Griezmann: "Cuando me llamó el Atlético no me lo pensé, es el campeón de Liga"

Antoine Griezmann fue presentado en la Sala VIP del Vicente Calderón como nuevo jugador del Atlético de Madrid, acompañado de su familia, Enrique Cerezo y José Luis Pérez Caminero. El francés se ha mostrado cómodo en su primer día oficial como rojiblanco y no ha dudado en mostrar su compromiso desde la primera llamada que recibió. “El Atlético hace mucho que me ha demostrado el interés. Cuando me llamaron ha sido directo. Es un gran club, con un gran proyecto. No me lo pensé, es el campeón de Liga, no me lo pensé", apuntó.

Con 23 años de edad, Griezmann fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada pero espera aprender aún mucho más las próximas seis temporadas con el Atlético de Madrid. “He venido aquí para aprender. Espero aprender mucho de mis compañeros y también del cuerpo técnico, que me pueda ayudar este año”, comentó.

Griezmann lleva dos días entrenando con los jugadores que no se fueron de gira y aún no ha tenido tiempo para hablar con su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone. “Para jugar hay que entrenar duro y demostrar el nivel para estar en el once ideal. Soy un jugador con ambición, intentaremos pelear por todos los títulos. Como dice Simeone partido a partido, significa mucho esfuerzo y mucho trabajo”, explicó.

“Estoy con ganas e ilusión. Con ganas de ver el resto del grupo y conocerles”, se sinceró. Al mismo tiempo destacó que quiere "agradecer a la afición y al club los minutos que pueda jugar”, indicó.

Su objetivo: superar sus números

Una de las promesas que ha hecho Antoine Griezmann en su primer día como rojiblanco ha sido mostrar su intención de mejorar los números que consiguió la temporada pasada: 20 goles (16 en Liga). "Mi objetivo siempre es superar las estadísticas del año pasado, trabajaré para ello. Sé que será mucho esfuerzo pero confío en mis compañeros y en la gente del club para poder conseguirlo”, dijo.

Griezmann se ha definido como un jugador que le “gusta pedir al espacio, coger el balón, jugar a un toque y disfrutar en el campo” aunque tiene claro que el objetivo es “ayudar al máximo al equipo, para crecer en este gran club. Intentaremos hacer un gran año como el pasado”.