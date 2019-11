Atlético de Madrid - Betis: a seguir el camino trazado en Europa

Vuelve la Liga al Calderón con ganas y necesidad de recuperar la senda de la victoria. La última cita liguera dejó a los rojiblancos con la única mancha en un currículum, que hasta el choque de Cornellá, era inmaculado. El 'Cholo' y los suyos quieren los tres puntos para seguir la estela del Barcelona y volver a alejarse del Real Madrid tras su derrota de hoy y así afianzarse en la cabeza de la clasificación. La victoria del martes en Champions a domicilio y con actuación estelar del siempre brillante Diego Costa, debe dar alas a los colchoneros para continuar siendo el equipo solvente y regular que ha sido hasta el momento.

En frente un Betis con muchas dudas. Los verdiblancos no han conseguido ganar todavía en lo que va de Liga a domicilio y su único punto fuera de casa llegó con un empate a cero en Cornellá, casualmente, el único escenario donde se han dejado puntos los madrileños. Además llegan de encadenar dos derrotas consecutivas en Liga que han sido muy dolorosas. La primera con el Getafe, que es rival directo, por un contundente 3-1 y después en casa con el recién ascendido Elche. Se empiezan a encender las alarmas en Heliópolis, y el Atlético de Madrid en el Calderón, no parece el guión más fácil para representar la escena de la resurrección.

El Calderón buen escenario para el Betis y el Betis para Costa

Aunque la historia más reciente no habla precisamente de la debilidad verdiblanca a orillas del Manzanares. En las últimas diez ocasiones que se han encontrado los dos equipos en el coliseo rojiblanco, los béticos se han ido con la victoria en tres ocasiones, tan sólo en cuatro han sumado tres puntos los locales y hasta tres empates han conseguido colchoneros y béticos. No son malas estadísticas para el Betis, que tratará de seguir mejorando los datos en el Calderón.

El delante marcó en tres de los cuatro partidos

Mención aparte para Diego Costa. El Atlético de Madrid se enfrentó en cuatro ocasiones al conjunto de Heliópolis en la temporada pasada, dos en Liga y dos en los cuartos de final de la Copa. El delantero marcó en tres de los cuatro partidos: uno en el 2-4 de Liga jugado en Sevilla, otro también allí en la vuelta de cuartos y el último precisamente el que dio la victoria a los del 'Cholo' en el Calderón en el que ha sido el último enfrentamiento liguero en la casa rojiblanca. El de Lagarto está en racha tras marcar por partida doble frente al Austria Viena y tras quedarse en el dique seco frente al Espanyol, querrá seguir aumentando su tabla goleadora frente a los béticos.

Dar la imagen de solvencia de Viena

El Atlético llega a este encuentro con la confianza, que más que perderse en Cornellá, bajó de intensidad, de nuevo reforzada tras la victoria en Viena. Los rojiblancos no han dado motivos a la afición para dudar, aunque sí es cierto que los dos últimos encuentros en casa, han devuelto la tensión a la grada en los momentos finales. Sucedió sobre todo frente al Celta, donde un Atleti que marcó dos goles y parecía tener el partido dominado, acabó sufriendo más de la cuenta y la parroquia colchonera volvió a saborear las hieles del sufrimiento. Pero este equipo del 'Cholo', está hecho para todo tipo de trances y ha sabido torear a la presión cuando se la ha encontrado de frente. Es ahí donde se sale fortalecido.

Frente al Celta acabó sufriendo más de la cuenta y la parroquia colchonera volvió a saborear las hieles del sufrimiento.

Simeone no podrá contar para enfrentarse a los verdiblancos con Arda Turan. El internacional turco sufre molestias en el músculo psoas ilíaco derecho y no ha entrado en la convocatoria, como ha informado el propio club. Turan es una de las piezas clave en el engranaje atlético, pero su ausencia, aunque importante, no debería notarse en exceso. Jugadores como Raúl García o Cebolla Rodríguez, pueden suplir con suficiente garantía la baja del otomano. Con los que tampoco podrá contar el argentino por lesión son Leo Batistao y Aranzubía que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y Guilavogui, Giménez y Manquillo no han entrado en la convocatoria por decisión técnica. Una de las dudas en la posible alineación rojiblanca es la de Villa. El 'Guaje' no jugó en el partido de Champions aunque Simeone ha explicado que la razón fue que a Raúl García le favorecía más el planteamiento del partido. Habrá que ver si el 'Guaje', que está despertando alguna duda últimamente, vuelve al once inicial frente al Betis.

El 'Cholo' no quiere nada de relajación ante ningún rival. En la rueda de prensa previa al último entrenamiento antes del partido ante el Betis, ha destacado la importancia de algunos jugadores desequilibrantes y la subida de moral que da una victoria en Europa: “Me imagino un partido difícil, como siempre hemos tenido ante el Betis. Y con suma atención ante un rival que ofrece, sobre todo, mucha velocidad por bandas”, ha valorado el técnico argentino.

Un Betis muy necesitado de victorias

Y es que el Betis también llega con la autoestima alta después de su victoria del jueves en la Europa League frente al Victoria de Guimaraes. No hay nada mejor como el sabor del triunfo para levantar el ánimo. Pero lo cierto es que los verdiblancos llevan vidas paralelas. Por un lado su trayectoria en la competición casera, donde han conseguido dos victorias en 9 encuentros, acumulan 8 puntos de 27 posibles y andan coqueteando con los puestos de descenso. No han ganado todavía fuera de casa y en el Benito Villamarín tampoco es que hayan dado una imagen muy solvente. Su otra vida, la de los resultados positivos, la llevan en la cometición europea, donde los de Pepe Mel no conocen la derrota.

Han conseguido dos victorias en nueve encuentros.

Pero esto es la Liga y los béticos llegan 17º en la clasificación. El técnico verdiblanco ha elogiado al rival pero no ha cerrado las puertas a un resultado positivo para los suyos: “Es un rival muy difícil de meter mano, sobre todo en su casa. El año pasado hicimos un partido muy serio y perdimos en un gol de córner. Tenemos todas las expectativas abiertas para hacer un buen partido y sacar un buen resultado en el Calderón”, ha comentado el técnico bético en su intervención ante los medios.

El Betis llega con las bajas de Rubén Castro, Xavi Torres, Paulao y Verdú, como ha confirmado el propio Pepe Mel en la rueda de prensa: “Joan probó y no terminó el entrenamiento. Tiene molestias y es una tontería arriesgar con él, así que se queda fuera”. El técnico verdiblanco ha asegurado que quiere dar continuidad a los jugadores que disputaron el partido del jueves. El puesto de central ha sido una de las dudas debido a la sanción de Amaya. Pero Mel ha confirmado que Pequis podrá salir en el once inicial a pesar de haber tenido algún problema durante la semana.

Posibles alineaciones