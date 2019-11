Resultado Real Madrid - Atlético de Madrid en la Final Champions League 2014 (4-1)

CRÓNICA del partido > La historia es la Décima

23:38. Esto es todo desde Lisboa, el Real Madrid levanta la décima copa de Europa de su historia. Pueden seguir todo el post partido en VAVEL. Gracias por su atención.

23:37. VÍDEO | Momento en el que Casillas levanta la Champions:

23:36. Casillas levanta la copa de Europa. ¡El Real Madrid es el campeón de Europa!

23:35. Gabi: "Justo o injusto da igual. Me siento orgulloso de mis compañeros, del entrenador y de la afición. Prometemos seguir luchando"

23:34. Suben los jugadores del Real Madrid a recibir su medalla y posteriormente la copa de campeón.

23:33. Reciben la medalla de finalistas los jugadores del Atlético de Madrid. 40 años después, la Copa de Europa vuelve a ser muy cruel con los colchoneros.

23:32. FOTO | Así ha celebrado Bale el gol de su vida.

23:31. El partido ha sido espectacular y ambos equipos han sido merecedores del título. Atlético y Real Madrid nos han brindado un gran espectáculo que ha coronado al Madrid como campeón de Europa.

23:30. Los jugadores del Real Madrid lo celebran con su afición totalmente eufóricos.

23:29. Impresionante la afición del Atlético de Madrid que canta el himno a pesar de la derrota. La afición lo ha dado todo como sus jugadores.

23:28. VÍDEO | Gol de Cristiano Ronaldo (4-1).

23:28. VÍDEO | Gol de Marcelo (3-1).

23:27. VÍDEO | Gol de Bale (2-1).

23:26. VÍDEO | Gol de Sergio Ramos (1-1).

23:25. VÍDEO | Gol de Godín (0-1).

23:24. A continuación, los goles del encuentro.

23:22. Doce años después, el Real Madrid se alza con la Uefa Champions League y es la décima de su historia. En un partido épico, Sergio Ramos fue el gran héroe empatando en el descuento.

123' ¡Se acabó el encuentro! El Real Madrid es campeón de Europa por décima vez en su historia.

122' ¡Tangana final! Simeone salta al terreno de juego para encararse con Varane. No se han visto las imágenes del por qué han discutido pero Simeone ha saltado muy enfadado.

121' Cristiano Ronaldo engaña a Courtois y marca el cuarto y definitivo gol del partido. El Madrid acaba el partido a lo grande.

120' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO!! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!!

119' ¡Penalti a favor del Real Madrid! Gabi derriba a Cristiano Ronaldo en el área y Kuipers señala penalti.

118' Se abrazan todos los jugadores del banquillo del Real Madrid.

117' Marcelo se interna en la defensa del Atlético de Madrid y dispara desde fuera del área para batir a Courtois. El Atleti estaba roto y eso se paga. El Madrid se hará con la Décima.

117' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MARCELO!! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!!

116' VÍDEO | Gol de Bale (2-1).

116' Balón para el Atlético de Madrid que será colgado al área.

115' FOTO | Así estaba el banquillo del Atlético de Madrid tras el gol.

115' Saque de banda para el Real Madrid muy cerca del banderín de córner. Lógicamente, ninguna prisa por sacarlo.

114' Varane cojea pero sigue en el terreno de juego. Increíble final de partido.

113' Falta de David Villa sobre Varane, quedan siete minutos para que el Atlético intente empatar y, en su defecto, el Real Madrid gane la deseada Décima.

112' Jugada espectacular de Di María que regatea a Juanfran y dispara a puerta. Courtois rechaza el balón y Bale la empuja de cabeza.

111' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GARETH BALE!! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!!

110' Se suceden las imprecisiones y en cualquier momento puede llegar el gol.

109' La pudo tener Godín. Remató el central pero atrapó Casillas tras el bote.

108' Falta sobre Juanfran que puede colgar el Atleti.

107' ¡¡Uuyy!! Disparo lejano de Modric que toca en un defensa y bloca Courtois. Sufre muchísimo el Atlético de Madrid.

106' Va a seguir todo igual. El Madrid ataca una y otra vez y el Atlético se defiende como puede.

105' ¡Empieza la segunda mitad! Juega el Atlético de Madrid.

23:02. Ambos equipos forman una piña para los últimos 15 minutos de partido. Cantan ambas aficiones.

23:01. Se acaba la primera mitad y Simeone se come a Kuipers por el tiempo. Además, le hace un gesto con cinco dedos sobre el descuento anterior y el gol de Ramos.

106' ¡¡Uuuyy!! Remató Varane pero pudo atrapar Courtois antes que otro jugador tocase el balón.

106' Córner para el Madrid tras un cabezazo de Sosa.

106' ¡Consigue despejar Miranda! Sufre mucho el Atleti en el último minuto de esta primera mitad de la prórroga.

105' Despeja sin problemas el Real Madrid que vuelve a iniciar jugada.

104' Córner para el Atlético de Madrid en un error de Carvajal.

103' El Atlético aguanta como puede y ahora intenta jugar en campo rival. Los de Simeone sueñan con los penaltis.

