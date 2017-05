Un final de infarto hace que el Blackburn Rovers pierda la categoría en Championship

El Blackburn Rovers desciende a League One por la dolorosa diferencia de goles | PA

El Blackburn Rovers volverá a disputar League One por primera vez desde 1980. Poco queda ya de aquel equipo que con Alan Shearer a la cabeza consiguiese levantar uno de los títulos de campeón más sorprendentes de la historia de la Premier League en 1995 y en la tarde del domingo salió como máximo damnificado de un empate a puntos con el Nottingham Forest para perder la categoría por la diferencia de goles.

El Rovers ha descendido con los mismos puntos que el Forest y una diferencia de dos goles en el gol average La jornada 46 del Sky Bet Championship fue una de las más puras de la historia, con las gradas repletas de transistores que buscasen conocer los progresos de sus rivales directos. Mientras el Newcastle United consiguió un agónico título de campeones, el Nottingham Forest, el Blackburn Rovers y el Birmingham City conseguían las victorias que tanto necesitaban.

Los tres conjuntos habían cambiado de entrenador en tres ocasiones este curso, y Tony Mowbray no consiguió obrar el milagro para los de Lancanshire que terminaron el curso con 51 puntos y un -12 en el gol average, superado por el -10 cosechado por el Forest.

Foto: PA

La obligación de ganar

El Rovers derrotó con contundencia al Brentford por 1-3, saliendo muy centrados en Griffin Park desde el pitido inicial, pues a los 16 minutos ya vencían por 0-2 para poner la presión sobre el Forest.

Los entrenados por Mark Warburton tuvieron más problemas de los previstos para abrir la defensa de un Ipswich Town que no tenía nada por lo que jugar, y los tantos de Mulgrew y Guthrie en Londres preocupaban a la grada del histórico City Ground que tantas tardes de gloria contempló en los años 70 y 80.

Los tres implicados en la lucha por evitar el descenso consiguieron la victoria No sería hasta antes del descanso cuando Britt Assombalonga desde el punto de penalti abriese el marcador. A la vuelta del intermedio Cohen y de nuevo el congoleño rompieron la red defendida por el polaco Bialkowski para eliminar todo rastro de dudas y alejar el fantasma del descenso.

Por su parte el Birmingham City llegó con Harry Redknapp a la última jornada de liga en el banquillo como favorito a evitar el drama de la pérdida de categoría. Los Blues iniciaron con el despido de Gary Rowett una espiral de auto destrucción que tan solo la marcha de Gianfranco Zola pudo parar. El veterano preparador ha conseguido en los tres partidos al cargo dos victorias para terminar el año con 53 puntos en 19ª posición.

Che Adams hizo en el minuto 16 el único tanto del partido en Ashton Gate, donde el Bristol City apenas opuso resistencia al no disputarse nada. Por primera vez en 37 años el Blackburn Rovers disputará la tercera división del fútbol inglés.

Mowbray tras el encuentro en Griffin Park. Foto: Rich Sharpe

46 malos partidos

El técnico escocés Tony Mowbray tendrá el dudoso honor de haber estado al cargo en el último duelo de los Rovers en Championship, aunque como él mismo reconoció tras el fatídico encuentro, "un equipo no desciende por un solo partido".

"Ha sido muy frustrante y decepcionante, pero no nos queda otra que aceptarlo, porque en última instancia a un equipo se le juzga por 46 partidos, y en esos 46 malos partidos no fuimos lo suficientemente buenos para conseguir los puntos necesarios para conservar la categoría", dijo con dureza el experimentado técnico.

"En 46 encuentros no hemos sido lo suficientemente buenos para conservar la categoría" "Desde el primer día conseguí todo lo que les pedí a los chicos. Nos ceñimos al plan de juego y conseguimos la victoria, pero por desgracia no dependíamos de nosotros mismos. El grupo no ha sido bueno en líneas generales, pero yo no puedo juzgar con los 15 partidos desde mi llegada. 22 puntos en 15 partidos está bien, y se suele decir que un equipo que asciende tiene que conseguir de media dos puntos por partido, y nosotros en los últimos cinco partidos hemos logrado 11, pero por desgracia, no ha sido suficiente", analizó con tristeza.

