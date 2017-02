Victoria por agotamiento

Google Plus

Partido de altos vuelos el vivido en el Ciudad de Tudela. El feudo navarro hizo honor a su sobrenombre y se convirtió en una auténtica caldera, que empujó a los suyos hasta que las fuerzas dijeron basta. Ribera Navarra planteó un partido serio, de tú a tú al FC Barcelona, que se vio superado durante muchas fases del encuentro. Sin embargo, los catalanes no se arrugaron y terminaron llevándose los tres puntos en el último minuto.

Para remontar primero hubo que sufrir. Los hombres de Pato realizaron una primera mitad muy seria, sin miedo a la presión ejercida por el FC Barcelona y sabiendo salir de ella, bien en desplazamiento largo o por el centro de la pista, por donde llegaron las mejores ocasiones. Los catalanes no estuvieron cómodos en los primeros veinte minutos y Juanjo se convirtió en la figura clave de los visitantes en la primera mitad. Las buenas sensaciones navarras tuvieron su reflejo en el marcador. Luisma puso el 1-0 en el minuto 13 y acto seguido Pedro doblaba la ventaja. Cuando peor estaban las cosas para el conjunto de Andreu Plaza, apareció Dyego en el último minuto para reducir distancias. El brasileño fintó por la banda y lanzó un disparo raso y fuerte, que entre Luisma y Joselito introdujeron en la portería de Molina.

Tras la reanudación, el partido entró en un vaivén de golpes y solo las intervenciones de Molina y Juanjo impidieron que el marcador se moviese. Sin embargo, Ribera Navarra no pudo mantener el ritmo alto de la primera mitad y el partido comenzó a inclinarse hacia la portería local, hasta que Joselito finalizó una contra en el minuto 33 para poner las tablas en el marcador. El agotamiento acabó con el conjunto de Pato, que claudicó en el último minuto con un gol de Dyego de doble penalti.

El presidente de Ribera Navarra presenta su dimisión tras el partido

La entidad navarra no acabó satisfecha con la actuación arbitral. Hubo varias acciones que fueron motivo de protesta tanto por parte de los jugadores como del técnico, José Luis Mena Pato.

Tal es el descontento, que José Luis Ruiz dimitirá de su cargo como presidente de Aspil Vidal Ribera Navarra. Tan solo cinco horas después del encuentro, él mismo lo anunció vía Twitter: "Para no perjudicar más mi imagen, a mi club, a mi ciudad y, sobre todo, a mi familia, anunciaré el martes mi decisión irrevocable. No soporto más la injusticia de instituciones dando palmaditas y cuchilladas por detrás. No puedo luchar más contra la LNFS y contra Hacienda".

Ruiz es presidente del conjunto tudelano desde su fundación en 2001 y ha sido una figura clave para su crecimiento y asentamiento en la LNFS.