102' Falta sobre David Villa que gana unos segundos para adelantar líneas y poder respirar.

101' Disparo de Cristiano que toca en la barrera y se marcha a córner. Cristiano pide insistentemente mano.

100' Falta y tarjeta para Gabi por una entrada por detrás a Marcelo. Muy peligrosa para Cristiano Ronaldo.

99' Saque de puerta para el Atlético de Madrid que mira una y otra vez al marcador para ver los minutos restantes.

98' La pudo tener el Madrid. Buen centro de Marcelo que despeja en dos tiempos el Atlético.

97' Koke y Cristiano Ronaldo con problemas musculares. Ambos equipos con la reserva puesta.

96' FOTO | Celebración de Sergio Ramos.

96' El Madrid juega ya todo el tiempo en campo contrario mientras el Atlético junta una línea de cuatro y otra de cinco. Sufrirá mucho el Atlético.

95' Juanfran cae al terreno de juego y el Real Madrid sigue la jugada. El lateral sigue tendido en el terreno de juego esperando asistencia médica. No hay cambios.

94' Imprecisiones y faltas, la tónica habitual de estos minutos de la prórroga.

93' El Real Madrid domina la posesión y el Atlético trata de conseguir que jueguen lo mínimo posible en campo contrario.

93' La afición del Real Madrid no cesa de cantar tras el gol del empate. En el terreno de juego, ambos equipos muy cansados.

92' VÍDEO | Gol de Sergio Ramos (1-1).

91' Recordamos que ambos equipos han agotado sus cambios.

90' ¡Empieza la prórroga! Juega el Real Madrid.

22:44. FOTO | Momento en el que Sergio Ramos marca el gol de empate:

22:42. FOTO | Casillas besa a Sergio Ramos tras el gol:

22:40. Espectacular final de partido. El Real Madrid ha asediado durante muchos minutos la portería del Atlético de Madrid y en cualquier ocasión podía llegar el gol. Ramos, en un cabezazo espectacular, consiguió empatar un partido para la historia.

95' ¡Final del encuentro! Nos vamos a la prórroga, 30 minutos más de juego.

94' Saca el Atlético de Madrid que debe pelear por aguantar hasta la prórroga.

93' Sergio Ramos se eleva hasta el cielo para rematar al fondo de las mallas en un cabezazo perfecto. No puede hacer nada Courtois. Se viene abajo la grada del Real Madrid, el banquillo y Florentino Pérez.

93' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SERGIO RAMOS!! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!!

93' Tras dos rebotes, córner para el Real Madrid de nuevo.

92' Córner para el Real Madrid.

92' Sale Casillas al centro del campo para seguir con la jugada. Encerradísimo el Atleti.

91' Lo intenta como puede el Real Madrid pero no puede superar la muralla colchonera.

90' Sosa dispara a puerta pero Casillas atrapa sin problemas.

90' Le quedan 5 minutos a la final.

89' Otra falta sobre Villa que ha provocado dos acciones espectaculares para el Atleti.

89' Espectacular David Villa. Baja a defender, le roba el balón a Bale y consigue provocar una falta. Simeone levanta los brazos y pide que sus aficionados animen. Se cae la grada.

88' Balón largo para Morata que acaba cometiendo falta. Segundos de oro para los de Simeone.

87' Tras dos rebotes, el balón sale a saque de puerta para darle un respiro al Atlético de Madrid.

86' Falta de Tiago y tarjeta para Koke por desplazar el balón. Muy peligrosa para el Real Madrid.

85' Sigue y sigue intentándolo el Madrid. El Atleti intenta sacar todo lo que tiene y más.

84' Asedio increíble del Real Madrid que tiene dos o tres posibilidades de rematar en cada jugada. Esta vez le sacaron el balón de la cabeza a Marcelo cuando tenía el gol hecho. Córner para el Madrid.

83' ¡Atrapa Courtois! Buen centro que no llega a tocar Courtois y que posteriormente toca Isco. El guardameta belga se impuso a Cristiano Ronaldo y atrapó el balón.

82' Filipe Luis se tira al suelo y parece que pide el cambio. Entrará Alderweireld. Se nota mucho el cansancio.

81' Falta muy clara de Morata sobre Gabi que cae derribado e intenta perder algo de tiempo. Bastante dura.

80' Encerrado el Atlético ante las contínuas llegadas blancas. Falta de Gabi sobre Modric en el centro del campo.

79' ¡Salva Godín! Isco controló en el área pero el uruguayo se tiró para evitar el peligro. El Madrid asedia la portería de Courtois.

78' Se marcha Karim Benzema y entra Morata.

77' ¡La tuvo Gareth Bale! Carrera increíble del galés que se cuela en el área y solo puede chutar con la punta de la bota. El balón sale muy desviado.

76' Falta de Benzema sobre Godín que le da aire al Atlético de Madrid.

75' Se viene arriba la grada del Atlético a falta de 15 minutos.

74' ¡Ocasión para Cristiano! El Madrid aprieta y llegan las ocasiones. Ramos tocó de cabeza para Cristiano que intentó una tijereta que se marchó desviada.

