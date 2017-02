Palma Futsal vence por la mínima  en un partido muy igualado

Google Plus

Partido muy igualado que se decidió por pequeños detalles. Foto: LNFS

El último partido de la jornada medía las fuerzas entre Catgas Energía y Palma Futsal en el pabellón Nou de Santa Coloma, un encuentro en el que ambos equipos lucharon por sumar tres puntos más a su casillero y fijar sus posiciones de play-off. En el Día Mundial contra la Homofobia en el deporte, los jugadores de Catgas se sumaron a la causa portando los cordones de las zapatillas con los colores de la bandera.

El equipos local de Oscar Redondo salió con Prieto como portero, acompañado de Rafa López, Pablo, Sepe y Dani Salgado. Por parte de Palma Futsal formó su quinteto inicial con Barrón bajo palos junto con Vadillo, Joselito, Diego Favero y Paradynski.

El partido empezó con problemas en el marcador debido a que el cronómetro se puso a cero obligando al arbitro a parar el encuentro durante unos segundos. Una vez reanudada, ambos equipos mostraron mucha igualdad y pocas ocasiones. Pero poco a poco se fueron calentando y durante varios minutos se vio un partido de ida y vuelta, con los guardametas como protagonistas por las paradas decisivas para mantener sus porterías a cero.

Catgas Energía empezó llevando más el peso del partido intentando trenzar jugadas peligrosas y Palma Futsal defendía esperando robar y aprovechar los contraataques. Aunque en los últimos minutos de la primera parte el partido se fue equilibrando. Lucas Moreira debutó, en los últimos minutos de la primera parte, con la camiseta del conjunto de Santa Coloma, tras llevar en el mercado de invierno procedente de Jumilla.

El partido se decidió en los últimos minutos

Tras el paso por los vestuarios, Catgas Energía salió con el mismo quinteto que al principio del partido, mientras que Juanito introdujo las novedades de Chicho y Carlitos. El equipo balear salió con una marcha más rápida en su juego, presionando más arriba y recuperando rápido el balón. Catgas no se quedó atrás e intento, mediante contras, llegar a la portería de Barrón.

Poco a poco las ocasiones se sucedían en ambas porterías, aunque Palma daba mayor sensación de peligro, Prieto fue el responsable de que el marcador continuara 0-0, el gol podía haber caído de cualquiera de los dos lados.

En el minuto 34, llegó el primer gol del encuentro, Attos Mendes adelantaba a Palma Futsal tras una gran jugada de triangulación, que permitió al jugador brasileño rematar solo en el segundo palo. Solo dos minutos después el pichichi de la liga Paradynski anotaba el 2-0 para su equipo, haciendo su 25º diana de la temporada.

Catgas Energia se vio obligado a reaccionar. Su entrenador Oscar Redondo pidió tiempo muerto y ordenó a su equipo que jugará con portero-jugador. El conjunto local no se dio por vencido e intentó recortar la distancia en el marcador. A falta de tres minutos para el final Corvo ponía el 1-2 en el marcador, tras una asistencia de Sepe que ejercía de portero/jugador. Este resultado daba emoción a los últimos minutos del encuentro.

El equipo local dispuso de una oportunidad clara para anotar el gol del empate, Palma cometió la sexta falta y Dani Salgado lanzó un doble penalti. El balón se fue con encima de la portería rival. Pero con esa ocasión no moriría el partido. En el ultimo segundo, Corvo disparó con potencia un chut entre los tres palos, sin embargo, el partido no podía finalizar de otra manera que no fuera con una parada decisiva. Carlos Barrón, uno de los protagonistas del partido salvo la victoria para su equipo.

Palma Futsal suma 39 puntos y continua como cuarto clasificado de la Liga Nacional de Futbol Sala. Por su parte, Catgas Energía mantienen la octava posición de la tabla, pero no consigue distanciarse de sus perseguidores y tendrá que seguir luchando por meterse en el play-off final.