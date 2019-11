Real Madrid - FC Barcelona: una cita por la excelencia

Si es cierta la locución que asegura que la práctica es el camino hacia la excelencia, Real Madrid y Barcelona están llamados a ofrecer en las próximas horas una oda al fútbol. Ambos poseen sobrada capacidad en sus filas para hacer ostentación del deporte del balompié en su más puro estado. Y ambos se han encontrado tantas veces en la últimas temporadas que han concedido al término 'Clásico' un alcance aún más significativo. 8 enfrentamientos en los 2 ultimos ejercicios-aún nos restan un mínimo de 2 más en el presente-parecen sobrado bagaje para que uno conozca los puntos fuertes del otro a la perfección, sus debilidades, sus costumbres, y pueda así tratar de contrarrestarlas, rememorando de esa forma las colosales luchas que ambos protagonizaron en la semifinal de 1916, duelos titánicos que mantuvieron inquebrantable a uno frente al otro y que llevaron sus fuerzas al límite en pos de dirimir a un vencedor.

Pese a las voces de aquellos que acusan al campeonato de falta de competitividad frente a los dos gigantes españoles, lo cierto es que ni uno ni otro están esquivando los problemas ante los rivales que afrontan sus partidos ante ellos como choques a vida o muerte, haciéndoles necesaria la mayor exigencia. El Real Madrid no se paseó, precisamente, en la isla de Mallorca en su última victoria en Liga, del mismo modo que tampoco el Barcelona logró retener los 3 puntos en el Camp Nou sin sufrir más de lo esperado frente al Betis. La secuela de toda esta exigencia y de un parón navideño que no parece haber beneficiado demasiado a Madrid y Barcelona, es que ambos afrontan el Clásico de Copa con numerosas bajas y no precisamente en su mejor momento de juego.

Así llega el Real Madrid

Los enfrentamientos con el F.C Barcelona suponen para Mourinho uno de sus mayores quebraderos de cabeza. Si el técnico portugués es amigo de reestructurar el esquema del equipo y a sus integrantes en función del rival, con los catalanes parece no dar con la tecla para desactivar la engrasada maquinaria de automatismos que lleva ya 6 envites privando al Bernabéu de vivir una victoria de los suyos ante el terno rival en la era Guardiola (4 victorias y 2 empates). Esta vez Mourinho guardó, incluso, el secreto de la convocatoria hasta postrero momento en espera de clarificar las dudas existentes hasta ultima hora con algunos de sus jugadores; jugadores en función de los que Mourinho podría variar su equema y decidir si hace uso del famoso trivote o no.

Ángel Di Maria no se ha recuperado aún de su lesión, con lo cual su participación en el importante encuentro de esta noche, es todavía un misterio; su posible ausencia la supliría, no obstante, un José Callejón en estado de gracia. De igual manera también uno de sus baluartes en defensa, Pepe, es duda al no estar totalmente recuperado de una contusión en su pie. El argenitno y el portugués podrían unirse a las bajas ya seguras de Khedira, también lesionado y Álvaro Arbeloa, sancionado.

Quien sí estará sobre le terreno de juego es Cristiano Ronaldo y una vez más todas las miradas se posarán en él. Pese a gozar del respaldo unánime del entrenador y sus compañeros, el luso no ha logrado cuajar aún una buena actuación ante el Barcelona, algo que una vez más tratará de revertir.

Así llega el F.C Barcelona

Al igual que ya sucediera en las horas previas al Clásico liguero, el equipo catalán llega al de Copa entre el murmullo de las voces que cuestionan su momento de forma. A las dificultades sufridas frente al Betis se suman los 2 puntos perdidos ante el Espanyol, que abrieron la distancia que les separa del Real Madrid en Liga hasta 5 puntos. No obstante, ya en el enfrentamiento del 10 de diciembre y pese a las críticas, los barcelonistas vencieron sin nada que alegar a los madridistas, asestándoles la segunda derrota de la temporada y cortando en seco una triunfal racha de victorias consecutivas.

Para el presente envite, Guardiola no podrá contar con los lesionados ya habituales, Villa y Afellay, a quienes se le unió tras el pasado choque de Cuartos ante Osasuna el joven central Andreu Fontàs, que será operado el próximo sábado de su rotura de ligamentos; tampoco estará Keita, convocado con su selección para la disputa de la Copa de África, mientras que la participación de Pedro sigue siendo algo incierto, ya que el canario también se retiró con molestias en Pamplona. Presencia asegurada, no obstante, para Pinto, guardameta al que Guardiola ha dado una "oficialidad" en Copa que no le retirará.

También estará Leo Messi, que al igual que Cristiano Ronaldo será el foco de atención en filas azulgranas, aunque por razones totalmente opuestas al crack portugués. El argentino ha tenido buena parte de "culpa" de la dinámica victoriosa que su equipo disfruta ante los blancos; no en vano el '10' del Barça le ha marcado al Real Madrid un total de 13 goles, una abultada cuenta que tratará de seguir engrosando esta noche.

Y Si en el caso del Madrid la gran duda en el dibujo táctico reside en el posible uso del trivote, en el caso del Barcelona, la incógnita se traslada hasta la línea de retaguardia. 3 o 4 efectivos, esa es la cuestión. En Liga, Guardiola optó por una línea de 4 con la probable intención de contener los letales contragolpes del conjunto madridista, algo que probablemente repita en esta ocasión.

Dibujos tácticos a parte, ausentes y presentes, dudas y confirmaciones, lo cierto es que todo Clásico, por repetido que sea el choque, es un partido inédito, nuevo, diferente e imprevisible, generador de una grandiosa expectación que una noche más centrará la atención del mundo futbolístico en el Santiago Bernabéu. Durante 90 minutos a partir de las 22: 00 horas, la capital del fútbol será Madrid.