73' ¡La tuvo Bale! Cristiano se la dejó en bandeja a Bale que disparó muy desviado cuando tenía una gran posición. Vuelve a perdonar.

72' ¡¡Uuyy!! Centro de Sosa para David Villa que se tiró en plancha a por el balón y arrasó a Casillas. Tarjeta para el asturiano.

71' Lo intentaba Bale por la derecha pero su control tocó en la mano y eso fue señalado por el colegiado.

70' Últimos 20 minutos de juego en los que todo está por decidir. El Madrid debe volcarse y eso lo puede aprovechar el Atleti.

68' El Madrid sufre demasiado en la salida de balón y solo Isco y Modric dan algo de luz al equipo.

67' El Atlético de Madrid se siente muy cómodo esperando al Real Madrid. La falta de jugadores creatividad en el centro del campo blanco es aprovechada a la perfección por lo de Simeone.

66' ¡Fuera Isco! Buena combinación del Madrid en ataque que acabó en los pies de Isco. El centrocampista disparó bastante desviado.

65' Se marcha Raúl García con una gran ovación y entra Sosa.

64' Vuelve a despejar el Real Madrid para evitar cualquier peligro. Preparado para entrar el internacional argentino Sosa.

64' Demasiado cerrado el centro de Koke que consigue despejar Varane aunque el balón le cae a Adrián. Adrián aguanta la posesión y saca otro córner.

63' Intenta rematar Miranda pero despeja la defensa a córner.

63' Córner para el Atlético de Madrid. Koke se ha liberado y cada vez intenta ir al centro para provocar estragos en la medular madridista.

62' ¡Ocasión clarísima para Cristiano Ronaldo! Sergio Ramos se aventuró en ataque y centró al punto de penalti. Cristiano Ronaldo llegó desde atrás pero no pudo llegar a rematar.

61' El Real Madrid no sabe cómo jugar. El Atlético roba con mucha facilidad y eso les permite crear peligro. Sin Khedira no hay un destructor.

60' La pudo tener el Atlético. Gran apertura de Gabi para Juanfran que no acertó en el centro.

59' La media hora restante parece que tendrá un guion claro. El Atlético esperará atrás para intentar robar en el centro y salir rápido debido a la falta de efectivos blancos en esa zona. El Madrid, por su parte, buscará dominar con el balón y se lanzará al ataque.

58' Entran Marcelo e Isco por Khedira y Coentrao. Al ataque Ancelotti que deja bastante descubierto el centro del campo.

57' Marcelo e Isco preaparados para entrar. Ancelotti busca soluciones.

56' ¡Uy Adrián! El delantero disparó en el área pero Varane tocó el balón para desviarlo. El disparo era muy potente y podría haberse colado dentro.

55' ¡La pudo tener el Atlético! Adrián regatea a Carvajal que consigue recuperar el balón tras un pequeño error.

54' ¡Remata fuera Cristiano! El portugués remató de cabeza pero su remate salió cerca del palo.

53' Tremendo barullo en el área que acaba con un chute de Cristiano Ronaldo y posterior córner.

52' ¡Courtois! Dispara Cristiano con la fortuna de tocar en un jugador de la barrera pero Courtois consiguió despejar a córner.

52' Falta muy peligrosa de Miranda sobre Di María que le cuesta la tarjeta amarilla. Pegada a la frontal del área, perfecta para Cristiano Ronaldo.

51' Disparo alto de Raúl García que buscó un chute con la zurda desde una posición lejana. No duda en intentar el disparo.

50' Gabi maravilla a todo el estadio. El centrocampista hace dos recortes espectaculares para demostrar cómo están de crecidos.

49' Los jugadores del Atleti lo dan todo en cada jugada. En cuanto robó, Gabi pidió al balón al espacio como 9 y a pesar de su velocidad consigue un saque de banda.

48' Por parte del Real Madrid, calientan Isco, Illarramendi y Marcelo. Tres hombres que han sonado para ser titulares.

47' Mario Suárez, Sosa y Diego calientan para el Atlético de Madrid. Los tres, hombres de confianza de Simeone.

46' Mismos problemas que en la primera mitad. El Madrid debe recurrir a Casillas en la creación y tiene que jugar en largo. Ahí, el Atleti está comodísimo.

46' Cánticos de "sí se puede" en la afición madridista que despierta tras el jarro de agua fría.

45' ¡Empieza la segunda mitad! Juega el Atlético de Madrid.

21:47. FOTO | Casillas derrotado tras el gol.

21:46. DATO | El Atlético no ha perdido ningún partido esta temporada en el que se adelantó (28 victorias y 3 empates).

21:45. DATO | Diego Godín es el primer jugador uruguayo en marcar en una final de Champions. (vía @OptaJose)

21:44. FOTO | Otra perspectiva del gol de Godín.

21:42. FOTO | Casillas intenta evitar el gol.

21:40. VÍDEO | Gol de Godín (0-1).

21:39. La tensión y la frustación pueden jugar una mala pasada al Real Madrid. Sergio Ramos y Khedira han jugado los últimos minutos con demasiada intensidad y eso ha provocado errores.

