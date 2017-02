Murcia vence a Madrid en la Final del Campeonato de España de Selecciones Femeninas Territoriales sub 21

Google Plus

La final era la deseada por todos. Se enfrentaban en Getafe las selecciones más fuertes de la fase final, Madrid y Murcia.

La selección de Madrid, anfitriona, se había deshecho de Aragón por un claro 4-1. La primera parte fue muy igualada, y solo un gol en propia puerta de las aragonesas puso en ventaja a las locales. Sin embargo en la segunda parte Madrid fue netamente superior.

La otra semifinal se presentaba mucho más igualada. Valencia, repleta de jugadoras de primera división se enfrentaba a las vigentes campeonas, la selección de Murcia. Las valencianas golpeaban primero con dos goles. Acto seguido las murcianas conseguían darle la vuelta al marcador y establecer el 2-3. Las jugadoras de la selección valenciana iban a vender cara su derrota y de nuevo le dieron la vuelta al marcador para establecer en cinco minutos el 4-3 que podía dejar fuera de la final a las vigentes poseedoras del título. Pero no fue así, las campeonas remontaron para llevarse la emocionantísima semifinal gracias a los goles de Patricia y Noelia, estableciendo el que a la postre fue el definitivo 5-4.

Como locales, las madrileñas empezaron con gran ímpetu el partido aunque sin acierto de cara a batir la portería murciana. Por su parte Murcia contragolpeaba con gran peligro, aprovechando para salir con rapidez la defensa presionante de las anfitrionas. En el minuto 15 se produce la jugada polémica del partido, los árbitros expulsan a María por doble amonestación, cuando al menos desde la grada dio la impresión de que la tarjeta amarilla había sido mostrada a una compañera. Dos minutos de superioridad para las pimentoneras y la baja para el resto del partido de una de las jugadoras más importantes del conjunto dirigido por Ángel Parada.

Sin embargo las defensoras del título no pudieron hacer valer esa superioridad, las madrileñas fueron capaces de impedir el gol y el empate se mantuvo hasta el último minuto del primer tiempo. En ese último minuto María Ángeles consigue el gol que adelantaba a su selección en un bajón de concentración de las madrileñas tras haber conseguido defender el 0-0 durante dos minutos con inferioridad. A veces suele pasar que el exceso de intensidad al defender una inferioridad y hacerlo con éxito termina con una relajación que lleva a algún despiste que si lo aprovecha el rival echa por tierra lo conseguido en los minutos anteriores.

Dos goles seguidos y la final sigue viva

Al igual que en el primer tiempo Madrid sale con gran intensidad, llegando con peligro en varias ocasiones. En el minuto 22 es Nerea la que consigue el premio y empata el partido. Sin embargo la fortaleza de la selección de Murcia se vuelve a poner de manifiesto. Prácticamente en la siguiente jugada consiguen volverse a poner por delante por medio de Noelia.

Durante el resto de la segunda mitad se producen más ocasiones pero el marcador no se mueve. Tras un tiempo muerto solicitado por su seleccionador las madrileñas lo intentan con portera-jugadora los últimos cuatro minutos, pero la defensa de Murcia se muestra inexpugnable. Al final el resultado no se mueve y el título viaja a la Región de Murcia.

Magnífico espectáculo el visto este fin de semana en Getafe que deparó un nuevo título en categorías inferiores para la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, que se muestra clara dominadora en el fútbol sala de cantera en los últimos años. Demostración palpable de que el gran trabajo hecho por esa federación desde los cimientos da resultado. Las demás federaciones están en el camino, mientras que el debate sobre las categorías inferiores se instala en la Federación Madrileña, que ha perdido su antiguo esplendor en estos campeonatos.