"Hay que darle todo el crédito del mundo a Harry Redknapp, que ha conseguido dos victorias importantes en los últimos dos partidos tras pasar una racha de una sola victoria en 22 duelos. Pensaba que tendrían una tarde difícil en Bristol, pero no ha sido así y caemos por la diferencia de goles", finalizó diciendo Mowbray.

Redknapp celebrando la permanencia en Ashton Gate. Foto: James Marsh

Otro milagro de Redknapp

El Birmingham City llegaba a este tramo final de la temporada con la peor racha de todos los implicados en la lucha por evitar el descenso, y sin embargo el veterano entrenado consiguió sacarse un último conejo de su chistera para lograr la permanencia.

El 0-1 ante el Bristol City, y días antes el 2-0 ante el Huddersfield Town fueron suficientes para que los Blues puedan continuar el ilusionante proyecto que comenzó con el cambio de dueños el verano pasado. Ahora queda por ver si Redknapp seguirá al cargo del equipo el próximo año, aunque no quiso aventurarse y dijo: "Tengo una buena vida, no necesito un trabajo de manera desesperada. Trabajo con varias compañías y tan solo estaría interesado si el proyecto supone buscar el ascenso el año que viene".

Redknapp: "¿Me llaman de China? ¡Me voy ahora mismo a China" "No he hablado con nadie, y de verdad que no conozco las intenciones de los nuevos dueños", dijo antes de que dos llamadas de teléfono interrumpieran su rueda de prensa. "¿Me están llamando de Beijing? ¡Pues hago las maletas y me voy ahora mismo a China!", dijo de manera divertida ante las cámaras Redknapp. "De verdad, no lo sé. Quizá tengan a otra persona en mente para este trabajo", finalizó diciendo, aunque de lo que no cabe duda, es que tendrá un lugar especial en los corazones de los seguidores del Birmingham City por haber conseguido una milagrosa escapada.

Assombalonga celebrando su primer tanto. Foto: Nottingham Forest

Nunca más

Se consiguió la salvación de un club histórico como el Nottingham Forest, que muy cerca estuvo de ser el primer equipo con dos Copas de Europa en disputar la tercera división de su país.

Mark Warburton quedará como el héroe de la permanencia, aunque fue sincero tras el partido y aseguró que una temporada como esta no se debe repetir. "Merecimos la victoria porque tanto los jugadores como nuestros aficionados estuvieron magníficos. No comenzamos especialmente bien y lo peor que pudimos hacer era venirnos abajo con las noticias que llegaban de otros partidos. En cualquier caso la intención es que esto no se repita. No podemos permitir que el Forest se vuelva a encontrar en una situación así", explicó el técnico londinesne.

Warburton: "No podemos permitir que el Forest vuelva a encontrarse en una situación así" "Tengo confianza de que esto no vuelva a pasar porque conozco la calidad de la plantilla, pero no es bueno vivir unas seis semanas como las que acabamos de pasar, luchando por evitar el descenso. La gente no se da cuenta de lo que supone y lo grande que es este club, así que ahora que nos lo hemos quitado de en medio y estamos aliviados, no hay duda. Nunca más", afirmó el técnico del Forest.

Foto: PA

Las dos (en este caso tres) caras de una moneda que termina con un histórico como el Blackburn Rovers disputando League One en la 2017/18. Seis veces campeón de la FA Cup, una de la Copa de la Liga y tres de la Premier League (y antigua First Division).

En 2007 los Riversiders disputaron la ya desaparecida Copa Intertoto para buscar su pase a la Copa de la UEFA con un equipo en el que brillaban internacionales como Brad Friedel, Roque Santa Cruz y Benni McCarthy. 10 años más tarde, tendrán que vivir la parte más amarga del fútbol y buscar fuerzas para regresar al lugar que les corresponde por historia.