Athletic - Celta: leones y hombres bajo el techo de una nueva catedral

El último partido de la cuarta jornada de Liga BBVA viene marcado por un hecho histórico: la inauguración del nuevo San Mamés. El choque entre Athletic y Celta será el primero que los aficionados del club bilbaíno podrán contemplar sobre el césped de un estadio que toma el relevo de uno de los escenarios más emblemáticos de la historia del fútbol español. A pesar de que este hecho sea lo más comentado antes del encuentro, el espectáculo que a buen seguro veremos sobre el terreno de juego no tiene nada que envidiar al de las gradas. Será el enfrentamiento de dos equipos con objetivos bien distintos, pero que después de tres jornadas sólo están separados por un punto.

El encuentro será arbitrado por Jesús Gil Manzano, del Cómité Extremeño. Es el segundo año en Primera División del colegiado, que ya acompañó al Celta en la Liga Adelante durante los tres últimos años del club vigués en la categoría de plata del fútbol español. El equipo bilbaíno ha perdido el único encuentro que le ha arbitrado en liga, mientras que el Celta ha obtenido una victoria y una derrota bajo su supervisión.

Más puntos que juego

Hace ya años que el Athletic apuesta por un fútbol vistoso, desde la llegada de Marcelo Bielsa. Su marcha no cambió esta premisa, ya que su sustituto, Ernesto Valverde, mantiene la misma filosofía. A pesar de esta intención las sensaciones no han sido las mejores para el club bilbaíno, aunque sí los resultados. Después de tres jornadas, el equipo ya cuenta con seis puntos en su casillero. Sólo han sumado de tres en tres, con victorias sobre Valladolid y Osasuna. En la última jornada no fueron capaces de puntuar ante un Real Madrid que aprovechó a la perfección los despistes de la zaga del conjunto vasco.

Más allá de los puntos el Athletic no ha alcanzado el nivel que se le presupone. Su centro del campo es uno de los más temibles de la Primera División, contando con jugadores jóvenes y de gran talento (Beñat, Ander Herrera...). A pesar de contar con hombres capaces de mantener el control del partido, el Athletic ha estado a la merced de su rival durante bastantes (demasiados) minutos. Sin embargo, el acierto goleador del equipo les ha permitido seguir sumando puntos mientras las piezas no terminan de encajar.

El Celta se encontrará con un Athletic renovado, tanto en el banquillo como en el terreno de juego: el club ha perdido a Fernando Llorente y Fernando Amorebieta, pero ha intentado suplir su marcha con la llegada de viejos conocidos de la parroquia rojiblanca: Beñat, Kike Sola, Balenziaga y Etxeita. A pesar de haberse ganado el cariño de la afición del Athletic tras sus dos años al frente del banquillo, la directiva decidió prescindir de Marcelo Bielsa. Para suplir esta baja ha llegado Ernesto Valverde, que se encuentra en su segunda etapa al frente del equipo bilbaíno.

Mientras que se ha apostado por la continuidad en el juego ofensivo, no se puede decir lo mismo de la defensa. El equipo de Bielsa se caracterizaba tanto por su brillantez en ataque como por ciertas carencias en este aspecto, la mayoría de ellas derivadas de la separación entre líneas o la pérdida de atención en marcajes individuales. Valverde ha decidido poner fin a esta problemática, para lo que ha pasado a emplear una defensa zonal que, salvo contra el Real Madrid, ha dado sus frutos. A su vez también ha decidido mantener a los centrocampistas de corte más defensivo más cerca de la zaga, reduciendo parcialmente su aportación ofensiva pero dando una nueva dimensión al juego defensivo del equipo. En ataque nada ha cambiado demasiado: la posesión sigue siendo el hilo conductor del juego ofensivo rojiblanco y hay mucha movilidad por parte de los jugadores sin balón. Mención especial para las subidas al ataque de Iraola o la capacidad de desborde de De Marcos, ambas vitales para que el juego del Athletic acabe desembocando en goles.

La marcha de Fernando Llorente parecía reducir sustancialmente el potencial goleador de este Athletic, pero nada más lejos de la realidad. Los jugadores de ataque (y de segunda línea) del equipo han dado un paso adelante, teniendo una nómina de goleadores en Liga de lo más variada, con Muniain, De Marcos o Susaeta. Los jugadores llamados directamente a cubrir el vacío dejado por Llorente, Aduriz y Kike Sola, todavía no se han estrenado.

