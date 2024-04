Arsenal vs Aston Villa: partido de vida o muerte

El Arsenal tiene un encuentro complicado en su estadio donde se enfrenta al 4º posicionado de la Premier League, el Aston Villa de Unai Emery. El 2024 de los de Arteta es muy bueno en la Premier League, donde han jugado 11 partidos en los que tan solo empataron uno de ellos en el Etihad Stadium contra el Manchester City. En el Emirates Stadium han jugado 5 partidos en este año, ganando todos y anotando la friolera cifra de 16 goles y recibiendo apenas 3 goles en contra.

El Arsenal viene de jugar la Champions League ante el Bayern de Munich, donde consiguió un meritorio empate en casa y después de este importante partido ante el Villa deberán viajar a Alemania para buscar su pase a semifinales.

El Aston Villa tiene una tarea complicada ante un Arsenal invicto y con ganas de títulos. Los de Emery buscan amarrarse a los puestos de Europa y, porque no, luchar con el Tottenham una plaza por la próxima Champions League.

El Aston Villa viene de ganar en casa al LOSC Lille en la Conference League y, al igual que el Arsenal, la semana siguiente a este partido se vería las caras de nuevo pero esta vez en Francia para pasar a las semifinales.

El Arsenal contra el "top-seis" de clubes en la presente temporada, tan solo ha perdido ante el propio Aston Villa en la Jornada 16 con un simple gol de la estrella escocesa John McGinn. Por otro lado, ha empatado tres (Tottenham, Liverpool y Manchester City) y ha ganado otros tres (Manchester United, Manchester City y Liverpool). Quedándole por jugar, quitando este partido, contra Tottenham y Manchester United, ambos fuera de casa.

Sin embargo, el Aston Villa ha perdido cinco partidos contra los "top-seis" y ha ganado tres encuentros (Tottenham, Manchester City y Arsenal). Después de este partido, le quedaría enfrentarse al Liverpool en su casa en la penúltima jornada de la Premier League.

El Arsenal dispuesto a defender el primer puesto

El Arsenal se sitúa como líder provisional de la Premier League con los mismos puntos que el Liverpool y uno más que el Manchester City (los tres con 31 partidos jugados). Contra el Aston Villa se juegan seguir luchando por el título en el partido 165 en Premier de Mikel Arteta.

El Arsenal viene de ganar 10 partidos y empatar uno en el presente año, anotando 34 goles y simplemente recibiendo 4 en la Premier League. Esto refleja el perfecto funcionamiento en todas las zonas del equipo de Arteta, donde, en ataque, es el equipo más goleador (75), y una de las fases que más dominan es el juego aéreo (con 16 goles).

En defensa se mantienen como el equipo con más porterías a cero (14) en las que David Raya es el hombre clave teniendo doce de ellas bajo los guantes, además, ha recibido, tan solo, 19 goles en contra, hito que le sitúa como el 22º portero con más goles recibidos, contando a todos aquellos que han disputado al menos un encuentro. En todo el año, según la Premier League, han tenido una cifra de goles en contra esperados de 4,98. Una diferencia muy grande a las de sus máximos competidores por el título, ya que tanto Manchester City (14,27) como Liverpool (12,28) superan con creces los ataques de los rivales a sus porterías.

Gabriel Magalhaes celebrando un gol / Foto: Fox Sports

Bukayo Saka jugará su partido nº 220 con el Arsenal y el 165 en Premier League.

Un Aston Villa dispuesto a clasificarse a la Champions 41 años después

El equipo dirigido por el vasco Unai Emery busca clasificarse a la Champions League por primera vez en este siglo, para eso tienen que superar al Arsenal, aprovechando el pinchazo del Tottenham contra el Newcastle.

Los villanos tienen una misión muy complicada contra los de Arteta, donde se presentarán en Londres como un equipo revelación con numerosas bajas como Douglas Luiz por acumulación de amarillas o la posibilidad de no tener ni a Clement Lenglet ni a Matty Cash.

Sin embargo, cuentan con un Ollie Watkins tocado por una varita ya que cuenta con 35 participaciones de goles en toda la temporada, siendo máximo asistente de la Premier (10 asistencias) y segundo máximo goleador (18) por debajo de Erling Haaland.

Ollie Watkins celebrando un gol / Foto: AS

Este podría suponer el partido nº 180 con el Aston Villa de Ezri Konsa y el nº 400 en la carrera de Alex Moreno.

Posibles alineaciones

El Arsenal podría partir con su habitual 4-3-3. Las únicas dudas serían el lateral izquierdo, entre Zinchenko y Jakub Kiwior, la posibilidad de presencia del ya recuperado Thomas Partey, la posible inclusión en el once de Leandro Trossard tras sus grandes actuaciones y la presencia de Gabriel Jesús en punta.

Por otro lado, el Aston Villa, tras la acumulación de amarillas de Douglas Luiz que hace que se pierda esta jornada 33, puede presentar una formación distinta a la habitual, con John McGinn más atrasado y dos delanteros, siendo el referente Ollie Watkins y acompañándole Moussa Diaby, como hizo ante el Wolverhampton. Por otro lado, Clement Lenglet y Matty Cash son dudas para el encuentro lo que haría que dos exjugadores de LaLiga Santander ocupen la zaga defensiva de los de Emery.

Últimos enfrentamientos

En los últimos cinco encuentros entre ambos se lo llevaron los gunners en 4 ocasiones menos el más reciente de ellos, en la presente temporada, que se lo llevó Unai Emery.

Tyrone Mings disputando un balón con Aubameyang en 2021 / Foto: BBC

Históricamente, según la página oficial de la Premier League, han jugado 57 partidos, siendo 31 ganados por parte del Arsenal, 14 empates y 12 victorias del Aston Villa.

Declaraciones

Por parte del Arsenal, como es habitual, Mikel Arteta realizó una rueda de prensa previa al partido contra el Aston Villa donde habló sobre algunos jugadores de su plantilla y de la temporada del Aston Villa:

Sobre la vuelta de Jurrien Timber a los entrenamientos:

"Queremos que juegue al menos un partido con el equipo sub-23, también un partido en casa, esos serían los pasos antes de verlo de regreso."

Sobre el rendimiento de Kai Havertz:

"Aún no hemos visto lo mejor de Kai. A su edad, acaba de empezar con nosotros, es su primera temporada... Tiene que mejorar sus números y seguro que lo intentará."

Sobre lo que más le impresionó del Aston Villa:

"Lo que han hecho desde que llegó Unai. Ha tenido un gran impacto en el club en términos de actuaciones y consistencia, es increíble lo que están haciendo. Todavía están en competición europea."

Por otro lado, Unai Emery confirmó que Clement Lenglet y Matty Cash volvieron al entrenamiento con el grupo, por tanto, es probable que estén disponibles para el choque.