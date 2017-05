Google Plus

Ural – Lokomotiv de Moscú: la Copa busca dueño . | Foto: RFPL.

La ciudad de Sochi está preparada para recibir a los dos finalistas de la Copa, Ural y Lokomotiv olvidarán durante al menos 90 minutos sus trayectorias irregulares en la Russian Premier League. El Ural, dirigido desde el banquillo por Tarkhanov, acude a este choque después de encadenar tres derrotas consecutivas en el campeonato doméstico. En la clasificación general están, a falta de cuatro jornadas para el final, seis puntos por encima de la posición del play off de descenso y no se pueden relajar de cara a la recta final. Los que ejercerán de local no llegan mucho mejor, han perdido sus dos últimos duelos y están completando una campaña bastante irregular. En la clasificación general están ubicados en la zona tranquila y han vertido todos sus esfuerzos en la final para poder acceder a jugar al año que viene competición europea.

La trayectoria de la Copa de los dos conjuntos ha sido muy distinta, el Ural ha tenido el camino más complicado para acceder al partido final, mientras que el Lokomotiv ha tenido rivales de menor entidad. Los de Tarkhanov han dejado en la cuneta a Chelyabinsk, Amkar, al potente Krasnodar y en semifinales derrotó al Rubin Kazan por dos a uno. En el otro lado del cuadro, el Lokomotiv ha eliminado a Khimki, Krylya Sovetov, Tosno y Ufa, dos de estos cuatro equipos pertenecientes a la segunda categoría del fútbol ruso.

Tarkhanov y Semin, entrenadores del Ural y del Lokomotiv, saben de la importancia de conquistar el trofeo. Sumar un título y jugar el año que viene la Europa League será el premio y ninguno quiere perder la oportunidad. El veterano Tarkhanov no podrá contar para el choque con Chanturia, lesionado, ni con Denys Kulakov, sancionado. El técnico ha convocado a la totalidad de la plantilla para hacer grupo e intentar llevar al club a la conquista de su primer gran título. Alrededor de 2.000 aficionados apoyaran en las gradas a los suyos. El entrenador del Lokomotiv solo tiene la baja de Corluka, lesionado de larga duración del talón de Aquiles. El estadio de Sochi tendrá mayoría de seguidores del Lokomotiv y eso les dará un plus de cara a la victoria final. El objetivo de lograr su séptima copa está muy cerca y el Lokomotiv no quiere desaprovechar esta ocasión tan especial.

Posibles onces titulares