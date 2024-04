Análisis | La Champions 2025 pasa por el Metropolitano

Por cuarta vez esta temporada, Simeone y Valverde se verán las caras, de nuevo, en un ambiente de tensión y a esperas de un resultado decisivo para uno de los dos equipos.

Actualmente, la clasificación de LaLiga es la siguiente:

1º Real Madrid - 84 puntos (+1 partido)

2º FC Barcelona - 70 puntos

3º Girona - 68 puntos

4º Atlético de Madrid - 61 puntos

5º Athletic Club - 58 puntos

6º Real Sociedad - 51 puntos (+1 partido)

Sin duda, el resultado que se de entre ambos equipos rojiblancos, marcará de gran manera el top4 de LaLiga española que disputará el año que viene la Champions League.

Y es que, a falta de 6 partidos por disputarse, es decir, 18 puntos en juego, el calendario de cada equipo es el siguiente:

ATLÉTICO DE MADRID

- vs Athletic Club

- vs Mallorca (fuera de casa)

- vs Celta

- vs Getafe (fuera de casa)

- vs Osasuna

- vs Real Sociedad (fuera de casa)

ATHLETIC CLUB

- vs Atlético de Madrid (fuera de casa)

- vs Getafe (fuera de casa)

- vs Osasuna

- vs Celta (fuera de casa)

- vs Sevilla

- vs Rayo Vallecano (fuera de casa)

Sin duda, ambos calendarios son bastante fuertes, protagonizando lo que será un final de temporada muy entretenido para los espectadores, aunque igual no tanto para los hinchas.

Además, ambos equipos, en caso de llegar a la última jornada con puntos similares, su jugarían la plaza en Champions League fuera de sus terrenos locales, hecho que durante toda la temporada les ha marcado de manera negativa.

Cabe destacar que, antes de este encuentro, el Athletic Club cuenta con un saldo favorable de dos goles a cero al vencer al equipo de Simeone en la jornada 17 en San Mamés. En caso de terminar empatados a puntos, si el Atlético de Madrid no gana este encuentro por más de 2 tantos, el equipo vasco sería el que quedaría por delante.

KOKE vs Athletic / @Atleti

La Copa ha pasado factura

Sin embargo, y aunque el equipo de Ernesto Valverde ha sido capaz de vencer en los tres encuentros previos a los colchoneros, parece que desde que consiguieron la Copa del Rey, las fuerzas de 'los leones' han caído de manera considerable.

Han pasado dos jornadas desde la final de la Copa, y el Athletic solo ha sido capaz de sacar dos puntos, de dos empates. El primero, en casa frente al Villarreal con un gol de penalti de Dani Parejo en el minuto 95.

El segundo, frente al Granada, también en casa, con un gol tempranero de Iñaki Williams en propia puerta en el minuto 6, que después no fueron capaces de dar la vuelta.

A pesar de ello, el Athletic ha sido el único equipo esta temporada que ha logrado vencer, junto al Barcelona, al Atlético de Madrid tanto en casa como fuera, por lo que los de Simeone no se pueden dejar llevar por un Athletic 'en capa caída' cuando, además, el propio equipo madrileño tampoco está viviendo los mejores momentos de su temporada.

ATH VS Atlético de Madrid / @AthleticClub

El Athletic como visitante

Y es que, si el Atlético de Madrid es flojo fuera de casa, el equipo bilbaíno no se queda nada lejos. Si solo contasen los partidos fuera, en LaLiga, la clasificación sería la siguiente:

6º ATHLETIC CLUB:

- 15 partidos jugados

- 5 victorias

- 5 empates

- 5 derrotas

- 14 goles a favor

- 14 goles en contra

- 20 puntos

7º ATLÉTICO DE MADRID:

- 16 partidos jugados

- 5 victorias

- 3 empates

- 8 derrotas

- 22 goles a favor

- 21 en contra

- 18 puntos

Sin embargo, para este partido el factor local juega muy a favor para los colchoneros, que en 'esa Liga', se encuentran en la siguiente posición:

- 2º clasificado

- 16 partidos jugados

- 14 victorias

- 1 empate

- 1 derrota

- 37 goles a favor

- 17 goles en contra

- 43 puntos

Victoria del Atlético de Madrid en casa / @Atleti

Estilo de juego

A pesar de ello, y de lo que puede decantar el partido hacia el equipo local gracias al factor campo, los visitantes cuentan con pilares dentro del equipo que, para Valverde, son indiscutibles a la hora de luchar por la victoria.

El jugador estrella es, sin duda, Iñaki Williams. El delantero rojiblanco lleva 11 goles en 34 partidos, disputando un total de 2.794 minutos de juego esta temporada.

Después, en portería, Unai Simón se ha convertido en uno de esos porteros que, sin ninguna duda, no quieres tener delante como delantero.

Además, para en el centro del campo, Sancet también va a ser un rompecabezas para el equipo de Simeone, pues está haciendo una de las mejores temporadas de su carrera deportiva.

En lo ofensivo y, a parte del ya mencionado Iñaki Williams, el Athletic ha encontrado en Nico Williams y en Guruzeta una dupla de ataque letal que amedrenta a cualquier defensa.

Sin embargo, en la parte negativa, el entrenador de 'los leones', no podrá contar con la presencia de De Marcos, por acumulación de tarjetas, y de Yuri, también jugador clave, por un golpe.

Igualmente, el banquillo del equipo bilbaíno es lo suficientemente extenso como para, en partidos como este, poder hacer frente a un Atlético de Madrid que llega con todo.

Por eso, Valverde, que ha conseguido 71 goles en los 40 partidos disputados esta temporada, con una media de 1,78 gol por encuentro; 5 de ellos de penalti; 34 goles recibidos, 0,85 por encuentro, y una media de 2,25 tarjetas por encuentro, pone su total confianza en el siguiente once (4 - 4 -1):

POR - Unai Simón (97% de titularidad)

DEF - Paredes (84%) / Vivian (88%) / Yuri (59%) / De Marcos (72%)

MED - Beñat (31%) / Ruiz de Galarreta (41%) / Sancet (75%)

DEL - Nico Williams (72%) / Iñaki Williams (84%) / Guruzeta (91%)

Sin duda, un partido de alto calibre que, además, llega con ganas de revancha por parte del equipo local tras caer eliminados en las semifinales de Copa del Rey ante, precisamente, los leones.