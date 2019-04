Simeone: “Este triunfo nos pone muy bien”

Al terminar el Atlético de Madrid 2-1 Club Atlético Osasuna disputado en la noche del martes, Diego Pablo Simeone compareció en sala de prensa para dejar sus impresiones del encuentro y comentar el futuro más inmediato, que no es nada más y nada menos que el derbi frente al Real Madrid. Alabó el trabajo de sus hombres, especialmente el de Diego Costa, y se mostró contento por el gran grupo formado.

El partido fue difícil de cerrar

"Diego Costa se ha ganado todo lo que tiene"

Comenzó refiriéndose al propio delantero brasileño, bigoleador de la noche: “El techo es donde él se pare. Es un chico joven, un jugador que está creciendo desde que ha vuelto. Se ha ganado todo lo que tiene y tiene mucho más para mejorar. Es un jugador ambicioso, inteligente y espero que siga creciendo”. Ya en cuanto al propio encuentro, explicó las dificultades: “Los partidos son complejos de cerrarse. En el resultado de dos a uno siempre hay posibilidades, porque es un gol. Lo pudimos cerrar en el primer tiempo, porque lo hicimos muy bien hasta los diez últimos minutos del primer tiempo, que llegó el gol de ellos y los acomodó. El segundo tiempo fue igual, no por situaciones comprometidas sino por el resultado, pero la necesidad de ganar existía y los jugadores resolvieron de la mejor manera. Es bueno pasar también por estas etapas, porque pasaremos más. La Liga es muy larga y dura, y no hay partidos fáciles".

Preguntado sobre la posibilidad de atascarse un poco en el segundo tiempo debido a que los futbolistas estuvieran pensando en el Real Madrid, la negoción del ‘Cholo’ fue total: “No, seguro que no. Seguro que fue una cuestión de que Osasuna cerró muy bien, se acoplaron las líneas. En el segundo tiempo las ocasiones de Costa y Baptistao se me vienen a mente, pero no pudimos cristalizar la hermosa discusión de la tenencia de la pelota que seguramente hemos ganado”.

El equipo va sintiendo el desgaste pero está bien

En cuanto al momento de forma del equipo a la hora de llegar al derbi, el preparador era positivo: “La verdad es que pensamos y, sin duda, este triunfo nos pone muy bien de cara al esfuerzo que hicimos en Valladolid, San Sebastián y Sevilla. Cuando uno gana fuera rubricándolo en casa, toma mucha más potencia el resultado. Hoy se hizo y a esperar el partido del sábado, esperando que se recuperen. Los jugadores están trabajando muy bien. El esfuerzo se va sintiendo, pese a que hicimos cinco rotaciones para que el equipo esté lo más fuerte posible. Pero la competencia es dura y el viernes va hablaremos”.

"Guilavogui llevará un tiempo de adaptación y tendrá que demostrar en los entrenamientos sus crecimiento"

Guilavogui no estuvo convocado y aún no ha jugado, algo sobre lo que fue cuestionado el entrenador: “Cuando un jugador llega, siempre hay discusión. Una cosa es trabajar en otros equipos y otra trabajar en el nuestro. Tenemos jugadores como Mario, Tiago y Gabi que llevan un año y medio con un trabajo enorme. Josuha está trabajando muy bien y tenemos tentativas en él, pero llevará un tiempo de adaptación y tendrá que demostrar en los entrenamientos su crecimiento para que el entrenador saque a Mario, Tiago o Gabi, que hace un año y medio me dieron tres campeonatos, una final de Supercopa y el primer puesto en este momento”.

Simeone pidió apoyo a la afición en los instantes finales y ésta respondió, algo que hace le hace feliz, asegura: “Hoy la gente estuvo muy bien. Interpretó el momento del equipo y del partido, que no se terminaba de cerrar, el rival preocupaba y la gente entendió que el equipo necesitaba aliento, fuerza y energía. Estuvieron los últimos diez minutos muy bien, se sentía. Nos pone contentos, porque hay comunión y es bueno para el que está jugando. Cuando la gente se escucha, te das cuenta de que pide más”.

La gente está contenta

"Diego Costa y Koke se entienden siemplemente mirándose"

Preguntado sobre la posibilidad de que Diego Costa fuera convocado por la Selección Española, el entrenador no quiso líos y respondió de manera contundente: “Yo no soy del Bosque”. Respecto al propio delantero y su relación en el campo con Koke, sí tenía palabras: “Yo creo que es un equipo que lleva junto un tiempo grande. Desde el partido a Villarreal, que fue el segundo partido nuestro, en casa, y el once ha sido casi siempre el mismo, cuando entró Costa por Adrián, en el duelo entre los dos para ganarse un lugar el año pasado, hace un año que llevan jugando juntos y se entienden simplemente mirándose. Cuando la pelota llega a Koke, Costa se mueve muy bien. Ojalá lo puedan seguir disfrutando como lo están haciendo.

Finalmente, quiso descartar que la hinchada y el propio equipo estuvieran eufóricos por la situación actual: “No me gusta mucho la demagogia. Pero estamos trabajando, partido a partido, y lo único que nos moviliza para hacer bien las cosas es el Atlético de Madrid. Es un buen momento, la gente seguro que está contenta y la responsabilidad y la exigencia crecen cada día”.