En lo relativo a las bajas, el Athletic no podrá contar con Ekiza y el propio Kike Sola, todavía lesionados. También son duda Ibai Gómez y Balenziaga, pero es probable que puedan jugar.

Buenas sensaciones, poca consistencia

El Celta seguirá sin poder contar con todos los efectivos de su centro del campo una vez más. En esta ocasión el que se cae de la convocatoria, por lesión, es Krohn-Dehli. Rafinha volverá a ser titular ante la ausencia del danés, más que probablemente. Borja Oubiña ocupará su posición como mediocentro defensivo, a pesar del buen hacer de Fontás (elogiado por el propio capitán) durante su ausencia. Por detrás de él, la línea defensiva volverá a ser la habitual: Toni y Hugo Mallo siguen siendo indiscutibles en los laterales, mientras que Cabral y Fontás formarán la pareja de centrales. David Costas rindió bien ante el Granada, pero parece más que probable que el jugador del filial no disfrute de minutos.

Desde el filial llegan nuevamente Javi Rey y el propio David Costas, así como Santi Mina, que debido a una lesión no había podido viajar con el primer equipo en toda la temporada. Siguen sin estar disponibles por lesión Mario Bermejo, Samuel, Jonathan Vila y el ya mencionado Krohn-Dehli. No viajará con la plantilla Jony, descartado por Luis Enrique. Tampoco jugará Aurtenetxe, aunque acudirá igualmente al estadio. Después de su debut como titular la pasada temporada ante el Granada, una cláusula de su contrato le impide jugar contra el equipo que le ha cedido, el Athletic. La mayor sorpresa en la convocatoria es la inclusión de Fabián Orellana. Tras no haberle encontrado salida en el mercado, Luis Enrique afirma que contará con él. Cabe destacar que el propio entrenador había declarado que el chileno no entraba en sus planes. Sí abandonará el club Andrés Túñez, también descartado por el entrenador. Será cedido al Beitar israelí después de no haber entrado todavía en ninguna convocatoria.

El Celta deberá lidiar con la presión a la que a buen seguro le someterá la afición del Athletic. Si bien será difícil para el club vigués, los locales tampoco lo tendrán fácil. El escenario puede ser un arma de doble filo para el Athletic si no es capaz de darle buen uso a la ansiedad, que el Celta podría usar a su favor. Sin embargo, si hay algo que caracteriza al equipo celeste esta temporada es la inconsistencia y la falta de dominio de los encuentros: en dos ocasiones han dejado escapar ventajas para pasar a cosechar sólo un empate, como en el caso del Espanyol (de un 2-0 a un 2-2) o del Granada (de 1-0 a 1-1).

Antecedentes

La temporada pasada los enfrentamientos entre ambos equipos tuvieron un bagaje favorable para el Athletic, aunque el Celta tampoco está insatisfecho. El primer encentro, disputado en el viejo San Mamés, se saldó con un triunfo local (1-0). Un solitario tanto de Aritz Aduriz fue suficiente para llevarse los tres puntos, merecidos por un Athletic superior durante casi todo el encuentro, a pesar de un arreón final del Celta.

En Balaídos el resultado final fue un 1-1 que siguió haciendo posible el sueño de la permanencia para el club celeste. Un gol tempranero de De Marcos dejaba al Celta un paso más cerca del abismo de la Segunda División, pero Iago Aspas se erigió como salvador del equipo con un tanto en el tramo final del encuentro. El punto obtenido supo a gloria a la entidad viguesa, que venía de encadenar dos victorias consecutivas en su camino hacia la permanencia en la Liga BBVA.

Convocatorias

Athletic Club de Bilbao:

Porteros: Iraizoz e Iago Herrerín.

Defensas: Laporte, Iraola, San José, Gurpegi y Etxeita.

Centrocampistas: Erik Morán, Beñat, Iturraspe, Mikel Rico, Ander Herrera y De Marcos.

Delanteros: Toquero, Ibai, Susaeta, Muniain y Aduriz.

Real Club Celta de Vigo:

Porteros: Yoel y Sergio.

Defensas: Fontàs, Cabral, David Costas, Hugo Mallo, Toni y Bellvís.

Centrocampistas: Oubiña, Álex López, Rafinha, Javi Rey, Augusto Fernández y Madinda.

Delanteros: Nolito, Orellana, Charles, David Rodríguez y Santi Mina.

Posibles onces