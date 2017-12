Anuario VAVEL Tottenham 2017: del subcampeonato nacional a superar la reválida europea

Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey Larrea - VAVEL.

El equipo londinense llega al final del año sin posibilidades de pelear por el título liguero, pues está a 21 puntos del líder, el Manchester City, por lo que se tendrá que conformar con pelear por los puestos de Liga de Campeones. Aunque en la competición continental ha hecho los deberes, y se ha clasificado para los octavos de final donde se tendrá que enfrentar a la Juventus de Turín, como primero de grupo. Por lo cual, aquí repasamos su historia a lo largo del 2017, para explicar su situación.

El equipo de Mauricio Pochettino comenzó el año derrotando por 1-4 al Watford, en el primer día del año, en la 19ª jornada de la Premier League. Pocos días después derrotó al entonces líder de la liga, el Chelsea, por 2-0 posicionándose tercero. Posteriormente se deshizo del Aston Villa en la tercera ronda de la FA Cup, tras derrotarlo por 2-0. En la siguiente jornada, dos semanas después de las tradicionales jornadas navideñas, el Tottenham continuó con su tendencia de ganar completando exhibiciones cuando actuaba como local, al derrotar por 4-0 al West Bromwich.

Siete días después rescató un empate del Etihad frente al Manchester City, en un encuentro en el que iba perdiendo por 2-0. En la siguiente ronda de la Copa inglesa, derrotó al Wycombe Wanderers por 4-3 en la cuarta ronda del torneo. Varias semanas después, ya entrados en el mes de febrero, justo antes de la eliminatoria de dieciseisavos de la Europa League, fue derrotado por el Liverpool por 2-0, en Anfield. En los octavos de final de la competición más antigua del mundo, derrotó por 0-3 al Fulham.

Dele Alli cortó con la racha de victorias de Chelsea | Foto: Premier League.

Tras ese duelo, y la mencionada eliminatoria europea en la que cayó eliminado frente al Gent por un global de 3-2, encadenó nueve victorias ligueras consecutivas, derrotando a rivales como Stoke City por (4-0), Everton por (3-2), Southampton (2-1), Burnley (0-2), Swansea (1-3), Watford (4-0), Bournemouth (4-0), Crystal Palace (0-1) y Arsenal (2-0), cuajando grandes actuaciones, en las cuales se impuso con un estilo de juego ofensivo, con el que era capaz de jugar igual de bien, tanto al contraataque, como dominando el balón y atacando en estático, realizando una gran presión sin balón sobre la salida del rival, lo cual le hacía terminar sus encuentros con un gran número de disparos. Entremedias, derrotó por 6-0 al Milwall para asegurarse el pase a las semifinales de la Copa, que terminaría perdiendo por 4-2 frente al Chelsea.

Tras esta gran racha, fue el West Ham el que le quitó las pocas posibilidades que ha tenido de pelar por el campeonato, derrotándole en su estadio a falta de tres encuentros para el final del campeonato. Tras ese enfrentamiento, despidió el estadio de White Hart Lane con una victoria frente al Manchester United por 2-1, y finalmente despidió el campeonato con dos victorias como visitante frente al Leicester y al Hull City, por 1-6 y 1-7 respectivamente.

Tottenham se despidió de White Hart Lane | Foto: Premier League.

La nueva temporada comenzó con dos victorias frente al Paris Saint Germain, y a la Juventus, y cayó derrotado frente a la Roma y al Manchester City, en la International Champions Cup, de pretemporada. La liga comenzó con una victoria por 0-2 frente al Newcastle en St. James Park, en un encuentro en el que terminó dominando mucha claridad, a pesar de las dudas que mostró en el primer tiempo. En la jornada siguiente, cayó derrotado en Wembley por 1-2 frente al Chelsea, en un encuentro en el que a pesar de que asedió, tuvo dificultad para terminar las jugadas, y sufrió a nivel defensivo, cuando le contraatacaban. Unas semanas después ganó 0-3 en Godison Park al Everton, en un encuentro que dominó de principio a fin.

Esa misma semana logró su primera victoria en Liga de Campeones, al derrotar al Borussia Dortmund por 3-1. El 19 de septiembre eliminó al Barnsley de la EFL Cup al derrotarle por 1-0, iniciando una racha de cinco victorias consecutivas, en la cual también derrotó a West Ham (2-3), APOEL (0-3), Huddersfield (0-4) y Bournemouth (1-0). Su racha se rompió cuando empató a uno en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid en la tercera jornada de la fase de grupos. El domingo siguiente derrotó al Liverpool en Wembley por 4-1, y a partir de entonces, el equipo de Pochettino atravesó una mala racha de resultados de la que no saldría hasta finales de noviembre, a pesar de que derrotó al Real Madrid como local en competición europea, y al Crystal Palace en liga pocos días después.

