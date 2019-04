En 30 toques con Edgar Agudo

En este serial de interesantes entrevistas en “30 toques” conocemos el lado más personal de Edgar Agudo. El delantero se formó en las mejores canteras del fútbol español y actualmente milita en el CDA Navalcarnero equipo perteneciente al Grupo I de la Segunda División B. El "barquito chiquitito" está siendo uno de los equipos revelación de la temporada situándose en quinta posición con 41 puntos, muy cerca de entrar en los puestos de ascenso a la categoría de plata.

1.Nombre

Edgar Agudo González.

2.Edad

27 años.

3. Lugar de nacimiento

Leganés (Madrid)

4. Trayectoria deportiva

Canteras: Atlético de Madrid, Getafe CF, Rayo Vallecano, Rayo Majadahonda y Málaga CF.

Etapa senior: Pontevedra B, AD Parla (en dos etapas), Atlético Pinto, Puerta Bonita, CD Guadalajara, San Fernando CD, Arandina CF y actualmente CDA Navalcarnero.

5. Apodo

No me llaman por ningún apodo

6. Su mejor partido

Me quedo sin lugar a duda con la eliminatoria de dos partidos de play-off del 2016 con el San Fernando CD contra el Calahorra.

7. ¿Quién le inculcó el interés por el fútbol?

Mi padre.

8. De no ser futbolista, ¿qué habrías sido?

Algo relacionado con el deporte porque con el paso del tiempo es lo que más me gusta hacer.

9. Vicios y virtudes

Ver fútbol es un vicio para mí y virtudes soy buena persona y me gusta ayudar a la gente.

10. La jugada soñada

Un gol en el 90 que de una victoria importante o un título

11. El partido soñado

Conseguir otro ascenso de categoría y ser capaz de meter el gol de ese ascenso.

12. Un sueño futbolístico

Poder jugar en primera o segunda.

13. La pesadilla confirmada

Fallar el gol "sencillo" que todo el mundo ve dentro.

14. Una espinita clavada

En mi etapa de cantera, no ser capaz de crecer en una de las que jugué y conseguir llegar al primer equipo.

15. Un estadio

La Nueva Condomina de Murcia, espectacular y encima ganamos 0-1 con el San Fernando CD y metí yo el gol.

16. Un equipo

FC Barcelona.

17.Un entrenador

Después de marcarme en los dos años en la AD Parla con él y coincidir de nuevo años después en el CDA Navalcarnero, Julián Calero.

18. ¿El mejor consejo recibido?

Se tú mismo, no cambies tu forma de ser nunca y compite contra todos para conseguir tus sueños.

19. ¿Qué es lo que más te gusta de la Segunda B?

Es una categoría que te exige al máximo, en la que vives el fútbol de una manera muy especial porque es tan significativo para la gente como Primera o Segunda. Pero los que nos siguen valoran el esfuerzo y sacrificio que hacemos.

20. ¿Y lo que menos?

Creo que no tiene todo el reconocimiento que merece por parte de la Federación, televisión, prensa.... por así decirlo estamos un poco abandonados para los que realmente darían un impulso a este fútbol más modesto.

21. Jugador favorito por líneas

a) Portero: Víctor Valdés

b) Defensa: Carles Puyol

c) Medio: Xavi Hernández

d) Delantero: Messi

22. ¿Qué te ha dado y que te ha quitado el fútbol?

El fútbol me ha dado amigos para toda la vida, gente maravillosa, me ha hecho madurar más rápido y ser capaz de afrontar los golpes que recibimos de la mejor manera, conocer ciudades increíbles. Pero también me ha quitado (si se puede decir así) una adolescencia distinta con los amigos, salidas nocturnas, las vacaciones de verano en agosto... cosas importantes para mucha gente que para mí ahora no lo son.

23. ¿Cuál ha sido el jugador que más le ha impresionado?

Ver en directo a Messi no es comparable a nada.

24. ¿Con qué compañeros relacionas las siguientes palabras?

a) Ídolo: Álex García, "Llanero Solitario", cuando llegué a Tercera de Madrid siempre fue una referencia donde mirarse, coincidí con él unos meses en un vestuario y como persona es aún mejor.

b) Promesa: David Rodríguez, ya es una realidad, ahora en la UB Conquense pero cuando lo conocí muy joven sabía que era una promesa.

c) Humildad: Ismael Gil, no es fácil levantarse con esa fuerza tantas veces cuando crees que tus sueños están a punto de cumplirse y no terminan de hacerlo, pero no te quepa duda de que lo harán.

d) Gracioso: Sergio Castillo, mi malagueño era una alegría constante cada mañana en el vestuario o en el piso.

e) Despistado: Daniel Martínez, un amigo y jugador excepcional que sería capaz de perder la cabeza y no darse cuenta.

f) Amigo: Andrés Muñoz "Sito", porque más de 10 años después de encontrarnos ya sobran las palabras con él.

25.Fuera de los terrenos de juego:

a) Una película: Ciudadano ejemplar.

b) Un libro: El monje que vendió su Ferrari.

c) Un lugar: San Fernando de Cádiz.

d) Un hobby: El fútbol

26. ¿Qué palabra no existe en tu vocabulario?

Egoismo

27. Una frase

La victoria le pertenece al más perseverante.

28. ¿Supersticiones antes de jugar?

Entrar con el pie derecho, tocar 3 veces mis espinilleras antes de empezar el partido.

29. Mójese sobre el final de la temporada

Esta temporada para el CDA Navalcarnero tiene que ser histórica, aún no se la forma que tendrá al final, pero intentaremos llegar cuanto antes a los puntos de la salvación y lo que venga después lo pelearemos hasta el último instante.

30. Un mensaje para su afición

A la afición le pido que siga peleando y que, aunque parecen pocos se les escucha y se les siente como miles, que el barquito chiquitito no quiere parar de navegar y ellos son parte importante travesía. A disfrutar y mirar con optimismo. Vamos Naval.