Hablemos de protagonistas

La carrera por el título liguero se está poniendo intensa, a estas alturas cualquier error puede costar muy caro y una marcha de menos propiciará que alguno de los dos equipos o los dos te adelanten, quedarse atrás no es una opción para ninguno de los tres.

Manchester City, Liverpool y Arsenal tienen el mismo objetivo y tan sólo uno de ellos podrá alzarse al cielo, sólo uno de ellos podrá tocar la gloria, sólo uno de ellos podrá ser nombrado campeón y llevar a sus vitrinas el trofeo de la Premier League.

Un aspecto atípico durante esta temporada llena de vaivenes en lo que al líder de la clasificación respecta es que, para fortuna de los espectadores y amantes de la Premier pero no para los principales seguidores de ese primer puesto, es que hay hasta 3 hienas locas por hacerse con su presa.

Durante los últimos años, generalmente tenemos un antagonismo entre el City y el Liverpool, lleno de batallas históricas y emblemáticas que han ido marcando los anteriores campeones con ligas ajustadísimas y repletas de exigencia. En la campaña pasada, el Liverpool hizo una de las peores temporadas que se recuerdan en la era Klopp y, de lo contrario, el Arsenal de la mano de Mikel Arteta pudo volver a ilusionarse, tuvo la posibilidad besar lo más alto de la tabla pero el City apareció, no falló y pasó por encima a los Gunners.

El Manchester City alzando el título de la Premier League en la campaña anterior / Manchester City

Este año, esta temporada, está siendo una verdadera montaña rusa de emociones, de movimientos en lo más alto de la clasificación donde el aspecto anímico relacionado con otras competiciones europeas también está pesando, tanto negativa como positivamente y estoy seguro que, todo lo vivido hasta ahora de campaña, no está dejando a nadie indiferente.



Los anfitriones buscan repetir gesta

El equipo dirigido por Pep Guardiola es el vigente campeón de la Premier League y, un año más, está en lo más alto de la clasificación siendo un equipo fiable y con un juego con muy pocas grietas pero que no ha logrado batir a sus principales competencias en ninguno de los 4 enfrentamientos, en los que ha empatado 3 y ha perdido el restante en el Emirates con un gol agónico de Martinelli en los minutos finales del encuentro.

Los Citizens, como digo, pese a ser un equipo muy difícil de incomodar e inquietar, hemos visto a lo largo como han habido discrepancias y críticas por la vulnerabilidad que han mostrado cuando un equipo utiliza pocos toques y sale en tromba al ataque, sufren y no siempre les sale la gran presión tras pérdida a la que nos tienen acostumbrados los mancunianos.

Lo cierto es que, cualquier comparativa que se haga de la temporada pasada con esta campaña, el City saldrá malparado ya que “The Treble” es una hazaña casi irrepetible y que es el nivel más alto de todos y cada uno de los componentes de aquel plantel. Quizá haya jugadores que hayan bajado el nivel pero todo será mejor o peor con qué o con quien lo compares, por ejemplo, Haaland esta temporada no lleva la misma cifra goleadora ni la misma influencia en el último tercio que la anterior temporada pero es que, el noruego, rompió todos los récords habidos y por haber y fue una completa salvajada todo lo que logró en su primer año con el City. Aún así lleva, únicamente en Premier League, 20 goles y 5 asistencias en 26 partidos; poca cosa…

Por otro lado, el jugador que ha emergido en forma de protagonismo, de querer ser trascendente y de terminar siendo el líder de este equipo es Phil Foden, una estrella que deslumbra por todos los campos que visita y que guardan como oro en paño en el Etihad. Acompañado de jugadores capitales en la plantilla como rodri y su récord de imbatibilidad y el Kevin De Bruyne, el Mago de Gante, volvió de una lesión complicada y parece como si los días y el tiempo no hubiesen contado para él; cómo lo han echado de menos…

Foden celebrando uno de los tantos que anotó frente a los villanos / Manchester City

Por otra parte, esta última semana ha sido dura y a la vez emocionante ya que, en Champions League, sufrieron una eliminación frente al Real Madrid en una eliminatoria que será recordada por el resto de los días porque fue algo indescriptible, sin embargo, para los mancunianos la noche del 17 de abril de 2024 será una pesadilla ansiada por ser olvidada. No obstante, el sábado 20 de abril, sellaron su pase a la final de la competición más simbólica de toda Inglaterra: La FA Cup. Será frente a su vecino, los Red Devils, el día 25 de mayo y es una oportunidad de llenar sus vitrinas y completar la temporada con un título más es siempre importante para la imagen del club y la moral de la plantilla.

Terminar con el legado

La despedida de Klopp del equipo que le acogió en la temporada 2016 llegará a final de esta temporada, tal y como confirmó el técnico alemán por redes sociales, un adiós que hará mucho daño y que, por supuesto, en lo anímico ha afectado de manera más motivadora para esta recta final de temporada y será un antes y un después en la historia del club.

En este último mes la dinámica no es demasiado buena para los Reds tras ser eliminados duramente por la Atalanta en Bérgamo en los cuartos de final de la UEFA Europa League, perder en Anfield contra el Crystal Palace y dejarse dos puntos en Old Trafford, en un partido en el que la pelota simplemente no quería entrar o que los chicos de Klopp no fueron precisos ni eficaces ante un United lleno de dudas y fantasmas, capaces de lo mejor y lo peor en cuestión de minutos.