Tottenham puso de rodillas al Real Madrid | Foto: Daniel Nieto - VAVEL.

El West Ham le apeó de la Copa de la liga remontándole un 2-0, en una segunda parte en la que redujo la presión totalmente, y renunció al ataque. El Manchester United le derrotó en Old Trafford por 1-0, en un encuentro en el que Son jugó de falso 9, y en el cual el equipo acusó la baja de Harry Kane en los últimos metros, que atravesó molestias musculares en estos días, y que no superó hasta la última semana de noviembre. Además, Arsenal, West Bromwich, Leicester y Watford consiguieron quitarle puntos al cuadro londinense que se alejó definitivamente de la cabeza de la clasificación, aunque es cierto, que se aseguró la clasificación, y como primero de grupo, al derrotar por 1-2 al Borussia Dortmund en su estadio, e inició una buena trayectoria de resultados, al derrotar por 3-0 al APOEL en Wembley, pues logró cuatro victorias, en los cinco últimos partidos, donde únicamente cayó derrotado por 4-1 frente al imparable Manchester City.

Un fútbol de ataque evolucionado para competir

Este técnico argentino, que llega después de haber entrenado al Espanyol y al Southampton, ha llegado con una clara y novedosa, teniendo en cuenta su historial, tendencia, tanto por los que se llama “Jogo bonito”, como por el contraataque, al que recurre constantemente en las segundas partes, vaya ganando o perdiendo, quitando a jugadores que contribuyen al control del juego, y de los partidos, con una gran presión sin balón.

En los entramados tácticos del técnico argentino, no existía un “once de gala”, pues la zona del centro del campo cambiaba constantemente, y lo único fijo que tenía el equipo, era el tridente Eriksen-Alli-Kane, al que a veces se le unía Son, pasando a formar el equipo con el 4-2-3-1 en esas circunstancias. Pero en el medio, Dembélé, que es el jugador más creativo del equipo, y que además libera de mucho trabajo a Eriksen, era un jugador bastante habitual, otra de los medios que tenía muchos minutos era Victor Wanyama, y la otra era Eric Dier, pues Harry Winks y su explosión eran todavía una utopía, que actuaba como centrocampista si solo acompañaba a uno más, aunque siempre existió la opción del ancla entre la defensa y el medio, que eran las dos posiciones que ocupaba, y que cuando ha acompañado a dos mediocampistas, siempre ha actuado como un tercer central, acompañando a Alderweireld y a Vertonghen. Las bandas siempre fueron propiedad de Walker (la derecha), y de Davies y Rose (la izquierda), pues disputaron el mismo número de partidos en la temporada pasada.

Pochettino sigue sacando lo mejor de sus jugadores | Foto: Premier League.

Este año, el Tottenham ha empezado apostando por la defensa de tres en múltiples ocasiones, y por jugar con Dembélé o Harry Winks, que ha empezado a participar mucho más en el equipo, como único mediocentro, obligando a Eriksen, que junto a Dele Alli y Kane seguía siendo intocable en el equipo, a retroceder su posición, tanto para defender, como para iniciar el juego. A partir del empate a uno frente al Watford, Dier no volvió a actuar como tercer central. Ese mal resultado, y la incursión de Heung-Min Son en el once de Pochettino están decantando la balanza hacia un 4-2-3-1, en el que el doble pivote está cobrando importancia por su peso en la creación del juego, y por su nivel de ayuda en defensa, tanto con Dier, como incluso con Harry Winks, que está aportando mucho este año.

Unos van y otros vienen

El Tottenham ha vuelto a confirmar que es un equipo potente en la Premier League, tal es así que grandes figuras del club se van marchando año tras año a otros grandes clubes de Europa. Los más recordados, son las marchas de Gareth Bale y Luka Modric al Real Madrid. A pesar de estas marchas, llegan grandes jugadores importantes que acaban jugador muchos temporadas en el club como Eriksen en su día o Dele Alli y Harry Kane tras una apuesta por jugadores jóvenes con talento del club.

