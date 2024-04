Oficio

El partido que tuvo lugar ayer en el Molineux fue un partido tosco, poco vistoso y hasta incluso pesado, con mucha escasez de espectáculo, lo cual algo a lo que no nos tiene acostumbrados la Premier League. Pero victorias así cuentan exactamente lo mismo y son igual de necesarias para un equipo que no se puede permitir ni un sólo tropiezo debido a la persecución de los principales competidores por el primer puesto: El Manchester City y el Liverpool.

En muchas ocasiones, asociamos los grandes equipos a estilos muy vistosos y con un registro de juego más táctico y técnico que físico y bregador. Sin embargo, los partidos en los que hay que sacar ese lado más trabajador, de bajarse al barro y ensuciarse, caer y chocar, con jugadas que tienen de todo menos orden, también hay que plantearlos físicamente y anímicamente.

El aspecto psicológico en este tipo de partidos también es algo capital ya que, jugadores como Ødegaard, Saka o Havertz, pese a tener capacidades de sobra para poder adaptarse a este estilo de partido, es más incómodo para ellos que un equipo que propone y no que únicamente destruye y atropella el juego, lo cual es completamente lícito, por supuesto, pero para jugadores tan técnicos y que les gusta soñar tanto el balón, es un desafío cuando les toca enfrentarse a equipos de este estilo.

Ødegaard preparando la jugada a balón parado junto a Rice y Havertz / Arsenal

No obstante, supieron interpretar en qué momentos era necesario afrontar esa pugna, debido a que, si ganas esa pequeña batalla, se abren muchas puertas de cara al ataque o se cierran respecto a estar bien protegido en la parte defensiva. El Arsenal no se achicó frente a un equipo que domina muy bien el barro y los duelos, fue valiente y supo llevarse a su terreno el contexto que se estaba dando en el Molineux.

En gran medida, los Gunners fueron dominadores, fue el equipo que llevó el ritmo del partido pero sin generar demasiado peligro sobre la portería de los lobos durante, prácticamente, toda la primera mitad pese a adelantarse con el gol de Trossard al final de la primera parte. Progresivamente el Arsenal sobre todo al comenzar. En la segunda parte fue cuando más mordiente consiguió tener ubicando cerca del área rival a jugadores como Ødegaard y a Havertz más los jugadores que son más dinámicos juntándose con la última línea defensiva de los Wolves: Gabriel Jesús, Saka y Trossard.

Trossard celebrando con Kiwior el primer gol que rompía la igualada frente a los Wolves / Arsenal

Gabriel Jesús y Trossard son jugadores muy dinámicos, que pueden partir desde la banda o partir desde la zona de referencia y ser mucho más móviles o, mejor dicho, tener un rango de movimiento más amplio y más variado que Saka ya que el inglés parte de la banda derecha, ahí es donde más cómodo y donde más efectivo resulta que reciba el balón. Normalmente, tiene una emparejamiento individual con su lateral y es un jugador mucho más marcado; Havertz, Trossard y Gabi son jugadores que permutan constantemente y que varían sus movimientos y posiciones de forma muy continuada, lo cual genera dudas, salidas erróneas y momentos de indecisión que generan brechas que aprovechan a las mil maravillas.

Por otra parte, los Wolves lo intentaron y tuvieron diversas formas de intentar transitar, ya que es un equipo que le gusta contraatacar mucho y que se le da especialmente bien, reforzando muchos sus ataques por banda y con centros laterales, pero ayer, debido a las múltiples bajas que acumulan, no tenían un delantero referencia y los ataques no resultaban ser lo suficientemente efectivos entre eso y que un día más la zaga del Arsenal estuvo brillante David Raya sólo se tuvo que emplear una vez al inicio del partido. Saliba y Gabriel, de las parejas más sólidas, por no decir la que más, en lo que llevamos de campaña, Kiwior que es un lateral fiable debido a sus características de central que, poco a poco, va incorporando a la posición que le está aplicando Arteta y Ben White ya consolidado como lateral y creciendo en fases ofensivas. Por otra parte, cabe mencionar a uno de los fichajes que mejor rendimiento está dando en toda la Premier y en todo el mundo: Declan Rice.

El inglés es un jugador que abarca mucho campo, muchas funciones y muchas tareas que las cumple haciéndolas parecer fácil. Capaz de robar, asegurar robo o superar líneas y plantarse en el base de la jugada, ya sea para un ataque posicional o para un ataque más directo. Capaz de llevar la sala de maquinas del equipo Gunner y darle el equilibrio que necesita en cada ataque y en cada activación en defensa cuando hay una pérdida; es el jugador que necesitaba el Arsenal y no había otro mejor que él para cubrir esa poción. Un jugador que ya es indiscutible en el dibujo de Arteta, y no es para menos, y lo mismo con los "Three Lions", Gareth Southgate no contempla un 11 titular sin el jugador de 25 años.

Declan Rice enn el calentamiento previo al partido frente a los Wolves / Arsenal

Por último, para terminar el partido y completar una victoria muy importante en la carrera por la liga, el Arsenal defendió de la mejor manera que se puede hacer: con la pelota y sin sufrir riesgos ni infortunios que propiciasen un susto de los lobos. Saber terminar un partido, el cual tienes dominado, en área rival es una virtud muy grande para poder seguir teniendo el control del partido y para poder tener siempre la opción de ampliar el marcador y no de acortarlo, tal y como selló “Captain Ødegaard” en los minutos finales para firmar el 0-2 definitivo. El Arsenal supo dominar y atar el resultado y salió con una sonrisa de oreja a oreja del Emirates Stadium. Después de una derrota durísima anímicamente frente al Bayern y la derrota en liga frente a los villanos el pasado 14 de abril, necesitaba una alegría de este tamaño para alzar el brazo y entonar un “No nos hemos ido, seguimos aquí”. Siguen en la carrera por la liga, siguen más vivos que nunca y es que, dos partidos, no pueden empañar toda una campaña llena de buen juego, resultados y mucha ambición.

Siguiente cita: martes 23 de abril, derbi de Londres frente al Chelsea, preparen las palomitas.