La ilusión vuelve a aparecer

Los granotas venían tras haber gozado de poco descanso, pues el martes se enfrentaron a Pescados Rubén Burela y consiguieron vencer por 6 goles a 1 en un partido muy intenso donde los de David Madrid se exprimieron al máximo para poder volver a sumar tres puntos. Se enfrentaban a su objetivo a alcanzar en la tabla. Ya que pescados Rubén Burela se sitúa un puesto por encima de los blaugranas y fuera del descenso, por lo que alcanzarlos o incluso superarlos en la tabla global supondría alejarse de los puestos de la quema. Por su parte, Ribera Navarra, en tierra de nadie y a cuatro puntos de los puestos de Play-off de Copa de España, venía también de gozar de poco descanso, pues también ese mismo martes, viajaron a Murcia para enfrentarse a ElPozo Murcia, partido que se saldó con 3-1 para los locales.

David Madrid optó de inicio por: Yeray, Lucho, Sena, Álex Oviaño y Pizarro, mientras que Mena apostó por: Molina, David, Hamza, Luisma y Rubi.

Con todos los preparativos listos en el Polideportivo Municipal de El Cabanyal y una entrada superando el 75% de los asientos ocupados, el partido comenzó con ambos equipos sin mucha iniciativa en el juego y esperando el fallo rival. Varias ocasiones claras tuvieron ambos equipos pero ninguna llegó a subir al marcador: pues en los momentos más determinantes, Yeray y Molina aparecían para evitar encajar gol. Hasta que en el minuto 16 de partido, un soberbio disparo a palo cambiado de Emilio Buendía a pase de Kiko Berrocal, batió definitivamente a Molina. Los navarros no se dieron por perdidos y el gol recién encajado no creó malas secuelas en el equipo, pues se vinieron arriba y crearon oportunidades más peligrosas, aunque no lograron empatar antes de ir al descanso.

A la vuelta de vestuarios, el guión del partido fue un calco respecto al de la primera mitad, pero los granotas mostraron más iniciativa y la idea mental de David Madrid se plasmó sobre el parqué: buenas triangulaciones con pases cortos y rápidos de los locales para conseguir avanzar y alcanzar portería. Cinco minutos antes del final del encuentro, de nuevo, Emilio Buendía regateó a Molina y definió a placer para abrir distancias en el marcador en el momento más tenso del encuentro hasta el momento. Tras el gol, el Levante fue a la defensiva y Mena aprovechó y optó por el portero jugador con ya poco que perder. Con ataques visitantes muy largos y defensa en zona granota, los nervios comenzaron a aparecer tanto en la grada, como sobre el parqué. Pero Lucho estuvo atento a un pase fallido de los navarros y desde su campo, disparó y, sin portero, el balón cruzó la línea de gol llorando para poner el 3-0 y prácticamente sentenciar el encuentro.

Pero esto no acabó aquí. Dos minutos después, esta vez Kiko Berrocal se aprovechó de la falta de portero y desde su campo, marcó para definitivamente sentenciar con 4-0 en el marcador a falta de dos minutos de partido. El encuentro no dio para más y el Levante supo mantener la portería a cero. Buen dato para la plantilla, ya que desde la primera jornada, justamente con Ribera Navarra, el Levante no cerraba un partido sin encajar un solo gol. La afición despidió a los suyos con una gran ovación, cerrando así una muy buena semana con dos victorias de las dos posibles en Liga.

Con estas dos victorias consecutivas, los blaugranas no salen de los puestos de descenso, pero se aproximan más a Pescados Rubén Burela, que se sitúa tres puntos por encima. La siguiente jornada, los de David Madrid se enfrentarán a Ríos Renovables Zaragoza, el próximo viernes día 20 de enero a las 20:45.