21:37. Precisamente en un córner y tras un error llegó el único gol del encuentro. Godín, un día más, remató al fondo de la red gracias a una mala salida de Casillas. Con 0-1, el Atleti se hizo fuerte en defensa y juntó muchísimo las líneas sabiendo que el Madrid sufre mucho en la creación.

21:36. La primera mitad nos ha dejado un partido muy igualado en el que cualquier error puede ser determinante. El Madrid empezó con más fuerza pero su falta de argumentos con el balón fue clave para que el Atleti poco a poco se viniese arriba. Y así, se sucedían las faltas y los córners en campo contrario, algo vital para los de Simeone.

21:35. FOTO | Godín celebra el 0-1:

21:33. FOTO | Momento en el que Godín remata a puerta:

47' ¡Descanso en Lisboa! Jugadores a vestuarios.

46' No puede el Real Madrid y eso frustra a sus jugadores. Khedira derribó a Villa con una dura entrada y recibe una tarjeta amarilla.

45' 1 minuto de descuento por el cambio de Diego Costa.

44' Córner para el Real Madrid que provoca Di María pero no consigue rematar nadie.

43' Posesión: 58% Real Madrid | 42% Atlético de Madrid. Los de Simeone se sienten cómodos sin el balón.

43' Falta de Sergio Ramos sobre Villa, el central se excede en su intensidad y comete demasiadas faltas.

42' Toca con calma el Atleti que está en una nube. El Madrid, despistado, no sabe cómo crear peligro ante un equipo muy compacto.

41' ¡¡Uuyy!! Remate de Adrián que sale alto. El Madrid sufre y no sabe cortar la sangría rojiblanca.

41' Nuevamente córner para el Atlético que está creando mucho peligro.

40' Vista la repetición, Casillas comete un error muy grave saliendo para rechazar el balón.

40' El balón le cae a Carvajal que lo envía a saque de puerta.

39' Córner para el Real Madrid que debe ir a por todas.

38' Se escucha el himno del Atlético por todo Lisboa. Retumban los cimientos del Estadio Da Luz.

37' Despeja Varane pero el balón le cae a Tiago que vuelve a poner el balón en el área. Godín recoge ese remate y la pica por encima de Casillas para marcar el primer gol del encuentro.

36' ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GODÍN!!

35' Córner para el Atlético que fuerza Villa ante Varane.

34' Aparece Modric y aparece el Real Madrid. Debe estar muy atento el Atlético del croata.

33' Aterrorizado por la ocasión anterior, el Atleti se repliega más de lo habitual y el Madrid toca con calma.

32' La afición del Atleti sabe que los suyos necesitan ánimos y entonan el himno. Retumba por todo el estadio.

31' ¡La ha tenido Gareth Bale! Error garrafal de Tiago para regalársela a Bale que disparó rozando el palo. Se salva el Atleti que no puede cometer esos errores.

30' Doble entrada de Koke que es avisado por Björn Kuipers. Aumenta la tensión y pueden aparecer bastantes tarjetas amarillas.

28' La entrada de Raúl García provoca una tangana que deja a Sergio Ramos con tarjeta amarilla. Visiblemente picados Coentrao y Gabi.

27' Se calienta el ambiente. Buena contra del Madrid que lidera Di María para regatear a dos jugadores y crear mucho peligro. La única forma de pararlo fue haciendo una entrada por detrás que hizo Raúl García. El árbitro sacó cartulina amarilla al jugador colchonero.

26' Koke la puso al punto de penalti y Varane despejó sin problema.

26' Poco a poco el Atleti lo intenta. Centro de Adrián que despeja mal Sergio Ramos y cede un córner.

25' Salida en velocidad del Real Madrid a manos de Cristiano Ronaldo que acabó cediendo el balón a Benzema. El francés jugó para un Bale que intentó regatearse a demasiada gente.

24' Lo intenta el Atleti a través de Juanfran pero su centro lo rechaza Carvajal.

23' Atrapa Courtois. Modric intentó cerrar el centro pero eso provocó que Courtois pudiese coger el balón.

22' Falta peligrosa de Gabi sobre Di María en el lateral del área. Suben los centrales del Real Madrid. Importante la pizarra en ambos equipos.

21' Buena llegada de Carvajal por la banda derecha que culminó con un centro nefasto a las manos d Courtois.

20' A Ancelotti no le gusta lo que ve e intenta hacer pequeñas modificaciones. La partida de ajedrez entre ambos técnicos parece igualada, ninguno se atreve a arriesgar.

19' El Madrid está obligado a recurrir a Casillas cuando el Atleti adelanta líneas. Eso sí, si consigue pasar la primera presión, el Atlético se repliega en su campo. Cuando eso ocurre, el Madrid sólo puede jugar largo y no crea ningún peligro.

18' El dominio no es aplastante pero el Alteti ha adelantado líneas y pisa más campo rival que el Madrid.

17' El Atlético se ha hecho con el dominio del partido, a diferencia de los primeros minutos.

16' Primer enfrentamiento entre dos jugadores, Coentrao y Raúl García tuvieron una pequeña disputa que se quedó en nada.

15' Muchas imprecisiones en campo contrario. Tiago buscaba la llegada de Juanfran, que entraba solo, pero se marchó muy desviado.

