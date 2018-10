Previa Celta de Vigo “B” – Sanse: dos invictos frente a frente

Este fin de semana se miden Celta “B” y Sanse en uno de sus típicos partidos de comienzo de temporada donde no se sabe dónde estará cada uno dentro de unas semanas, pero se intuye. Por un lado, el equipo de Rubén Albés ha empezado de la mejor manera posible en estos dos partidos con dos victorias y ningún gol encajado (el único equipo que lo ha hecho en el grupo 1). Por otro, el Sanse también está sin perder, pero por la via de dos empates in extremis. El primero para empatar un 2-2 y el segundo para perder dos puntos en un 3-3. Son sensaciones diferentes, que marcan una tendencia de dos semanas.

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes suma diecisiete campañas disputando partidos en Segunda División B. En esa trayectoria ha tocado la gloria deportiva como en las temporadas 1999/2000 o 2006/2007 donde lograba un gran sexto puesto, muy cerca del playoff de ascenso. Siendo su mejor clasificación histórica. Por el contrario, ha tenido instantes de nervios hasta la jornada 38, como es el caso del año 2012. Ahí se quedaba cerca de descender al final de la liga regular. O enjunio de 2017 donde tuvo que jugar la fase de permanencia ante el Atlético Levante y le ganó en los penaltis. En su balance, como consecuencia, hay años de mirar para arriba y otros de mirar para abajo e incluso descender. En esta nueva campaña tiene dos puntos de seis posibles. Dos empates y ninguna derrota. Datos para mirar el vaso medio lleno o medio vacío.

El Celta de Vigo “B” acumula veinte temporadas en la categoría de bronce, seis de manera consecutiva. En su historia en segunda b, que comienza en el año 1992, ha tenido altibajos. Lo negativo fueron los descensos en las temporadas 93/94, 96/97 y 2011/2012, pero en el presente está en uno de los mejores tiempos de toda su historia. Lleva dos temporadas consecutivas jugando el playoff de ascenso manteniendo cada año el mismo bloque. Es decir, jugadores jóvenes que cada vez son más expertos. Están, por tanto, en su año de explosión. De momento van camino de ello con dos victorias en dos partidos y liderato. Lamentablemente, quedan 36 jornadas para el final, pero este inicio da ilusiones.

Partidos abiertos, bueno para el espectador

El Sanse llega a Vigo después de un empate trepidante a tres contra el Internacional de Madrid el pasado sábado, en medio de las fiestas de la localidad. Fue un duelo en el que los de Manolo Cano fueron de menos a más. Remontaron, se pusieron por delante y en la última jugada de partido le empatan. En ataque demostraron su gran potencial, pero en defensa el rival aprovechó los desajustes. Ideal para la diversión del espectador. Tácticamente el 4-4-2 está dando posesión y ocasiones. Solo falta solidez defensiva. Cinco goles encajados en dos encuentros son muchos. Sin embargo, cinco a favor dan muestras del potencial arriba. En definitiva, un equipo alegre con una media de edad de 25 años que va a dar que hablar. Para bien (en ataque) o para mal (en defensa). Se sabrá con el paso de los meses.

Comienzo impecable

El Celta de Vigo “B” ha empezado de manera inmaculada esta temporada. 3-0 al Rápido de Bouzas y 0-1 al Deportivo Fabril en el derbi gallego por excelencia. Cuatro goles a favor, cero en contra y liderato al ser el único club del grupo 1 que ha ganado todo. Sorprendente en solo dos fechas. Ello se debe a la estabilidad en el proyecto. Solo cinco jugadores fichados y dos subidos del filial. El resto es el bloque que finalizaría en cuarta posición la pasada temporada. Todos comandados otra vez por el míster Rubén Albés. Tácticamente se sigue con el 4-2-3-1, donde está destacando el recién llegado Apeh con dos goles. Posesión y finalización de ocasiones como modo de juego. Uno de los clubes más atacantes que se vio el pasado año.

El Sanse gana el balance

El Celta “B” y el Sanse han jugado siete veces en tierras gallegas. La primera fue en la temporada 93/94 que acabó 2-3 a favor de los visitantes. Los madrileños, además, han ganado tres veces más. La última en 2011. El Celta solo ha ganado dos veces. La última la pasada temporada por 1-0. El duelo se disputará en Barreiro, con una capacidad para unos 1000 espectadores. El colegiado designado para este encuentro será el castellano leonés Carlos Pérez Fernández. La pasada temporada arbitró catorce partidos en segunda B con nueve victorias locales, un empate y cuatro victorias visitantes.

Convocatoria Celta de Vigo “B” - Sanse

El equipo local, en principio, no tendrá ninguna baja por lesión ni sanción por lo que Rubén Albés tendrá a todos sus jugadores disponibles. Manolo Cano, en el Sanse tiene a Lluch lesionado, ya en su tramo final de calvario. Vuelve Rubén Sánchez tras su partido de expulsión

Posibles onces Valladolid “B” Vs Sanse:

Celta de Vigo “B”: Iván Villar; Farrando, Ros, Alende, Pampín; Molina, Rai Marchán; Ibán Salvador, Álex Serrano, Víctor Pastrana; Apeh.

Sanse: Irureta; Rubén Valverde, Bruno Rivada , José Carlos Aliaga, Iván Pérez; Zazo, Pablo Martínez; Carlitos, Andy Escudero; Perales, Castel.