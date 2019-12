En Carranza tuvo que ser

Llegar a dieciseisavos de final de la Copa del Rey es todo un logro para equipos modestos, de Segunda o Segunda División B normalmente, que tienen en este torneo la oportunidad de medirse a conjuntos de Primera División, algo que bien marca la temporada. En la presente edición, hasta seis clubes de la División de Bronce estuvieron en el sorteo de los dieciseisavos -Cádiz CF, Villanovense, Barakaldo, Reus, Logroñés, RB Linense- y otros tantos de la Liga Adelante -Huesca, Almería, Leganés, Llagostera, Mirandés, Ponferradina-; de entre todos los enfrentamientos destaca el que se produjo entre el Cádiz CF y uno de los equipos más deseados de la competición, el Real Madrid.

Cádiz CF y Real Madrid quedaron emparejados en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El emparejamiento se celebró por todo lo alto en la Tacita de Plata. Lejos quedaba ya esa época en la que los amarillos encadenaron varias temporadas consecutivas en la élite del fútbol español durante la década de los 80 e inicio de los 90. Con un bloque de 'hombres de la casa' el conjunto gaditano consiguió crear un proyecto sólido y afianzarse en Primera División. Tan solo dos enfrentamientos en los últimos año, tras la vuelta efímera de los cadistas a Primera, y otros, aunque de carácter amistoso, en el Trofeo Ramón de Carranza.

Nuevo curso, ilusión renovada

El Cádiz CF llegaba al sorteo tras superar previamente al Real Murcia, el Mensajero y el Laredo, todos ellos por la mínima, 1-0. En la competición doméstica, los cadistas ocupaban los puestos altos del Grupo IV de Segunda División B aunque no terminaba de cuajar fuera de casa. Como local, los gaditanos eran imparables y avasallaban a todos los equipos que visitaban el Ramón de Carranza; lejos de él, los de Claudio Barragán apenas conseguían pasar del empate. Tras cosechar varios resultados positivos como visitante, el Real Murcia se encargó de romper el fortín amarillo imponiéndose en la capital gaditana por 0-1. Más que los tres puntos, lo que perdió el Cádiz CF desde aquel encuentro fueron las buenas sensaciones.

Antes de medirse al Real Madrid, el Cádiz supero a Real Murcia, Mensajero y Laredo

Después de quedarse a las puertas del ascenso en dos ocasiones en la campaña pasada, ante el Real Oviedo por su condición de líder de grupo y ante el Bilbao Athletic en la última ronda de los playoffs, los andaluces afrontaban el presente curso apelando a la 'ilusión' de los aficionados y con el objetivo, una temporada más, de lograr el ansiado ascenso a la Liga Adelante. Por momentos, los cadistas han logrado mostrar buenos minutos aunque no terminan de encontrar su mejor momento de forma que les lleve a afianzarse en lo alto de la tabla y la distancia con los dos primeros clasificados cada vez es más alta.

Inicio de la 'era Benítez'

Por su parte, el Real Madrid encaraba la presente edición con un nuevo proyecto liderado por un 'hombre de la casa' como es Rafa Benítez. El entrenador natural de Madrid se desligaba del Nápoles para volver al conjunto de Concha Espina, donde sustituiría a Carlo Ancelotti; el técnico italiano consiguió en su primera campaña un total de cuatro títulos, algo hasta entonces que no se había logrado en la entidad merengue, pero fue precisamente eso lo que le condenó en su segunda campaña, la falta de títulos y de regularidad llevó a que desde el club se optara por prescindir de los servicios de Carletto.

Pese a dejar buenas sensaciones durante la preparación estival, al Real Madrid se le acusó de falta de gol desde el principio. No pudo resarcirse en la primera jornada de Liga ante el Sporting de Gijón, después de que empataran a cero, pero sí pudo hacerlo en la segunda ante el Real Betis Balompié, al que se impuso por 5-0. El tercer encuentro, disputado en el Power8 Stadium, supuso un golpe encima de la mesa de los blancos, que se impusieron por 0-6; pero lejos de seguir la buena línea marcada, la irregularidad marcó la racha merengue.

Dinámicas bien distintas las mostradas por el Real Madrid en la fase de grupos de la UEFA Champions League y en la competición doméstica. Mientras en el Grupo A era líder en solitario tras la cuarta jornada, en la Liga BBVA no se afianzaba; los merengues sumaban victorias en el Santiago Bernabéu con más o menos solvencia pero eran los partidos como visitante los que normalmente se le atravesaban, tan solo el 1-2 en San Mamés y el 1-3 en Balaídos ponían las notas positivas en las estadísticas blancas.

