagonismo gigante ya que, el nacido en Wythenshawe se ha echado el equipo a la espalda y está salvando de la completa hecatombe a un Chelsea en ruinas y de capa caída desde más de un año. Tras esta noticia gratificante para el equipo londinense y, en lo individual para él, de su glorificación de parte de todos los aficionados al Chelsea y fútbol inglés hacia el joven talento inglés, está haciendo frecuentes sus apariciones en los “Three Lions” y pudiendo optar a un hueco entre los seleccionados para el gran evento de este verano.

Hablamos de un jugador diferencial y no cabe duda de que, el Chelsea ha encontrado una aguja en un pajar con su fichaje este verano tras incorporarse a sus filas proveniente del Manchester City, equipo en el que empezó a tener minutos pero no al nivel que él consideraba apropiado para su crecimiento como jugador de élite, por lo que, cuando llegó la oferta de Stamford Bridge y la oportunidad de encabezar un equipo que se caía a trozos pero que, se suponía, los fichajes iban a reconducir la situación. A día de hoy, el que lleva el timón del barco es Cole Palmer y siendo el mayor agitador de partidos y generador de peligro del equipo de Mauricio Pochettino.

Cole Palmer con el humo azul de Stamford Bridge de fondo / Chelsea

Sin ir más lejos, el joven inglés es el máximo goleador del equipo con 14 tantos y el máximo asistente con un total de 12 asistencias. Claramente, es el jugador que abre la brecha y encuentra la manera de transportar a su equipo al ataque, un jugador asociativo pero que no le es difícil estar rodeado de piernas rivales y poder sacarse una “delicatessen” de recurso para encontrar el hombre libre, cercano o alejado, o para poder zafarse de su marca haciéndolo parecer fácil. Normalmente, “Cold” Palmer, apodado así debido a la sangre fría que tiene y la frialdad para tomar decisiones y finalizar jugadas en acciones de alto nivel de intensidad, suele partir desde un costado, más escorado a la derecha para poder meterse entre líneas por dentro y siempre incidir de forma diagonal dirección portería, aunque también es cierto que asume un rol de líbero que tan bien le sienta a Palmer, moviéndose y apareciendo por cualquier parte del campo, siendo imprevisible y un factor capital en el Chelsea par darle claridad a sus jugadas; buscaba minutos en la élite y se ha convertido en un jugador de élite.

18 años

Kobe Maino es otro de los cachorros por criar en la selección inglesa y a lo largo de su carrera en general ya que, el joven nacido en Stockport, tiene 18 años, repito: 18 añitos. Ha sido una de las noticias más enriquecedoras esta temporada en Old Trafford, destacando desde el minuto 1 que puso el pie en el verde y, aunque la edad no lo refleje, es un guerrero que hace suyo el centro del campo con una sobriedad que parece que lleve 15 años unido a los Red Devils y visitando cada semana un estadio diferente en toda Inglaterra.

Kobbie cuando se enfunda las botas y acapara el doble pivote con una responsabilidad enorme de defender los colores de todo un Manchester United parece que haya dos jugadores diferentes en él. Es decir, existen dos tipos de jugador dentro de él ya que, en la fase defensiva, es un guerrillero, no se ahorra un sólo esfuerzo y es poderosísimo en los duelos y disputas, dando una seguridad muy grande a la defensa Red, con un alto grado de implicación defensiva se suma su lectura a la hora de cortar pases, taponar tiros y robar balones hacia delante; con el mono de trabajo es justo lo que necesita el United en el centro del campo al lado de Casemiro.

Mainoo sonriendo a los aficionados de Old Trafford / Manchester United

Por otro lado, en la faceta con balón, tanto en sus pies como el United siendo poseedor del balón, es un completo show. Mainoo cuida la pelota como pocos y no le quema ni un poco, siendo un jugador que disfruta con balón protagonizando ser uno de los jugadores con más regates completados por partido del United, muchas veces dejando destellos a tener muy en cuenta y con gestos y movimientos que recuerdan a los mejores momentos de Pogba, con ese uno-dos tan característico del francés, con ese poderío en la conducción y con esa manera de desenvolverse con muchos jugadores cerca. Además, se ha convertido en jugador que, poco a poco, se va incorporando más en el factor sorpresa de la segunda línea, desarrollando mucho su faceta ofensiva y llegadora que tan bien le hace al United.

Con 18 años, nacido en abril del 2005 y ya ha sido convocado con la selección absoluta de Inglaterra porque un talento así no pide permiso para arrasar con todo y Gareth Southgate no se lo ha pensado dos veces con él. El United ya trata de blindarlo para sellar su futuro como Red Devil y es que una perla de esta magnitud no puedes dejarla escapar.



Un Toffee de lo más prometedor

Jarred Branthwaite se ha hecho con un sitio en la zaga del Everton junto a Tarkowski y en el lado Blue de Liverpool saben de la promesa que se trata el nacido en Carlisle y, pese a ser una temporada para olvidar en Goodison Park junto a la del año pasado, Jarred lleva siendo sinónimo de alegría para el conjunto inglés desde que se reincorporó al equipo después de su aventura en Eindhoven en el PSV.

Jarred Branthwaite aplaudiendo al Goodison Park después de un partido de Premier League / Everton

El joven inglés ha sido convocado para los amistosos internacionales que los “Three Lions” disputarán frente a Brasil este mismo sábado y frente a Bélgica el próximo martes, enfrentamientos para poner a prueba a esta gran plantilla y a jóvenes promesas como Branthwaite midiéndose a dos selecciones de lo más prestigiosas y demostrar de qué pasta están hechos. Las características del jugador inglés abarcan todo lo que tenga que ver con ser un central sólido, sin ningún tipo de tapujo a la hora de chocar y medirse cuerpo a cuerpo contra cualquiera y poseer una envergadura notable, siendo poderoso en el juego aéreo, tanto ofensivamente como defensivamente. En el estilo de Sean Dyche y en todo lo que envuelve al estilo del fútbol inglés, es un central que que viene como anillo para el carácter de esta liga y del técnico de Kattering; disfruta los “tackles” como pocos y vive dicho estilo a flor de piel.

Por otro lado, fue entrenado por Carlo Ancelotti cuando el italiano estuvo en el banquillo Toffee y el central inglés fue muy de su devoción, a Carletto le gustaba y eso se notaba. Por lo que, cuando el Madrid sufrió esa sangría en cuanto a las lesiones y cayeron jugadores como Militao y Alaba con tantos meses de baja por delante, uno de los nombres que sonaron para ocupar esa zona lisiada del club merengue fue Jarred Branthwaite. Sin embargo, como veis, continuó en el Everton y tiene unos meses por delante duros para aspirar a la salvación; su cerrojo será capital para saber donde juegan la campaña siguiente.​​​​​​​