Sin embargo, que el Liverpool se mantenga en lo más alto de la tabla no ha sido generación espontánea como las amapolas, sino que el conjunto de Liverpool es un equipo respetado, temido y de los más grandes de Inglaterra. Este año se ha reforzado con un centro del campo completamente nuevo y que tantas alegrías le ha dado a Anfield, completamente conectado con la grada, con el estilo del equipo y con el rol que le corresponde a cada uno de los integrantes: Szoboszlai, Mac Allister y Endo. Un conjunto de jugadores que está siendo la columna vertebral, muy diferentes entre sí pero es que los polos opuestos se atraen y la manera de complementarse que tienen estopa tres eslabones es algo asombroso.

Todos los jugadores celebrando el gol de Luis Díaz que les adelantaba en Old Trafford / Liverpool

Con un Darwin más líder, con un Luis Díaz más protagonista y con “El Faraón” siendo la estrella del equipo, un distinguido de los que ya no quedan. Son 36 goles entre los 3 en Premier League, es casi el 50% de los goles anotados del equipo en la liga y son datos de un tridente fiable, que se entiende y que, poco a poco, está mejorando los datos, las sensaciones y la relación con el gol.

Los siguientes 5 partidos son muy importantes a la par que complicados, tres señoras visitas: Goodison Park en el derbi de Merseyside, el Olímpico de Londres y Villa Park en su visita a los villanos. Por otra parte y no menos importante, recibe a los Spurs con las posibilidades de puestos europeos en juego y el último partido en Anfield de Klopp, frente a los Wolves.

Volver a soñar

El equipo que ha construido Mikel Arteta después de años de completa oscuridad, de años tocando fondo, de años que han opacado un pasado glorioso; es sinónimo de ser uno de los mejores entrenadores del mundo y uno de los mejores gestores de grupo que hay en el panorama.

El amor que tiene el vasco por los Gunners y un trabajo incondicional por sacar del barro a un equipo en ruinas es inaudito, el Arsenal ha resurgido y está volviendo a sentirse como un grande de Inglaterra, a base de reivindicaciones, de incorporaciones llenas de vitalidad y derrotas que les han hecho crecer, madurar y permitirles ser lo ambiciosos que se merecen.

La temporada pasada llegó a acariciar el título liguero, llegó a consolidarse como uno de los equipos que mejor fútbol plasmaba en el verde y logró clasificarse, después de muchos años de decepciones, en Champions League. Esta campaña, con más incorporaciones que ofrecen un salto de calidad, con jugadores insaciables y que permiten mantener un bloque ganador y con más ganas que nadie de volver a permitirse soñar porque, cuando has estado abajo y te has visto en situaciones críticas comparándolo con contextos pasados, volver a renacer y dar un golpe sobre la mesa puede con todo, con esas ganas y esa ambición tienes mucho ganado, sin contar el fútbol que nos regala este maravilloso equipo, es el equipo que más goles ha metido y que menos ha encajado, con un +51, lideran la clasificación y el sueño está más cerca de ser realidad.

Algunos jugadores del Arsenal celebrando un gol bajo la atenta mirada del Emirates / Arsenal

Un bloque defensivo como pocos, Gabriel y Saliva siendo, probablemente, la mejor pareja de centrales de toda la liga, un centro del campo que muchos ansiarían con incorporaciones como Rice, capitaneado por Ødegaard y remodelado con un Havertz que se mueve con la libertad que tanto le gusta. La joya de la corona es Bukayo Saka, la máxima estrella, el diferencial y el diamante del equipo, acompañado por Martinelli, más irregular pero de electricidad va sobrado, Trossard es el eterno revulsivo que cada vez más fuerte golpea la puerta de la titularidad y Gabriel Jesús con su energía brasileña que tanto brillo le aplica a los ataques Gunners; es imposible no ilusionarse.

Con diferencia, es de los tres el equipo, a priori, el que peor calendario tiene y es que sus próximos enfrentamientos no son moco de pavo: Hoy le visita en el derbi de Londres el Chelsea que es capaz de ganarle al United en una remontada histórica y empatar frente al Sheffield, otro derbi de Londres frente a los Spurs lejos de su feudo y, ya en mayo, le visita una de los equipos revelación, el Bournemouth de Iraola, visita el Teatro de los Sueños y, por último, recibe a un Everton que, lo más seguro es que, se esté jugando la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés…

Viendo el nivel de cada uno y lo que les espera en las próximas semanas, no me atrevo a predecir ningún campeón porque esto es lo bonito de la mejor liga del mundo, la imprevisibilidad que te ofrece no te la ofrece otra liga, el nivel de heroicidad y de epicidad no te la ofrece otra y, de lo que sí que estoy seguro, es de que se la llevará el que menos errores conceda y el que más confíe en sus capacidades y en su equipo ya que, hasta que el colegiado no pita el final, el partido no ha acabado.

Serán semanas llenas de emociones, bañadas en lágrimas con el factor del todo o nada que puede decidirse en cuestión de segundos y nosotros estaremos aquí para contaros todo, hasta el más mínimo detalle…