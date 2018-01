Grupo B Euro 2018: Estilos diferentes con un mismo objetivo

Google Plus

Rusia celebra un tanto I Foto: LNFS

Un grupo donde los detalles pueden marcar la diferencia. Así, podemos definir el grupo B de la Euro que se disputará el próximo mes de Febrero en Eslovenia. De este modo, las tres selecciones que componen este grupo, son conjuntos con estilo de juego diferente, teniendo cada una de ellas un aspecto a recalcar del que hablaremos más adelante. Conociendo a los tres conjuntos, sabemos que será un duelo entre rusos y kazajos para la obtención de la primera plaza, mientras que los polacos, que vuelven a una competición europea 17 años después intentarán dar la campanada en cualquiera de los dos partidos frente a dos de las selecciones que entraron en top 4 la Euro anterior.

Comenzando por Rusia, es uno de los máximos exponentes del futbol sala europeo junto a paises como España o la Portugal de Ricardinho. El conjunto ruso con Sergei Skorovich a la cabeza, buscará llegar lo más lejano posible en el campeonato. Jugadores a destacar serían Rómulo, ex de Barcelona o Robinho y Éder Lima entre otros. Cabe destacar, la gran presencia de jugadores brasileños en el equipo, uniéndose a éstos últimos Esquerdinha, jugador que actualmente juega en la LNFS y espera poder disputar su primer campeonato europeo.

El entrenador dará la lista definitiva el día 26 de este mes. Una vez en Eslovenia, disputarán el primer encuentro frente a Polonia, el 30 de enero a las 20:45. Mientras que el segundo encuentro, donde se juegue el pase como primero de grupo será el día 3 de febrero a las 18:00 frente a Kazajstán.

Rómulo celebra un tanto en el Europeo anterior I Foto: LNFS

En cuanto a Kazajstán, llegá al Europeo tras una buena fase de clasificación, en la que coincidió con otro integrante de este grupo, Polonia. El equipo dirigido por Cacau, intentará volver a situarse en el cuadro de honor del torneo, al igual que hizo dos años atrás, cuando quedó en tercera posición en Serbia, plantando cara a rivales de entidad como es Rusia o España. Ésta última fue la artífice de la eliminación de los kazajos en semifinales con un resultado de 5-3.

Debutará el día 1 de febrero frente a Polonia, para que dos días más tarde dispute un partido igualado frente a Rusia, para arrebatarle la primera plaza de grupo. El combinado kazajo, es un equipo que abusa de la figura de portero jugador por la importancia del meta, Higuita, con gran trayectoria a nivel mundial.

Selección kazaja celerando un tanto I Foto: Altas Pulsaciones

Por último y no menos importante, nos encontramos ante la cenicienta del grupo, por no decir del campeonato junto a Rumanía. No es un país en el que el futbol sala tenga mucha repercusión. Solo ha disputado un europeo, en Rusia en el 2001 y dos campeonatos del mundo. Su director técnico es el polaco, Błażej Korczyński, que tendrá una misión complicada para hacer que su combinado intente dar la campanada ante dos de los grandes rivales más duros de todo el torneo.

Como jugador más destacado, recalcamos la figura de Michał Kubik, máximo artillero del combinado durante la fase de clasificación con tres tanto. Como dato importante, podemos resaltar el empate a uno frente a la selección española en el mes de abril. Por estas razones hay que tener en cuenta a la selección polaca.

Todos los encuentros serán retransmitidos en Eurosport 2 o Discovery Max.

Este Grupo B de la Euro nos hará conocer a dos de los "cocos" del torneo como son Rusia y Kazajstán que más adelante se podrían enfrentar a la selección española en una hipotética semifinal o final. Además podríamos presenciar una de las sorpresas del campeonato, en caso de clasificación de Polonia.