Esta temporada, la marcha más importante sin ninguna duda ha sido la del lateral derecho Kyle Walker que ha abandonado la entindad de Londres para fichar por la competencia el Manchester City por 56,7 millones de euros. Kyle Walker que llegó al Tottenham siendo una joven promesa del fútbol inglés en 2009 procedente del Sheffield United, después de atravesar varias cesiones en equipos como el mencionado anteriormente, QPR o Aston Villa. A partir de ahí, el jugador inglés estuvo desde la temporada 2011 hasta la 2017 siendo un jugador importante en el club, disputando 183 partidos y logrando 4 goles y 16 asistencias.

Tras su marcha, el Tottenham necesitaba fichar a un jugador importante, y el jugador elegido por los dirigentes del Tottenham fue el jugador de Costa de Marfil Serge Aurier. El jugador de Costa de Marfil llegó al Tottenham procedente del PSG por 25 millones de euros. Aurier que con la llegada de Dani Alves se quedó sin espacio en el club, necesitaba una salida este mercado de verano y el Tottenham que precisamente necesitaba un lateral de garantías para suplir la baja de Kyle Walker, se lanzó a por él y logró hacerse con sus servicios. A día de hoy, Aurier ha logrado 1 gol en los 12 partidos disputados con el Tottenham. Eso si, a Serge Aurier no lo va a tener nada fácil ya que Trippier está dando una gran versión también en ese lateral derecho y Aurier tendrá que demostrar porque ha costado esos 25 millones de euros logrando ganar ese duelo al experimentado lateral inglés.

Otro jugador que ha abandonado el club este verano, ha sido el delantero holandés Vincent Janssen. El joven jugador holandés llegó como ese segundo delantero que permitiera dar descanso a Harry Kane procedente del AZ Alkmaar después de realizar una gran temporada anotando 27 goles en 34 partidos. Debido a la falta de gol demostrada en Inglaterra ya que tan solo ha anotado 2 goles en 28 partidos, los dirigentes del Tottenham decidieron cederlo al Fenerbahce donde hasta la fecha ha anotado 2 goles en 11 partidos. Veremos si el holandés demuestra ese potencial en Turquía para volver a verle de nuevo en la Premier League.

Davison Sanchez llegó a los Spurs y no tardó en adaptarse | Foto: Tottenham

En su lugar llegó el delantero español Fernando Llorente. El experimentado jugador español que realizó una gran temporada en el Swansea anotando 15 goles en 33 partidos de la Premier League, le valió para que el Tottenham fuese a ficharle por 13 millones de euros. Hasta ahora, Llorente no ha logrado estrenarse en la Premier tras disputar 11 partidos, mayoritariamente algunos minutos en la segunda parte. Veremos si el jugador español demuestra porque el Tottenham lo ha fichado como suplente de Harry Kane.

Por último, dos jugadores que no han logrado triunfar en el Tottenham y que en sus clubes actuales si que están siendo importantes son Nabil Bentaleb que se ha marchado al Schalke 04 por 19 millones de euros tras convencer en su correspondiente cesión a los dirigentes del club alemán y Federico Fazio que está siendo muy importante en el eje de la defensa de la Roma tras la marcha de Rudiger al Chelsea y que la Roma ejecutó la opción de compra de 3,2 millones de euros.

Para sustituir la marcha de Fazio ya que en el puesto de Bentaleb ya hay muchos jugadores, han llegado los dos jóvenes centrales Davinson Sánchez y Foyth. El jugador colombiano llegó procedente del Ajax por 40 millones de euros y hasta la fecha está siendo muy importante para Pochettino, ya que tras la lesión de Alderweireld está siendo la gran mayoría de los partidos titular. Por su parte Foyth llegó de Estudiantes por 8,8 millones de euros y apenas ha jugado tres partidos con el conjunto inglés. De todas formas, con el argentino hay que tener paciencia ya que tan solo tiene 19 años y está en periodo de adaptación. Además, los Spurs reforzaron la portería con la llegada del italo-argentino Paulo Gazzaniga procedente de Southampton.

Una plantilla compensada en todas las líneas

Comenzamos en el dueño de la portería del Tottenham Hugo Lloris. El portero francés ha demostrado una temporada más, que es uno de los mejores porteros de la Premier League. El portero francés ha encajado 20 goles en 19 partidos del campeonato inglés siendo de esta manera el quinto portero menos goleado en esta temporada. Sin embargo la temporada pasada, Lloris fue el portero menos goleado de la pasada Premier batiendo a David de Gea y Courtois.

Lloris, entre el 'Top-3' de los jugadores más importantes de Tottenham | Foto: Premier League.