14' Parones y poco juego. La tónica de los primeros minutos de un partido entre dos equipos que se tienen mucho respeto y disfrutan jugando al espacio. Un espacio que hoy no aparece.

13' Lo intenta Raúl García con un disparo que se marcha alto. Primer disparo del encuentro.

12' Segunda aparición en ataque de Di María que esta vez buscaba un centro al segundo palo que se marchó por línea de fondo.

11' FOTO | Diego Costa, visiblemente decepcionado, sale del terreno de juego:

10' La salida de Diego Costa va a cambiar el planteamiento de Simeone, ya no valen los balones en largo para que los baje el delantero. Ahora, juego por bajo y al espacio para buscar la velocidad de Adrián.

9' ¡Cambio en el Atlético de Madrid! Se marcha Diego Costa y entra Adrián. Las molestias del delantero parece que siguen impidiéndole jugar.

8' No hay fluidez en el juego por parte de ninguno de los dos equipos. Se impone la destrucción a la construcción y eso se debe principalmente a la intensidad.

7' Se acerca el Atlético. Diego Costa lucha un balón en el área que consigue tocar Khedira para forzar un saque de puerta.

7' No consigue tocar con comodidad el Atlético de Madrid y eso le facilita la labor al Madrid.

6' Pudo llegar la primera ocasión para el Madrid. Buen balón para Benzema que intentó tocar de primeras para Bale pero Courtois llegó antes.

5' Mucho respeto por parte de los de Simeone. Una vez el Madrid rompe la primera línea de presión el Atleti se repliega.

4' Aparece Di María y tiembla el Atlético. El argentino es peligrosísimo entre líneas y si su pase llega a Benzema hubiese ocasionado la primera ocasión del encuentro.

3' Primera salida en largo del Madrid para Cristiano que tuvo que parar Miranda con una falta. Lo tienen claro los de Simeone.

2' Más respeto por parte del Atlético que del Madrid, los colchoneros juegan muy compactos y no dejan jugar con facilidad.

2' La posesión es para el Real Madrid en defensa pero una vez avanza al centro del campo la presión colchonera es muy fuerte.

1' Primera pérdida de Khedira y primera salida rápida de Diego Costa. Cortó Ramos pero el Atleti ya muestra sus intenciones, no va a dejar jugar al Madrid.

1' Falta sobre Bale de Filipe. Intenso el Atlético de Madrid.

1' ¡Empieza el encuentro! Ya juega el Real Madrid.

20:45. La afición del Atlético enloque y todos ondean sus bufandas. Ambiente impresionante.

20:44. Sonríe Cristiano Ronaldo mientras se escuchan gritos de "Atleti, Atleti".

20:43. VÍDEO | Suena el himno de la Champions. Tensión, emoción y, al fin y al cabo, fútbol.

20:42. Saltan los jugadores al terreno de juego mientras suena la música previa al himno de la Champions. Ambos equipos con un tifo, se viene abajo el campo.

20:40. FOTO | Un instante de la ceremonia, cada segundo que pasa la tensión aumenta.

20:36. Espectacular ceremonia a la altura del acontecimiento. Todos los aficionados en silencio.

20:33. Empieza la ceremonia de la final. Todo listo para que comience el partido más importante del año a nivel de clubes.

20:32. FOTO | Así se ve el Estadio Da Luz desde la posición de VAVEL:

20:30. ¿Qué partido se espera? | Hay otra opción, aunque improbable, y es que el Atleti domine más el balón que el Real Madrid. Pasó en el Calderón cuando el Madrid iba por delante y esa situación no incomodaría a Ancelotti que vio como los suyos arrasaron así en el Allianz Arena.

20:25. ¿Qué partido se espera? | La clave del encuentro va a ser dónde quiere empezar a presionar el Atlético de Madrid. Si Simeone decidir ahogar la salida madridista, los problemas van a llegar en la salida. Eso indirectamente, destaparía los pies del Atleti en defensa que arriesgaría dejando más espacios.

20:23. FOTO | Despierta la afición del Atlético de Madrid:

20:21. FOTO | Otra foto del calentamiento madridista:

20:20. FOTO | Calentamiento de los jugadores del Real Madrid:

20:17. FOTO | Estalla la afición del Atlético de Madrid con la salida de sus jugadores:

20:16. DATO | Nunca en la historia de la Champions se había jugado una final entre dos equipos de la misma ciudad.

20:15. 30 minutos para que comience la final de la Uefa Champions League 2013/2014. Todo preparado en Lisboa para vivir un derbi histórico.

20:13. FOTO | Atlético y Real Madrid calientan mientras son vigilados por el trofeo más deseado de Europa:

20:11. Del Atlético de Madrid calientan dos porteros a la espera que salgan el resto de jugadores. Mucha tensión en el ambiente.

20:10. Sale el Real Madrid a calentar y se viene abajo el estadio. La afición está volcadísima con su equipo.

20:08. La afición del Real Madrid pita el himno de Sabina que suena en el campo. Rivalidad máxima.

20:04. Saltan a calentar los porteros del Real Madrid, Casillas entre ellos.

20:03. DATO | El Atleti llega invicto a la final. El último equipo que lo consiguió en Champions League fue el Manchester United en 2011.

