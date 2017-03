El Movistar Inter sufre para pasar a la final

Google Plus

El Movistar Inter se ha clasificado para la gran final de la Copa de España al derrotar por 2-1 al Jaén Paraíso Interior en un partido muy complicado para los madrileños que han resuelto en los últimos minutos.

El partido no ha podido empezar mejor para los intereses del Movistar Inter. En el minuto uno Ricardinho ha abierto la lata después de culminar un contraataque de manual: recuperación, pase al hueco y definición perfecta ante el portero. Dos minutos más tarde Boyis ha vuelto a poner la igualdad en el marcador. Un gol con una cierta polémica, pues no ha quedado claro si el balón ha entrado del todo o no dentro de la portería.

Igualdad e intensidad

La primera parte no ha tenido un dominador claro. El Movistar Inter ha sido el dueño del balón y el que ha tenido la posesión, pero no ha conseguido generar peligro. Por su parte, el Jaén tan solo se ha acercado a la portería de Herrero con disparos lejanos.

A falta de diez minutos ambos equipos han dado un paso el frente y han decidido arriesgar más, cosa que ha hecho que lleguen las ocasiones de gol. Rivillos y Ricardinho lo han intentado desde fuera, pero Dídac, que ha tenido mucho trabajo a lo largo del encuentro, ha estado acertado. Por parte de los andaluces, Mauricinho ha sido el más activo, probando des de lejos en más de una ocasión.

Los cinco minutos restantes han sido los más agitados del primer tiempo. Chino ha mandado el balón al travesaño al culminar a la perfección una jugada ensayada de falta. A falta de segundos para que finalizaran los 20 primeros minutos, Ricardinho y Gadeia han tenido en sus botas el 2-1, pero una vez más, Dídac ha estado atento para rechazar los disparos.

El Jaén se ha visto capaz

La segunda parte ha tenido un ritmo diferente. El Jaén ha salido sabedor de sus posibilidades para ser finalista, y ha tomado el control del partido. El Movistar Inter, por eso, ha presionado la salida de balón provocando pérdidas peligrosas.

Pese al arreón inicial del Jaén, las ocasiones han llegado por parte del Movistar Inter, con disparos de Ricardinho. También ha buscado generar peligro con jugadas de estrategia, pero la defensa ha estado atenta y ha sabido rechazar los disparos. Gadeia ha tenido la más clara del partido para los madrileños, pues ha rematado desviado un segundo palo de Pola. Por parte del Jaén la ha tenido Fabián con un uno contra uno, pero Herrero ha desbaratado la ocasión.

El Movistar Inter ha puesto dos marchas más y ha empezado a atacar la portería de Dídac, que ha respondido con nota a las intentonas del conjunto madrileño.

Pero el guardameta catalán no ha podido hacer nada ante la genialidad de Taffy. A falta de cinco minutos, se ha zafado con un espléndido caño de su defensor y ha finalizado abajo a la derecha, colocando el esférico de manera que fuera imposible atajarlo. A la desesperada y con portero jugador, el Jaén ha intentado forzar los penaltis, pero ha sido imposible. La defensa y Herrero han desbaratado el sueño andaluz de repetir la hazaña lograda dos años atrás.

El Movistar Inter volverá a jugar otra final de Copa el próximo domingo, y su rival será ElPozo Murcia, que ha derrotado al Magna Navarra en el último segundo.