Continuamos con la pareja de centrales formada por los dos belgas Alderweireld y Vertonghen. Alderweireld ha confirmado una temporada más, que es uno de los mejores centrales de la Premier realizando grandes actuaciones, que con la ayuda de su compatriota Vertonghen que este año le han vuelto a respetar las lesiones, han logrado que el Tottenham fuese el equipo con menos goles encajados de la Premier League. También cabe destacar la rápida adaptación de Davinson Sánchez al equipo titular de Pochettino dejando muy buenas sensaciones y demostrando que será un central a tener en cuenta en el futuro.

En los laterales, la gran temporada una vez más de Kyle Walker en el lateral derecho del Tottenham, le ha valido para fichar por el actual líder de la Premier League, el Manchester City. Tras su marcha se ha visto a un gran Kieran Trippier que ha realizado grandes actuaciones desde la marcha del actual lateral del Manchester City. Por su parte, Serge Aurier que ha llegado este mercado veraniego, ha dejado en algunos partidos esos detalles de gran lateral, pero que necesitará demostrar más regularmente durante la temporada. En el lateral izquierdo Danny Rose ha sido normalmente el dueño de la banda izquierda con sus increíbles subidas al área rival, pero sus lesiones han provocado la irrupción de Davies que ha realizado grandes actuaciones en su ausencia y no se lo pondrá nada fácil.

En el centro del campo, cabe destacar al polivalente Eric Dier. El joven centrocampista inglés ha vuelto ha demostrar una temporada más que da igual en la posición que juegue que lo hará bien y es uno de los jugadores más cotizados de la Premier gracias a esa polivalencia que hemos destacado anteriormente. Otro jugador que ha explotado este año es Harry Winks. El canterano del Totenham se ha consolidado esta temporada disputando 16 partidos de los 20 que han habido hasta la fecha, dando equilibro a ese centro del campo y ayudando bastante a la creación del juego. Dembélé ha vuelto ha demostrar una gran solidez durante la temporada, pero en los partidos grandes suele caer en guerras que debería evitar para no cargarse de amarillas y no ir lastrado el resto del partido. Pero no todo es bueno en el Tottenham, ya que jugadores como Sissoko que llegaba para ser importante en el equipo tras una gran Eurocopa y Wanyama que no le han respetado las lesiones a lo largo de la temporada, tendrán que volver a su mejor nivel para poder disputar habitualmente mayor cantidad de partidos.

Por último, en la zona de ataque cabe destacar a los cuatro fantásticos de este Tottenham. Primero vamos hablar de Son. El jugador coreano lleva una gran temporada hasta la fecha, logrando 6 goles y 3 asistencias en 19 partidos. Son se ha consolido ya en el once y ha ayudado a crear huecos en las defensas rivales generando grandes jugadas personales que sus compañeros han aprovechado para marcar gol. El segundo de ellos es Eriksen. El danés que ha sido más regular esta temporada lleva ya 5 goles y 5 asistencias en 20 partidos. Eriksen que es la brújula de este equipo, es el que se encarga de dar la pausa al juego del equipo y bajar a zonas más retrasadas a generar el fútbol del equipo. Cuando Eriksen no tiene un buen día el equipo lo suele pagar normalmente.

El tercero del que vamos a hablar es Dele Alli. La gran perla del fútbol inglés no esta teniendo una gran temporada hasta el momento, ya que sobretodo en grandes partidos como frente al Manchester United o Manchester City, ha estado bastante desaparecido y eso lo pagó el equipo ya que es el jugador a que sus compañeros buscan para crear combinaciones que acaben con las defensas rivales. A pesar de ello, Dele lleva 4 goles y 6 asistencias en lo que va de Premier y para el 2018 seguramente lo que pedirían los aficionados del Tottenham es una mejora de cara el gol y que no sea todo del hombre del que vamos hablar ahora.

El último jugador y estrella del equipo es Harry Kane. El espectacular goleador inglés ha completado el mejor año de su carrera, logrando 56 goles en un año natural y siendo así el máximo goleador del año 2017 acabando así con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Harry Kane ha demostrado durante de la temporada que a pesar de que el equipo no este a la altura en algunos partidos, él siempre da la cara ayudando al equipo cuando lo necesita y dando siempre alternativas a sus compañeros. Harry Kane lleva hasta la fecha 18 goles en la Premier League en 19 partidos disputados. Con estos números, Kane se consolida como uno de los mejores delanteros del mundo y un jugador que va a dar mucho que hablar en el mercado veraniego. Las decepciones de esta temporada en el frente de ataque, son Lamela que después de muchas lesiones no ha vuelto a su mejor nivel y Llorente que ha disputado muy pocos minutos hasta la fecha y solo ha logrado un gol en Champions contra el Apoel.