El punto de inflexión lo marca el FC Barcelona

El conjunto madridista afrontaba el primer clásico de la temporada en Concha Espina, una victoria ante el 'eterno rival' sería vital no solo por los puntos en sí sino también de cara a sus aspiraciones en la Liga -conseguir una victoria ante uno de los equipos 'de arriba' se antojaba importante para recuperar la confianza-. Sin embargo, la esperanza no tardó mucho en esfumarse del feudo madridista, Luis Suárez puso el partido a favor de los visitantes a los diez minutos de juego y fue ahí donde prácticamente el Real Madrid desapareció del encuentro. Al igual que le ocurriera al Cádiz CF con el Real Murcia, como anteriormente se apuntaba, los blaugranas sacaron a relucir las carencias de un Real Madrid que no pudo hacer nada para remediarlo.

Luis Suárez adelantaba al FC Barcelona en el Bernabéu a los diez minutos de juego

A pesar de que Leo Messi no estuviera en el once inicial después de llegar entre algodones al encuentro, Neymar y Luis Suárez fueron un quebradero de cabeza constante para los madridistas. El gol tempranero del ariete uruguayo fue un jarro de agua fría del que los locales no supieron reponerse. Antes del descanso sería el atacante brasileño quien aumentaría la distancia a favor del equipo de la Ciudad Condal, mientras que el Real Madrid con tímidas llegadas comprobaba que no estaba afortunado en los últimos metros.

Si hubo algún intento de reacción, pronto se encargó de disiparlo Andrés Iniesta que, tras una excelente combinación con Neymar, batió a Keylor Navas con un gran disparo desde la frontal del área. Más tarde, el encargado de abrir el marcador -Luis Suárez- sería también el encargado de cerrarlo tras un mano a mano con el guardameta madridista. Los madridistas salieron 'tocados' del encuentro, pero tenían tres partidos fuera de casa para recuperar sensaciones antes de volver a comparecer en el verde del Santiago Bernabéu; precisamente, entre esos tres partidos consecutivos lejos de la capital española se encontraba el debut copero ante el Cádiz CF, que esperaba con ganas uno de los partidos de la temporada.

Fiesta en el Ramón de Carranza

Como no podía ser de otra forma, el público gaditano respondió a las expectativas marcadas y las entradas poco duraron en agotarse. El Ramón de Carranza presentó un lleno absoluto para recibir a todo un Real Madrid, que a pesar de no contar con muchos de sus teóricos titulares presentaba un equipo más que competitivo para encarrilar la eliminatoria en territorio andaluz.

El partido arrancaba y un gol de Cheryshev a los tres minutos de juego congelaba momentáneamente la ilusión de los allí presentes. Lejos de amedrentarse, los de Claudio Barragán continuaron metidos en el encuentro siempre con el inestimable apoyo de su afición; las ocasiones llegaban y a punto estuvieron de marcar en diversas jugadas, pero la falta de acierto de Wilson Cuero y las buenas paradas de un Kiko Casilla que volvía a la que fue su casa durante dos temporadas, evitaron que el marcador se moviera.

Cheryshev adelantaba al Real Madrid a los tres minutos del pitido inicial

Poco a poco en las gradas comenzó a escucharse un cántico cuanto menos peculiar, 'Cheryshev, no puede jugar'. Desde diversos medios se había dado a conocer una posible sanción del canterano madridista durante su paso por el Villarreal CF en calidad de cedido en la Copa del Rey de la temporada anterior. La noticia tardó poco en extenderse por todo el estadio y cada vez eran más las voces que se hacían eco de tal acontecimiento.

Fue entonces cuando el encuentro pasó a un segundo plano y entró en escena el ingenio y la 'guasa' característica de los gaditanos. Del 'Cheryshev, no puede jugar' se pasó al 'Benítez mira el Twitter' e incluso al 'campeones, campeones', ya que de confirmarse el Real Madrid quedaba automáticamente eliminado de la competición. El descanso, esperados por todos para confirmar lo que estaba pasando, fue el punto de inflexión del encuentro, el Real Madrid salió sin apenas tensión y aunque se adelantó dos veces más en el marcador, la eliminación parecía más evidente por momentos.

En la segunda parte el Real Madrid experimentó un bajón notable en su juego, pero aun así tiró de efectividad y marcó dos goles más

Benítez apostó por sustituir a Cheryshev nada más empezar la segunda parte, pero el daño estaba hecho y la afición gaditana, siempre con tono jocoso, instó a que el jugador natural de Nizhni volviera a saltar al terreno de juego. 'Con la de estadios que hay en España, tuvo que pasar esto en el Carranza', pensarían Cheryshev y compañía, que junto a jugadores como Nacho Fernández o Jesé Rodríguez, presentes también en el encuentro, guardaban mejores recuerdos del estadio gaditano después de haber encarrilado la eliminatoria de los playoffs de ascenso en la 2011/2012 por 0-3, eliminatoria que quedó sentenciada en la vuelta disputada en el Alfredo Di Stéfano por 5-1.

La afición cadista no cesó en su empeño de ponerle su particular toque de humor al partido y llegó a celebrar los goles de Isco y James Rodríguez al grito de 'campeones, campeones' nuevamente. El jugador local, Kike Márquez, puso el broche de oro al duelo cuando en el minuto 88 anotaba el gol de la honra tras superar a Kiko Casilla. Rara vez una derrota se había celebrado tanto, pero quizás el 1-3 era lo menos relevante del partido.

Resolución del 'caso Cheryshev'

Desde el primer momento se dio la razón al Cádiz CF, que como era de esperar y tras la reunión de la directiva decidió denunciar al Real Madrid por alineación indebida. Pese a ello, la entidad blanca insistió presentando varios recursos y con la comparecencia pública de su presidente, Florentino Pérez, que en repetidas ocasiones defendió la postura merengue al mismo tiempo que se mostraba positivo de cara a la resolución.

Los precedentes no eran alentadores, el CA Osasuna había sido recientemente eliminado por la alineación indebida de Unai García ante el Mirandés. Casualmente, Rafa Benítez también fue protagonista en 2001 de otra eliminación de la Copa del Rey por otra alineación indebida, aunque en este caso no por acumular una sanción sino por superar el número de extranjeros -Djukic, Aimar, Ayala, Serban- en el once -tan solo se podían tres y Benítez incluyó cuatro-. Pese a que este hecho se produjo en el minuto 88 de partido, el Valencia CF fue eliminado de la competición y el modesto Novelda accedió a la siguiente ronda.

Benítez también fue eliminado de la Copa en 2001 por alineación indebida del Valencia CF ante el Novelda

La única esperanza merengue estaba en el fútbol femenino y es que Laura Gallego, cancerbera del Lorca Féminas, había sido acusada de alineación indebida en un encuentro frente al CFF Maritim que perdió por 0-3 a consecuencia de ello, pero la falta de notificación -la Federación envió un fax a un número antiguo del club- permitió que la sanción no llegara a tal. Pero en esta ocasión el Real Madrid no corrió la misma suerte y pese a recurrir en varias ocasiones quedó eliminado de la Copa del Rey en detrimento del Cádiz CF.

Consecuencias para uno y otro bando

Sin duda alguna el mayor damnificado en este caso es el Real Madrid. Un equipo de la dimensión del conjunto blanco no puede permitirse cometer un acto de este tipo y el de Cheryshev es una mancha más en el expediente madridista que después del escándalo en el pasado mercado veraniego por el fichaje frustrado de David De Gea, vuelve a estar en el punto de mira.

El 'no' fichaje de David De Gea puso al Real Madrid en el foco de las críticas el pasado mercado estival

No corren buenos tiempos en Concha Espina pero un buen papel en el plano deportivo, el cual es el más importante al fin y al cabo, podría acabar con todo ese cuestionamiento; una referencia reciente se encuentra en el propio FC Barcelona, hasta enero de 2015 Luis Enrique estaba en el punto de mira de todas las críticas pero ha cerrado el mismo año con cinco títulos. A pesar de la eliminación prematura en el torneo del KO, el Real Madrid sigue vivo en la UEFA Champions League, donde se medirá a la AS Roma en octavos de final y se encuentra en la tercera posición de la Liga BBVA; con mucho por disputar aún, los blancos tendrán dos competiciones en las que centrarse hasta final de temporada.

Todo lo contrario sucede en el bando del Cádiz CF. El objetivo principal es claro, lograr el ascenso, pero seguir en la Copa del Rey se antoja positivo por no decir necesario. Los ingresos obtenidos en el partido frente al Real Madrid pueden verse reforzados con los que se esperan obtener ante el Celta de Vigo en el próximo encuentro copero y ello podría tener una repercusión directa en el ascenso. Además de sanear cuentas, el Cádiz CF podría invertir en algún fichaje durante el mercado invernal para subsanar las carencias mostradas en lo que va de curso. Aunque al igual que el Real Madrid, los amarillos deban enmendarse en la competición doméstica, donde actualmente ocupan la cuarta plaza, seguir soñando nunca está de más y una nueva eliminatoria de Copa más allá de lo económico puede ofrecer confianza al plantel cadista de cara a sus aspiraciones ligueras.