20:01. FOTO | Visión de Javier Robles, acreditado para la final, en el estadio:

19:57. En 45 minutos dará comienzo el encuentro, antes algunos datos sobre ambos equipos.



19:52. FOTO | Las camisetas de los tres delanteros que forman la 'BBC':

19:48. Ya en el Estadio Da Luz, la afición del Real Madrid a la derecha de sus pantallas y la del Atlético a la izquierda. Por el momento, más ruidosa y numerosa la del conjunto blanco.

19:45. VÍDEO | A falta de una hora para el partido, toca relajarse en lo que será una montaña rusa de emociones:

19:42. FOTO | Los elegidos de Simeone:

19:41. FOTO | Los elegidos de Ancelotti:

19:40. Lo más sorprendente del asunto, a pesar de las últimas informaciones, es que la lesión de Arda parecía más leve a la de Diego Costa. El delantero, con viajes de por medio, ha hecho una recuperación increíble que podría costarle una lesión más grave. Arriesga Simeone.

19:37. Sorpresa en el banquillo del Atlético de Madrid, no está Arda Turan: Aranzubia, Alderweireld, Mario Suárez, Cebolla Rodríguez, Sosa, Diego Ribas y Adrián.

19:36. Se confirma también el once del Atlético de Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda, Godín, Filipe; Raúl García, Gabi, Tiago, Koke; Villa y Diego Costa. Raúl García entra por Arda Turan y Diego Costa, con molestias, es titular.

19:35. Banquillo del Real Madrid: Diego López, Pepe, Marcelo, Arbeloa, Morata, Isco e Illarramendi.

19:34. Ya es oficial el once del Real Madrid. Lo repetimos: Casillas, Carvajal, Varane, Ramos, Coentrao, Khedira, Modric, Di María, Bale, Cristiano y Benzema. Pepe, lesionado, se cae del once y Benzema, con molestias, finalmente entra. Khedira el escogido para sustituir a Xabi Alonso.

19:32. FOTO | Así luce el Estadio Da Luz ahora mismo:

19:30. DATO | El resultado más común en las finales de Champions es 1-0. Se ha registrado en 15 ocasiones.

19:27. VÍDEO | Hace un año se promocionó así la final de la Champions. Hoy sólo quedan dos y pelearán a vida o muerte.

19:26. FOTO | Xabi Alonso, el gran ausente, disfruta de un café en el césped:

19:25. FOTO | Así fue la llegada del Atlético de Madrid al campo tras los cánticos en el autobús:

19:22. FOTO | Así luce el Estadio da Luz:

19:20. Siguiendo con el once del Real Madrid, la entrada de Varane por Pepe debe ser obligada ya que el francés no tiene todavía el ritmo competitivo. Ancelotti busca mantener el esquema que les ha hecho fuertes en Europa y por ello apuesta por la 'BBC' (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo).

19:16. Llega también el autobús del Atlético de Madrid con cánticos de los propios jugadores. A diferencia de otros equipos en los que el silencio se adueña de la situación, los de Simeone demuestran que están deseando jugar el encuentro.

19:15. El once de Ancelotti es diferente al esperado. Khedira entra por Illarramendi y Benzema entra finalmente en el once, demostrando la importancia del 9 francés. La entrada de Khedira, como ya ha sido mencionado anteriormente, hace pensar que el Madrid no apostará por un dominio total de la posesión y sí por un juego más físico.

19:12. Según @carrusel de la Cadena Ser, ya hay once del Real Madrid media hora antes de la hora establecida: Casillas, Carvajal, Varane, Ramos, Coentrao, Khedira, Modric, Di María, Bale, Cristiano y Benzema. Pepe se cae y Benzema entra.

19:12. FOTO | Vestuario del Atlético de Madrid:

19:11. Llegan los jugadores del Real Madrid al campo, últimos preparativos y pronto empezarán el calentamiento.

19:10. FOTO | Vestuario del Real Madrid:

19:07. FOTO | La más deseada:

19:05. Mejor partido: Atlético de Madrid | Por importancia y lugar, el mejor partido del Atleti fue en Londres frente al Chelsea de Mourinho. El 0-0 de la ida prácticamente les obligaba a marcar y lo hicieron tres veces para ganar por 1-3.

19:02. Sale el autobús del Atlético de Madrid hacia el Estadio de la Luz. En apenas 45 minutos ya tendremos alineaciones.

19:00. Mejor partido: Real Madrid | Sin ninguna duda, el mejor partido del Real Madrid en esta Champions League 2013/2014 fue en Alemania ante el Bayern de Múnich. Los de Ancelotti destrozaron a un Bayern completamente impotente.

18:56. DATO | Cristiano (16), Benzema (5) y Bale (5) han marcado un gol más que todo el Atlético de Madrid (25) en toda la Champions League.

18:54. DATO | El Real Madrid ha ganado 9 de las 12 finales que ha jugado en la historia de la Copa de Europa o Champions League. ¿Llegará hoy la décima?

18:52. DATO | Simeone no ha perdido ninguna final a partido único desde que es entrenador del Atlético.

