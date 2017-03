ElPozo Murcia derrota a Palma Futsal en el partido inaugural de la Copa de España

Google Plus

9 de marzo, fecha marcada por todos los seguidores del Fútbol Sala en España, fecha en la que se inauguraba la vigésimo octava edición de la Copa de España, la gran fiesta del fútbol sala, fiesta que llegaba con el primer plato enfrentando a Palma Futsal contra ElPozo Murcia. Empezaba, de esta forma, la Copa en la que Jaén se proclamó campeón hace 2 años. Comenzaba la Copa con uno de los equipos finalistas de la edición anterior.

ElPozo por su parte, llegaba al partido recuperando a todas sus bajas como Miguelín, por el otro lado, los que ejercían como locales llegaban con la baja del brasileño Attos, que tuvo que ser intervenido y será baja durante seis meses.

Sonaba el pitido inicial, lo que significaba el inicio del primer de los cuatro días llenos de intensa emoción. La primera larga posesión fue para ElPozo Murcia que se veía altamente presionado por el conjunto de fuera de la península. Nada más empezar el choque iba a aparecer ya la figura del encargado de proteger la portería de Palma Futsal, Carlos Barrón, en esta ocasión conseguía despejar un golpeo de Miguelín casi desde la línea del mismo penalti. Su gran parada anterior no se iba a quedar ahí, con el constante asedio por parte del equipo charcutero se veía obligado a sacar sus grandes dotes, dotes que vería Raúl Campos.

Con el partido más relajado y tras un par de minutos transcurridos, Palma Futsal empezaría a realizar una presión a mitad pista, dando la posibilidad a ElPozo Murcia de monopolizar totalmente el control del esférico, que así lo haría. En ese constante control del balón iba a aparecer Miguelín que realizaría una estupenda tijera, pero de nuevo el equipo murciano vería su ocasión rechazada por las manos de Carlos Barrón. Habían pasado cuatro minutos y Palma Futsal no había empezado a entrar en el juego cuando un saque de esquina inauguraría el contador de goleo de la vigésimo octava edición de la copa española. Sacaba de córner el conjunto murciano que vería al balón rebotar en un defensor rival, aunque el gol se le atribuiría al jugador visitante Pito.

Nada más producido este gol volvería a realizar una acometida el conjunto rojillo, sería Andresito - después de una gran acción individual - el que iba a enviar el balón fuera.

Parecía que Palma empezaba a dar síntomas de reacción, en un primer instante Tomaz estuvo a punto de batir a Fabio, pero no llegó al segundo palo. En un momento de falta de concentración de ElPozo Murcia Barrón iba a introducir un balón con la mano por el medio del campo, el esférico llegaría al pívot Paradynsky que con la pequeña intervención de Fabio, el balón saldría rechazado al poste de la portería del Quijote Arena. Seguía intentado el conjunto murciano ampliar su mínima ventaja, pero un errático Bebe no pudo rematar al encontrarse encima a Carlos Barrón, el mismo Bebe sería el encargado de levantar al público con una vaselina que por poco no acaba dentro de la portería insular.

Si Carlos Barrón estaba siendo de lo mejor en la primera parte de Palma Futsal, Fabio no quería ser menos, y el primero en notar eso sería Éder, que vería su tiro rechazado por el meta con un gran pie. En los últimos minutos Palma sería incapaz de sacar el balón jugado en la mayoría de las jugadas en donde dada a la presión ElPozo Murcia iba a encerrar en su campo a los que hacían la función de locales. Sería en esa gran asfixia en la que el autor del primer gol, Pito, después de rebasar al veterano de 40 años Vadillo, asistiría a su compañero Marinovic, el cual lograría el 0-2 a favor de los murcianos en lo que se denomina un gol psicológico a falta de tan solo 15 segundo para la conclusión de la primera parte.

Realizado el paso por vestuarios reglamentario, quien tomaría la batuta de las posesiones sería el equipo insular, que se veía obligado a dejar todo sobre la pista para lanzarse hacia la portería de Fabio, en el campo adverso un ElPozo que jugaba a favor del cronómetro. En el principio de la segunda parte, el conjunto balear iba a disfrutar de los que serían hasta ese momento sus mejores minutos.

Justo en esos buenos minutos de los de Juanito iba a llegar el segundo tanto de un mágico y elegante Pito, que se escoraba hacia el medio del terreno de juego para culminar con un potente derechazo a la residencia de las arañas de la portería del hasta entonces excelente Carlos Barrón que se veía superado por este fuerte y alto tiro. Con ánimos renovados después de aventajar por aun más ventaja a sus rivales, Andresito realizaría un quiebro y no culminaría la jugada con un disparo que saldría centrado.

Buenos minutos para los "visitantes" que poco a poco se iba asentando al encuentro en esta segunda mitad, en un reiterado saque de banda por el conjunto verdiblanco, iba a salir lesionado el guardameta de ElPozo, en donde le tocaría entrar en escena al suplente valenciano Fede, que rápidamente tuvo que intervenir para detener las continuas acciones de peligro de Palma Futsal.

A falta de tan solo 5 minutos de la conclusión del partido, el equipo dirigido por Juanito iba a desplegar un juego de 5 en donde Carlitos ejercería el papel de portero jugador. Tanta superioridad desplegó el conjunto balear que forzaría la quinta falta a falta de 3 minutos del final. Pero este serviría para más bien poco, en la jugada loca del partido saldría beneficiado la zaga murciana. Balón al palo de Palma, en donde en el rebote no llega Diego Fávero y ataja Fede, que con un gran tiro a puerta vacía establecería el 1-4 final en el marcador a falta de 3 minutos para el pitido del pabellón. Jugada en la que se pasaría del posible y casi 2-3 al 1-4 en cuestión de segundos. Palma no pudo realizar ninguna incursión con gran peligro a excepción de la disipada por Fede en los pies de Maico con el que sería el último tiro del partido.

Finalmente, se llegaba así al final del partido apertura de esta edición de la copa en Ciudad Real, donde el equipo procedente de la región de Murcia saldría victorioso avanzando a la siguiente ronda de la copa. Un partido que a pesar de no haber tenido un gran número de goles, la zaga murciana había sido superior en casi todos los tramos del partido.