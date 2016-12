Romell Quioto aterriza en Tejas

Quioto disputa un balón frente a la selección norteamericana | Foto: Houston Dynamo

Houston Dynamo no para, está tirando la casa por la ventana. Parece que en la entidad quieren mejorar el papel que han jugado esta campaña. No es de extrañar, pues han quedado últimos en la clasificación de la Conferencia Oeste, a unos sustanciales cuatro puntos del noveno. Las incorporaciones que mejoren la plantilla no han de cesar, el equipo tiene que estar a punto no para cuando comience la temporada, sino para los partidos de pretemporada de enero.

Esta vez ha sido el joven atacante Romell Quioto. Un jugador de 25 años que no solo representa futuro, sino presente. Un delantero que causa dolores de cabeza en los centrales rivales pero que además es veloz, tanto que puede ser una fila daga que se clava por los costados. Un polivalente futbolista que se puede mover por cualquiera de las posiciones de ataque. Así lo ha demostrado tanto con el que ya es su ex-equipo, el Club Deportivo Olimpia, como con Honduras. A su temprana edad ya ha ganado 27 partidos con la selección, perforado la portería rival cuatro veces, siendo tres para clasificar a su país al Mundial de Rusia de 2018. También ha sido jugador olímpico, pues en los Juegos de Brasil hizo cinco apariciones. Un historial completo posee ya en su haber y todavía le quedan años por delante en los que crecer con Houston.

"Es el tipo de jugador que necesitamos"

“Hemos fichado uno de los mejores talentos de la CONCACAF y un jugador cuya velocidad, atletismo y habilidad para marcar goles serán una adición para la bienvenida a nuestro ataque a medida que construyamos el equipo camino a la temporada 2017” dijo el vicepresidente y gerente general del club, Matt Jordan. Los elogios no cesan, el entrenador Willem Cabrera también ha pronunciado unas palabras que a cualquiera le gustan oír: "Romell es equilibrado y fuerte. Es el tipo de jugador que necesitamos”.

Es ya el cuarto jugador procedente de Honduras que prestará sus servicios al club de Tejas. No hay duda de que con tanto compatriota su adaptación debe ser más dulce. José Escalante llegó al club en agosto y Alberth Ellis el 20 de diciembre por lo que se podrán juntar y mejorarse unos a otros. Pero el que sobre todo será un apoyo para ellos será el experimentado en la Major League Soccer, Boniek García, quién lleva dando patadas al balón en suelo Yankee desde 2012. También favorecerá su previa relación gracias al combinado nacional hondureño. Quioto, Ellis y García ya han coincidido en las concentraciones y entrenamientos de la selección, lo que seguramente agradezcan las nuevas perlas de Houston Dynamo.