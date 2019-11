Real Murcia - Real Zaragoza: la penúltima batalla en feudo grana

El Real Murcia es, tras la victoria del Sporting sobre el Barça “B” en el inicio de la cuadragésima jornada, sexto clasificado, última plaza que otorga el privilegio de disputar el tan deseado playoff de ascenso a la Primera División española. Con 58 puntos, aventaja en dos al quinto y al sexto clasificado; Córdoba y Recreativo de Huelva respectivamente, y se sitúa a seis del segundo clasificado, que marca la zona de ascenso directo, el Éibar, que cuenta con 64.

El Real Zaragoza se encuentra en la décimo segunda posición, con 51 puntos, cinco sobre el descenso y a cinco del playoff de ascenso que marca el Córdoba, equipo que está por debajo del Real Murcia.

La temporada del Murcia: una regularidad en mejora

El equipo grana, tras ser descendido la temporada pasada deportivamente pero ser salvado en los despachos, hizo un equipo con muy bajo presupuesto, más aún que en los últimos años. Tarde y aparentemente mal. Lo que en Murcia se conoce como “con palicos y cañicas”.

Sin embargo, la trayectoria del equipo confeccionado por “Chuti” Molina y entrenado por Julio Velázquez ha sido más que meritoria. Desde su inicial objetivo de la permanencia, la clasificación del equipo ha sido durante casi todo el campeonato muy superior, coqueteando con la zona noble, y llegando a esta jornada, con estas alturas de campeonato, en playoffs de ascenso, algo inimaginable al principio del curso.

La temporada del Zaragoza: objetivo: ascenso. Resultado: permanencia

El equipo maño no ha sido capaz de conseguir un nivel competitivo que le haya permitido situarse y permanecer en la zona alta de la clasificación. En los últimos partidos con Paco Herrara como entrenador del equipo, además, sufrió un considerable bajón. Con el relevo de Víctor Muñoz, el conjunto zaragocista ha levantado cabeza, sin ningún alarde suficiente que haya supuesto alcanzar el objetivo inicial, pero que ha bastado para eludir la zona baja.

Al equipo maño se le han dado bien históricamente sus visitas a Murcia, la mayoría realizadas en la antigua Condomina, llevándose hasta en once ocasiones la victoria. El balance global de los partidos disputados en tierras murcianas es de 13 victorias locales, cuatro empates y 11 victorias visitantes en 28 partidos, con un bagaje goleador de 41 goles a favor del Real Murcia y 43 del Real Zaragoza.

Julio Velázquez: "La responsabilidad es máxima, pero la presión es cero"

El entrenador grana diijo en la rueda de prensa previa al partido cosas como: “No sé con qué puntos se jugará al final los playoff de ascenso. Seríamos unos necios si quisiéramos aislarnos de lo bonito que es el ambiente en la ciudad, entre los aficionados… hay que disfrutar. Algo habremos hecho bien cuando le sacamos 7 puntos a un equipo confeccionado para el ascenso directo. Revolución nunca, no me gusta utilizar ese término, no me gusta comentar nada de lo que vamos a hacer. No me gusta darle pistas a los rivales”, aclaró.

La primera plantilla está plagada de jugadores a una amarilla de cumplir el ciclo. El entrenador podría pensar en proteger a dichos jugadores de cara a la promoción, pero en este caso Julio no piensa igual: “Los apercibidos no van a condicionar nada, si nos ponemos a controlar no llegamos ni a los 59 puntos. Controlar ahora estas situaciones sería absurdo cuando todavía no tenemos la puntuación necesaria para participar en ese playoff”.

