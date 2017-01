‘Batman’ Ibarra Returns

Google Plus

Ibarra vuelve con los 'Loons' || Imagen: empireofsoccer.com

El hijo pródigo vuelve a casa. Los Minnesota United FC han anunciado el retorno de uno de sus mejores jugadores en las últimas temporadas. Se trata del centrocampista Miguel Ibarra, que antes de su paso por el Club León (su último equipo), estuvo jugando varias temporadas en los ‘Loons’. Para poder hacerse con los derechos del jugador, el equipo tuvo que negociar con los Portland Timbers, a quienes les pertenecía la ficha de Ibarra para competir en la MLS.

“Esto significa un logro para mí”, dijo Ibarra. "Este club me ha dado todo. Estos fans son los mejores y no puedo esperar para ponerme de nuevo los colores de Minnesota, y representar su escudo de nuevo. Estoy feliz y emocionado de volver a casa y no puedo esperar para empezar”.

Ibarra con la camiseta de Club Leon (Imagen: goal.com)

El jugador llega desde el Club León de la Liga MX, donde ha permanecido la última temporada y media, teniendo una participación representativa. En total sólo ha sumado 19 partidos en los que anotó cuatro goles.

Miguel Ibarra, de 26 años, es un futbolista que fue escalando poco a poco entre las diferentes divisiones del fútbol estadounidense, hasta lograr llegar a la máxima categoría. Desde University of California Irvine, fue seleccionado por los Portland Timbers en el MLS Supplemental Draft de 2012, pero no se incorporó al conjunto de la MLS.

Ibarra logró en 2014 el MVP de la NASL

Esto hizo que firmara por los Minnesota United FC, que en esa etapa disputaban la North American Soccer League (NASL). Desde su llegada, Ibarra se convirtió en un jugador de vital importancia para el equipo, disputando más de 90 partidos en los que anotó 18 goles. Su aportación al equipo le llevó a conseguir varios reconocimientos individuales como dos selecciones para el Once del Año (2013, 2014) y sobre todo el NASL Golden Ball 2014, también conocido como el MVP de la temporada.

A mediados de la temporada 2015 fue traspasado al Club León.

“Estoy muy entusiasmado de haber podido incorporar a Ibarra”, dijo Adrian Heath. “Miguel ha estado activo durante esta ventana de incorporaciones, queriendo volver a Minnesota desde un primer momento, siendo parte de lo que estamos construyendo en el club y la Comunidad. No puedo esperar a empezar a trabajar con él”.

El centrocampista también ha llegado a formar parte de la Selección Absoluta de los Estados Unidos, siendo convocado en cinco ocasiones. La primera de todas fue en octubre de 2014 para un amistoso frente a Ecuador, convirtiéndose así en el primer jugador de la segunda división estadounidense en ser seleccionado para los USMNT. La última llegó a mediados de 2015 cuando fue llamado para el amistoso que les enfrentó a al selección de Aleamnia y que acabó con una sorprendente victoria.