18:50. DATO | El Atlético ha eliminado en esta Champions a cuatro campeones europeos: Oporto, Chelsea, Barça y Milan. ¿Será el Madrid el quinto?

18:45. Faltan dos horas para que comience la final y tan sólo una para las alineaciones. Vamos con algunos datos sobre el partido.

18:40. FOTO | Nuevamente aparecen banderas nazis en la previa:

18:37. FOTO | En estos momentos miles de atléticos esperan la salida de los jugadores de su hotel de concentración:

18:35. A continuación algunas imágenes de la previa. (vía uefa.com)

18:30. FOTO | Así se preparó la ceremonia que dará paso a la gran final:

18:25. ¿Cómo jugará el Atlético de Madrid? | Teniendo en cuenta que la última línea defensiva del Madrid (Pepe/Varane y Ramos) juegan adelantados, el Atleti puede decidir entre ir a por el rival o esperar para asegurar. Si presiona, el Madrid será más vulnerable en la salida pero más efectivo en ataque donde tendrá más espacios. Si espera, la seguridad defensiva aumenta pero la posibilidad de lanzar un contragolpe se reduce. Simeone decide.

18:20. ¿Cómo jugará el Atlético de Madrid? | Portero y defensa están más que claros. Los problemas llegan con las lesiones, o molestias, de Arda Turan y Diego Costa. Los últimos rumores apuntan a la titularidad del brasileño y a la baja del turco. Aún así, la idea de juego se la saben de memoria. La principal duda es: ¿dónde presionará el Atlético?

18:15. ¿Cómo jugará el Atlético de Madrid? | No descubro nada si comento que el Atlético de Madrid será, ante todo, fuerte en defensa. Intensidad, garra y esfuerzo. Luego el balón entrará o no pero el trabajo será máximo. Simeone confía en el bloque más allá de las individualidades, que son claramente mejores en el conjunto blanco.

18:10. ¿Cómo jugará el Real Madrid? | Lo más probable es que Ancelotti mueva las mínimas piezas del once y, por tanto, Isco jugaría en la posición de Cristiano Ronaldo. Di María, un puñal llegando desde segunda línea, acompañaría a Modric y Khedira/Illarramendi en la medular. Cristiano Ronaldo sería delantero centro.

18:05. ¿Cómo jugará el Real Madrid? | La famosa 'BBC' (Benzema, Cristiano Ronaldo y Bale) parece romperse en el partido más importante de la temporada. Benzema puede ser el sacrificado para dar entrada a Isco Alarcón. La principal duda llegaría ahora: ¿Isco en la delantera o en el centro del campo?

18:00. ¿Cómo jugará el Real Madrid? | Todo cambió en Múnich. El Real Madrid fue letal a la contra ante un Bayern que no pudo con la intensidad defensiva blanca. Pero hoy, ante un Atlético que tampoco quiere el balón, puede sufrir mucho en la salida de balón tratando de buscar a los delanteros. Pepe y Ramos suelen optar por balones largos si no aparece Xabi Alonso, ausente hoy, y eso debe ser solucionado por Ancelotti si no quiere sufrir en la salida.

17:55. ¿Cómo jugará el Real Madrid? | Real Madrid y Atlético se han enfrentado cuatro veces esta temporada. Los de Ancelotti dominaron de cabo a rabo la eliminatoria de Copa del Rey donde consiguieron que el Atlético fuese totalmente estéril. Hoy, en una situación similar, el conjunto blanco buscará asfixiar al Atleti para que no tenga posibilidades de salir en largo.

17:50. Uno de los duelos más esperados de hoy será el que enfrente a Courtois y Casillas. Juventud frente a vetaranía se citan para demostrar quién puede soportar mejor la presión. Ambos han demostrado que están muy por encima de los nervios pero hoy deben hacérselo saber a todo el mundo.

17:45. Para Diego Costa, además de ser su primera final de Champions, va a ser un partido especial. Sus ocho tantos en la competición le han permitido igualar a Vavá como máximo goleador colchonero y hoy buscará superarlo para entrar en la historia del Atlético de Madrid.

17:40. Además, el segundo quebradero de cabeza de Simeone llega con la más que posible baja de Arda Turan. Si Arda no fuese titular, las opciones se multiplican. Diego, Raúl García y Adrián podrían entrar en el once, aportando cada uno virtudes muy distintas. Simeone ha conseguido formar un bloque en el que todos son importantes, más allá de los once titulares.

17:35. En el Atlético las posibilidades son múltiples y con varios esquemas posibles. La titularidad de Diego Costa parece probable tras una recuperación de última hora. Si jugase Diego Costa, la titularidad de Villa podría verse amenazada por Adrián o Raúl García, dos hombres clave para Simeone.

17:32. ¿Será capaz Illarramendi de hacerse un hueco en el once del Real Madrid?

17:30. Más allá de los lesionados, Ancelotti deberá decidir entre Khedira e Illarramendi para sustituir a Xabi Alonso. Diferentes propuestas que podrían decidir la final. En el caso de utilizar a Khedira, el Madrid ganaría en intensidad defensiva pero perdería en la creación. Si opta por Illarramendi, más técnico que el alemán, puede acusar su juventud ante un Atlético que se hace fuerte en la medular.

