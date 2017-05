Inter Movistar tumba en la prórroga a un Magna Gurpea muy peleón

Google Plus

El pabellón Jorge Garbajosa albergó en Torrejón de Ardoz la primera semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Magna Navarra visitaba a Inter Movistar con la intención de asaltar el fortín de los de Jesús Velasco. Por su parte, el campeón de la fase regular y favorito en la eliminatoria, buscaba apuntarse el primer punto y aprovechar el factor pista.

El partido comenzó sin un claro dominador del juego, con ambos equipos tanteándose. Ricardinho fue el autor del primer disparo del partido, pero su intento lejano no cogió buena dirección. No obstante, las siguientes ocasiones fuern para los verdes a través de Dani Saldise, que obligó a Jesús a emplearse a fondo, y de Víctor Arévalo, que mandó el balón al larguero tras un derechazo.

Corrían los primeros cinco minutos de partido cuando se estrenó el marcador del encuentro. En una jugada desafortunada para los navarros, Ricardinho interceptó un pase que pilló a Asier desprevenido y ante el cual no pudo reaccionar. Los visitantes no lograron sobreponerse a este mazazo inicial e Imanol Arregui no daba con la tecla para superar la presión impuesta por los locales. Las rotaciones se sucedían, pero sin éxito alguno.

En dichos minutos de desconcierto, Gadeia estuvo a punto de agrandar las diferencias, pero primero Asier y luego el poste repelieron el disparo. Los verdes se aferraban a la estrategia para tratar de igualar el choque, pero sin fortuna. El control del juego lo ejercieron los interistas, que por medio de Darlan, casi anotaron el segundo. Los navarros, sin ideas, aguantaban la avalancha de goles al mismo tiempo que empezaron los primeros ‘rifi-rafes’ entre los jugadores, con Rafa Usín como protagonista. Este hecho provocó una reacción en cadena de Magna, que dispuso de su mejor ocasión cuando Dani Saldise gozó de un disparo con Jesús Herrero ya batido, pero Ortiz se interpuso en la trayectoria evitando el empate.

Asier, portero visitante, cuajó una primera parte sobresaliente

El partido volvió a la igualdad inicial en cuanto a juego se refiere, aunque gran parte de las oportunidades cayeron del lado azulón. Rafa Usín, máximo artillero de Magna, empezó a tomar las riendas del ataque de su equipo, lo que provocó sucesivas ocasiones de gol, desbaratadas por Jesús Herrero.

La primera mitad llegaba a los últimos minutos, y Asier Llamas mantenía a su equipo con vida, hasta que, tras un rechace del portero, Rivillos puso el segundo. Pero no se quedó ahí la cosa, tras el saque de campo, el portugués robó un balón y a la media vuelta soltó un potente disparo ante el que nada pudo hacer Asier. El encuentro se volvió loco –en cuanto a goles- en el último tramo antes del descanso. Una prueba más de ello fue el gol de Navarra. Rafa Usín sirvió un pase entre líneas que Araça convirtió en el primer tanto de si equipo.

La segunda mitad comenzó con la igualdad de la primera. Y en cuanto a ocasiones de gol, la misma tónica. A los tres minutos Rivillos mandó el balón al palo con un buen disparo, y dos minutos después fue Daniel el que se topó con el poste de la portería defendida por Asier Llamas. El equipo dirigido por Imanol Arregui no lograba dar con la tecla para descolocar la defensa interista, solo inquietada con individualidades de Dani Saldise y Rafa Usín.

Ricardinho, pese a no ser su mejor partido, marcó las diferencias en los últimos minutos

Los minutos avanzaban y Magna no conseguía asomarse con peligro a la portería rival. Imanol Arregui, ante esta situación, optó por utilizar a Araça como portero-jugador para tratar de recortar distancias cuando solo restaban cinco minutos para el final. Y fruto de esta superioridad en ataque, llegó el segundo tanto navarro. Esta vez la fortuna cayó de lado visitante, Eseverri fue el artífice del tanto con la inestimable ayuda de Pola. El encuentro llegó a los tres últimos minutos y la diferencia era mínima.

Magna Navarra ultimaba sus últimas opciones de logar un milagroso gol que le mandara a la prórroga, y de dicha forma sucedió. A veinte segundos para la conclusión, Javi Eseverri recogió un rechace de Jesús Herrero y puso el empate a tres cuando todo parecía sentenciado. El banquillo visitante enloquecía de emoción y el partido se marchó al tiempo extra.

Poco tardaron los interistas en adelantarse de nuevo, cuando tras un error en la zaga navarra, mandó el balón a la escuadra de la meta de Asier, poniendo en ventaja de nuevo a su equipo. Acto seguido, Araça se vistió de blanco para jugar el portero-jugador. Pero esta vez no fue efectivo como en el tiempo reglamentario. Ricardinho, en una maniobra de gran inteligencia, le puso un balón franco a Ortiz que solo tuvo que empujarla a portería vacía. El aluvión de los locales no se detuvo ahí, y antes del mini-descanso de la prórroga, Rafael puso el sexto.

En la segunda parte, Inter Movistar no desistió y Ricardinho firmó su particular hat-trick. Tras este gol, ambos equipos dieron por cerrado el partido. Se produjo una ovación clamorosa de la grada hacia ambos equipos que han disputado un encuentro digno de una semifinal.

El segundo asalto de esta serie se disputará el lunes en tierra navarra, y Magna Gurpea debe ganar para forzar el partido definitivo, que jugaría de nuevo en Torrejón.