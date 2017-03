Quintela decide el Clásico del fútbol sala

Google Plus

El Palacio de los Deportes de Murcia se vistió de gala para acoger uno de los clásicos de la LNFS con la visita del FC Barcelona. En la mente de ambos equipos solo existía la palabra victoria. Los locales para recortar puntos con el FC Barcelona y abrir una nueva lucha por el segundo puesto. Los catalanes, por su parte, querían alejar a un rival directo y no perder la estela de Movistar Inter, líder la Liga.

La tensión y el miedo a cometer errores engarrotó a ambos equipos, que salieron a la pista con exceso de conservadurismo. Sin embargo, el empuje de la grada murciana animó a ElPozo a dar una marcha más y hacerse con el control del partido. El conjunto de Andreu Plaza no perdió la calma en ningún momento y aguardó atrás a la espera de lanzar una contra rápida o de encontrar a un Ferrao que se descolgaba para recibir en campo contrario. El dominio de la posesión no se tradujo en ocasiones claras para los locales y el primer golpe llegó por parte del FC Barcelona. Fernando se confió en labores defensivas y Joselito, uno de los más activos del choque, estuvo más listo para poner un pase perfecto a los pies de Roger, que no perdonó.

El gol, lejos de desanimar a los murcianos hizo que presionaran más intensamente la salida desde atrás de los catalanes. Andresito, que regresaba tras lesión, tuvo el empate en dos ocasiones consecutivas y calcadas, pero el larguero repelió ambos disparos. No metió gol pero su presencia fue uno de los mejores argumentos en ataque del conjunto "jamón, jamón". Así, a los once minutos de juego, robó el balón a Ferrao, esperó lo justo para abrir hacia Fernando y el canterano puso el balón al segundo palo, donde Pito no falló para establecer la igualada.

Pese a los intentos de ambos conjuntos, Fabio y Juanjo pusieron el cerrojo y se llegó al descanso con 1-1. La segunda parte tuvo, de nuevo, como protagonistas a ambos porteros, que demostraron el gran nivel que hay en la portería española. Solo Quintela fue capaz de mover el marcador, con un sutil taconazo desde dentro del área tras jugada de estrategia. El gol visitante llegó a los tres minutos de la reanudación pero el marcador no volvió a moverse. Unas veces por acierto de los guardametas y otras, por fallos de los atacantes. ElPozo dispuso de las más claras. Marinovic tuvo hasta tres mano a mano con Juanto pero no consiguió meter ninguno; Bebe tuvo la opción de empatar desde los 12 metros, pero Juanjo sacó una gran mano y bloqueó el disparo del cordobés.

El resultado final, de 1-2 favorable al FC Barcelona, deja a los catalanes a tres puntos de Movistar Inter. ElPozo queda muy atrás y se distancia a siete y diez puntos, respectivamente.

Amargo regreso para Andresito y Miguelín

ElPozo afrontaba el duelo de hoy con una gran noticia: el regreso de Andresito y Miguelin a una convocatoria tras superar sus repectivas lesiones. Ambos jugadores aseguraron en la previa al encuentro que han trabajado "muy duro" para acortar plazos y llegar en plena forma a la Copa, uno de los grandes objetivos de los murcianos este año. El cordobés fue uno de los mejores de su equipo durante la primera mitad y demostró que está completamente recuperado. El "Comandante" Miguelín, por su parte, sufrió más en su regreso a las pistas y evidenció más falta de ritmo que su compañero de equipo.

El triunfo de la cantera murciana

Más allá de resultados, si algo ha llamado la atención esta temporada en ElPozo ha sido la fuerte irrupción provocada por Elías y Fernando. Ambos debutaron el año pasado contra la UMA Antequera y su progresión desde entonces ha sido brutal, tanto que han sido titulares en un duelo de máximo nivel como el de esta mañana. Pese a subir del segundo equipo murciano, que milita en la segunda división de la LNFS, están completamente asentados y son de la confianza tanto de Duda como de Josan González, el hombre encargado de dirigir al equipo mientras el brasileño cumple su sanción de ocho partidos.

Quintela vuelve a sonreír

No está siendo una temporada sencilla para el joven jugador gallego. Tras un gran año en el Santiago Futsal, hizo las maletas para triunfar en el equipo que tenía sus derechos en propiedad. Sin embargo, su adaptación no está siendo la que esperaban ni él ni el cuerpo técnico. Andreu Plaza le dio confianza esta mañana poniéndole de inicio y dándole más minutos de lo habitual. El jugador ha respondido a la confianza del técnico catalán con un gran partido y el gol de la victoria.