Osasuna - Celta: solo vale ganar

El todo por el todo, la lucha por la supervivencia, el penúltimo escalón… Son tantas las formas de describir los últimos partidos de una temporada que continuar añadiendo adjetivos puede resultar repetitivo. Osasuna, reiterativo en estas situaciones, vuelve a jugarse una temporada de duro trabajo en apenas dos partidos. El panorama es propicio para que el objetivo se cumpla. Sin bajas importantes, jugando en casa y con El Sadar lleno, solo queda que San Fermín eche su ya típico capotillo al equipo navarro. Enfrente se encontrará el Celta de Luis Enrique, con lo deberes ya hechos. En esta época un equipo que ya tiene su permanencia asegurada puede ser un arma de doble filo. El orgullo propio o la presión por no parecer que favorecen al rival puede ser determinante para la ambición celtiña, que saldrá a dar la cara con todo su potencial ofensivo.

Javi Gracia: “Tenemos un partido que es de vital importancia y trataremos de que los tres puntos se queden en casa”

Como bien comenta Javi Gracia en rueda de prensa, saben que el Celta no va a venir a Pamplona a pasear y por ello los jugadores rojillos que salten al césped deberán exprimirse al máximo. “Yo sé que me voy a enfrentar a un equipo que acaba de conseguir la salvación, pero creo que está en el mejor momento de la temporada y estoy convencido que van a emplearse al máximo por conseguir la victoria. No tengo duda de ello. Va a ser un partido más con objetivos cumplidos o con los objetivos sin cumplir, pero que va a resultar tan complicado o más que todos los partidos anteriores”, ha explicado el técnico navarro. Del mismo modo, Luis Enrique, a través del gabonés Levy Clement ha ratificado la intención celtiña: “No bajaremos los brazos, vamos a trabajar igual”.

Alumno aventajado

Cuando la temporada finaliza, el sprint de los equipos en la pelea por el descenso es arrollador. El conjunto gallego se encontraba coqueteando seriamente con el descenso, pero gracias a los dos últimos partidos disputados, los pupilos de Luis Enrique dieron un golpe en la mesa imponiéndose contundentemente a rivales directos. La motivación que tiene el equipo celtiña es ahora la de batir el record de victorias a domicilio en una temporada, cifra que lograron empatar con la victoria frente al Almería.

Pese a este objetivo a superar, desde Pamplona se espera un Celta mucho más calmado. Sobre todo mermado por la baja de Rafinha que arrastra una artritis traumática en el dedo gordo del pie izquierdo. Al tener la permanencia bajo el brazo, no se ha querido forzar y el hispanobrasileño se quedará fuera de la convocatoria. Otra sensible baja es la de Hugo Mallo, que ha sido intervenido quirúrgicamente por una luxación acromioclavicular que sufrió en el partido contra el Valladolid.

No todo son malas noticias, ya que se espera que Álex López entre en el once titular de Luis Enrique. Las rotaciones del gijonés, junto a la tranquilidad de la permanencia, abren el abanico de posibilidades, por lo que se espera un once sensiblemente diferente al que le endosó un 4-1 al Valladolid. El que estará al frente de la maquina goleadora celeste será el Hombre a Seguir, Nolito, que se encuentra en un estado de forma espectacular.

No hay excusas

Es el momento de ganarse el pan. Los rojillos tienen la oportunidad perfecta de certificar casi su permanencia un año más en la Liga BBVA, y ya van 14 consecutivos. La afición, como piedra angular de la estructura rojilla, responderá en masa y llenaran El Sadar. La entidad ha continuado con la campaña de venta de entradas para socios que inició para los últimos cuatro partidos como local. Desde las peñas también se ha reaccionado y una de las agrupaciones más multitudinarias, como es Indar Gorri ha lanzado un comunicado para pedir apoyo al equipo mediante un estruendoso Riau-riau al comienzo del partido.

Osasuna siempre suele llegar a este tramo de la temporada jugándose la permanencia. Pese a estar acostumbrados a jugar este tipo de partidos, Miguel Flaño ha advertido de no fiarse de lo ocurrido en temporadas pasadas. “Hay que estar bien preparados para afrontar este último tramo de Liga. Estamos orgullosos de nuestra afición. Al mismo tiempo estamos con esa responsabilidad de demostrar que queremos seguir ahí y que vamos a conseguirlo. Sí que queremos decirles a la afición que nos den el último aliento. El partido tendrá momentos difíciles y ahí les pedimos el último esfuerzo”, explicó el central navarro.

Osasuna se encuentra a dos puntos sobre el descenso, con el gol average favorable

Tras la goleada recibida en el estadio Santiago Bernabéu, Osasuna llega con una espina clavada. El demostrar ante su afición que merecen permanecer en primera debe ser el mejor de los alicientes para la plantilla navarra. Para Javi Gracia, componer el once inicial no va a resultar tarea complicada, pese a las bajas de esta última semana. Manuel Onwú ha sido la baja final de la semana con molestias musculares. En esta lista ya se encontraban Lolo, descartado al no haberse recuperado y Roaul Loé, descartado para lo que resta de campaña la sufrir molestias en su bíceps y ser baja durante tres semanas.

De los ausentes en la batalla frente al Real Madrid, regresan Roberto Torres y el Gato Silva, que cumplieron sanción al ver la quinta amarilla la jornada anterior. La alineación de Joan Oriol en Madrid se entiende como una rotación a Marc Bertrán, por lo que presumiblemente el de la Puebla de Segur estará en el once titular.

Posibles alineaciones: