Atlético de Madrid – Celta: la Copa para frenar la sequía invernal

27 de enero: primer examen final de la temporada para el Atlético de Madrid. Suena brusco, e incluso puede parecer exagerado, pero es una realidad. El equipo rojiblanco se juega esta noche en el Vicente Calderón (20:30 horas, TVE) su continuidad en una de las tres competiciones que aspira a ganar, la Copa del Rey. La menos importante, de acuerdo. O la de menor tronío, sí. Pero un título, a fin de cuentas. Conviene no perder la perspectiva: ¿cuánto hubieran pagado los seguidores atléticos por llevar una Copa a sus vitrinas durante el “periodo entreguerras" (entre el Doblete y la Era Simeone). Busquen respuesta, encontrarán la solución y otorgarán la magnitud correspondiente al encuentro.

El rival que tendrá en frente, el Celta, lejos de parecer sencillo, y aun más lejos de pretender “tirar” la competición, aspira a que el público del Vicente Calderón se lleve la primera decepción de la temporada. Armas tiene, y de sobra. Y un entrenador magnífico sentado en el banquillo, también. El Toto Berizzo comenzó a jugar este encuentro el pasado sábado, en Vallecas, cuando alineó un once plagado de no habituales. Sorprendió: suele suceder al contrario. Los equipos modestos, y no tan modestos, reservan a jugadores en la Copa porque la prioridad, para unos y otros, es la Liga. Pues Berizzo hizo justamente lo inverso. Lo dicho: sorprende, aunque el técnico argentino, seguramente, piense que la vía más rápida para coger el tren de Europa se localiza en la Copa y no en la Liga. Opinión respetable.

Para el Atlético de Madrid ya no existen prioridades: es aspirante -y también objetivo- a ganar cualquier competición que dispute. Esta característica forma parte del gen implantado por Diego Pablo Simeone. Cada partido es el más importante. Pues si cabe, el choque ante el Celta, en términos absolutos, lo es incluso más que el duelo del domingo frente al Barcelona. Una derrota esta noche significaría el adiós a una competición. No así un tropiezo ante los culés. Es preciso tenerlo en cuenta.

Sequía y dudas

Huelga decir que el partido no llega en el mejor momento de la temporada para el Atlético de Madrid. Por varios motivos, más allá de los resultados. La pérdida del liderato ha hecho “pupa”, la sequía goleadora del equipo -Torres, Jackson e incluso Vietto- es un tema de debate, así como la renovación o no renovación del mencionado Fernando Torres. Son temas puestos en liza que distraen la atención ante tan fundamental cita. Simeone lo sabe, e intenta despejar balones como puede: “Hemos hablado con Fernando. Sabe lo que yo pienso y él me ha comentado lo que cree. La charla queda reservada para nosotros dos, pero nos deja tranquilos”, dijo en relación al “Niño”.

El escaso rendimiento de los atacantes colchoneros genera dudas en Simeone a la hora de buscar un acompañante para Griezmann

La sequía goleadora del Atlético de Madrid refleja un problema inusitado en la era Simeone: la dependencia en un futbolista. Obviamente, ese es Antoine Griezmann. Cuando se le agota la gasolina al francés, el equipo rojiblanco sufre. Sufre porque Simeone, incansable buscador, no logra descifrar soluciones alternativas. Jackson Martínez, precio a un lado, no logra encajar. Ni tan siquiera participar (solo tocó un balón ante el Sevilla en Liga, en media hora). Vietto no termina de arrancar. Cuando parece que sí, es que no. Correa aparece y desaparece de las alineaciones. Y a Fernando Torres, poco le queda del excelente futbolista que abandonó el Atlético de Madrid en 2007 para triunfar en Liverpool. Problemas que traen de cabeza al Cholo: para ganar títulos, además de una excelente alineación de gala, se necesitan grandes segundas espadas.

Simeone no especulará con el once inicial: "Uno no tiene seguridad en nada. Si pongo a diez futbolistas a descansar, a lo mejor no ganamos el sábado. Vamos a jugar todo con la misma determinación, ahora mismo solo existe el choque ante el Celta”. Claro como el agua cristalina.

Estilo y contraestilo

Pese a jugar en su estadio, el Atlético de Madrid deberá portar sobre los hombros la iniciativa del choque. El 0-0 en Balaidos obliga al conjunto colchonero a marcar gol y, lo que es más importante, a no encajarlo. En otras palabras: solo le vale la victoria o los penaltis para clasificarse a las semifinales. Dicho lo cual, si en algo es especialista Simeone, es en plantear eliminatorias. Berizzo es consciente, por eso en la previa del encuentro extremó las precauciones: "Un gol vale el doble, pero sin descoordinarse y actuando con inteligencia”, explicó.

He aquí dónde surgen las dudas acerca del planteamiento del Celta. Habitualmente, se caracteriza por presionar alto en campo rival y recuperar la pelota tras pérdida. Así lo hizo en la ida ante el Atlético de Madrid, creando multitud de problemas a los rojiblancos. Sin embargo, parece lógico que esta noche variará la manera de plantear el choque. Es posible, a juzgar por las declaraciones de Berizzo, que los celestes esperen más atrás y aprovechen la velocidad de jugadores como Orellana o Aspas. La posibilidad nada descabellada de una prórroga provoca que ambos entrenadores administren la energía de un modo más inteligente y “táctico”.

Se espera que Simeone haga ligeros retoques en la alineación, dando entrada a hombres que han tenido cierto protagonismo en la Copa. Moyá será el portero titular; Gámez, que ha cumplido cuando ha jugado, ocupará el lateral derecho; en el centro del campo, el Cholo armará una coraza dura pero creativa con Gabi, Koke y Augusto. La parte de arriba genera incógnitas: solo Griezmann parece indiscutible hoy, y tal vez Yannick Carrasco. Resulta complicado que el Cholo apueste o bien por Jackson o bien por Vietto. Torres llega tras haber sufrido problemas en el tobillo, así que Correa parte con bastantes papeletas. En el Celta, once de gala, salvo la traumática ausencia de Nolito por lesión. Menos traumática si finalmente no abandona el conjunto celtarra.

Partido grande, de campanillas, en el Vicente Calderón. Aire copero en un estadio que rozará el lleno. Al menos, esa es la intención: se ha producido un llamamiento por parte del club y de los jugadores. Motivos no faltan: primera final de la temporada en pleno invierno. Aunque con clima primaveral, eso sí.

Convocatorias

Atlético de Madrid: por confirmar. Se dará el mismo día del encuentro.

Celta de Vigo: Sergio, Rubén, Hugo Mallo, Radoja, Bongonda, Pablo Hernández, Iago Aspas, Guidetti, Beauvue, Orellana, Drazic, Wass, Jonny, Sergi Gómez, Planas, Cabral, Señé, Borja Fernández, Diego Alende y Borja Iglesias.

Posibles onces

Atlético de Madrid

Celta