17:25. Como en cualquier final de este tipo, las dudas aumentan con el paso de los minutos en ambos equipos. Diego Costa, Villa, Raúl García, Diego y Arda Turan son las principales dudas en el conjunto colchonero. Por su parte, en el Real Madrid son una incógnita Pepe, Cristiano Ronaldo, Benzema y el sustituto de Xabi Alonso.

17:20. FOTO | Fan zone del Atlético de Madrid:

17:15. FOTO | Fan zone del Real Madrid:

17:10. Van llegando las primeras imágenes sobre las 'fan zone' de cada equipo. A continuación algunas fotos.

17:05. Quedan aproximadamente cuatro horas para la final de Champions League 2014, Real Madrid - Atlético de Madrid, y en VAVEL ya estamos contando todo lo que sucede con respecto a la final. Recuerden que pueden preguntar y comentar tanto en el directo como en Twitter (@RealMadridVAVEL y @Atleti_VAVEL).

17:00. Análisis táctico del Atlético de Madrid | Solidaridad defensiva, salida muy veloz al contragolpe y mucho peligroso a balón parado. Blanco y en botella. El Atlético sabe a lo que juega y explota al máximo sus virtudes.

16:58. Análisis táctico del Real Madrid | Pocos espacios para el rival en la salida de balón, línea defensiva adelantada y velocidad en la salida. Tres de las claves de un Real Madrid que se siente más cómodo sin balón y que es capaz de crear peligro en cualquier momento.

16:56. Declaraciones | Por último, Raúl García, hombre clave en esta Champions, habló sobre las opciones del Atlético: “Más que nunca es importante esa ilusión y esa confianza en lo que hacemos, que es lo que nos ha llevado hasta aquí. Seguramente si hacemos lo que hemos hecho hasta ahora nos llevaremos la final”. Puede leer la rueda de prensa completa aquí.

16:54. Declaraciones | Casillas, que será titular, también habló como capitán y líder del Real Madrid. Sobre la tratectoria del equipo en Champions, Casillas comentó: "Hemos hecho un buen trabajo y llegamos con una gran trayectoria en la Champions. Lo hicimos bien en la Fase de Grupos y luego en las eliminatorias lo hemos hecho bien y hemos sabido sufrir, como en Dortmund. El equipo merece estar en la final". Puede leer la rueda de prensa completa aquí.

16:52. Declaraciones | Tiago, ilusionado por jugar la final en su país, se ha mostrado cauto y con los pies en el suelo. Sobre el grupo y Simeone, Tiago ha definido a la perfección qué piensan de su técnico: “Creo que para el club es como un Dios. Cuando vino cambió todo. Todo lo que dice para nosotros es verdad. Si dice que saltemos desde un puente, saltamos. Todos le seguimos y estoy muy orgulloso de tenerle como entrenador”. Puede leer la rueda de prensa completa aquí.

16:50. Declaraciones | No sólo hablaron los dos entrenadores. Sergio Ramos, Casillas, Tiago y Raúl García fueron los encargados de dar voz al grupo. Ramos, que viene de marcar dos goles en Múnich, destaca toda la temporada y no sólo el partido de Alemania: "A lo largo de la temporada hemos jugado más partidos buenos que el de Múnich y la final de Copa. No puede faltar la actitud. Por encima de todo está el sacrificio y la recompensa de tantos años de trabajo. Nos tenemos que dejar el alma. Es un juego, pero lo importante es irte a casa con la cabeza alta y que no nos reprochen nada. Si estamos motivados y respetamos al rival lo vamos a poner muy difícil porque es una oportunidad muy importante para nosotros". Puede leer la rueda de prensa completa aquí.

16:48. Declaraciones | Simeone, famoso por el partido a partido y posteriormente por el lema latido a latido, también quiso arengar a los suyos. Simeone lo tiene claro, su definición del equipo: "“Este grupo ha potenciado a un cuerpo técnico que vino a trabajar con mucha ilusión. Las palabras no alcanzan para agradecer. Estoy agradecido a todo el esfuerzo que están haciendo. Lo más difícil es transmitir lo que uno siente en el juego. Y ellos representan nuestro sentimiento: pasión, humildad, compromiso, entrega…”. Puede leer la rueda de prensa completa aquí.

16:46. Declaraciones | Tanto Simeone como Ancelotti han hablado en rueda de prensa. El técnico italiano se mostró confiado y concienciado de la envergadura del encuentro: “No tengo nada más que pedir en estos momentos. Todos saben la importancia que tiene la Champions League para el Real Madrid y me compete hacerlo lo mejor posible. Estamos muy cerca de ganar y ese es el objetivo”. Puede leer la rueda de prensa completa aquí.

16:44. Posibles alineaciones | Por su parte, Simeone tiene aún más variantes en su once inicial. Las dudas de Diego Costa y Arda Turan abren la puerta a Adrián, Diego o Raúl García. Para Simeone ningún jugador es esencial por tanto cualquier carta de la baraja puede ser utilizada. Sabiendo eso, el once más probable de Simeone sería:

16:42. Posibles alineaciones | Ancelotti ti