Juan Romagnoli: “Siempre peleo por estar en el once titular”

Juan Romagnoli compareció en rueda de prensa tras la victoria importante del sábado frente al Fuenlabrada. El futbolista argentino ha vuelto a recuperar la confianza de Miguel Falcón y se encuentra completamente recuperado de las molestias que venía arrastrando los últimos meses. Su gol en el Fernando Torres certificó los tres puntos para el conjunto manchego.

Hasta el pasado fin de semana el ex jugador del Alcorcón no había anotado ningún tanto en lo que se lleva de temporada. A pesar de ello no era una piedra que pesara mucho en la espalda del futbolista albiceleste: “No estaba agobiado. Las ganas de meter eran grandes pero no era un peso que cargara” comentaba el jugador verdiblanco.

Con las molestias musculares completamente olvidadas Romagnoli se centra en realizar un buen final de campaña. El trabajo y esfuerzo en los entrenamientos quieren tener su recompensa en el campo: “Siempre peleo por estar en el once titular. El equipo está muy bien, puede jugar cualquiera” declaraba Romagnoli.

Desde su cesión al CD Toledo el argentino no ha contado en exceso con la confianza ni de Onésimo ni de Falcón actualmente. La mejoría física en las últimas semanas y el tanto logrado en Fuenlabrada motiva al jugador de Buenos Aires a realizar un buen final de campaña: “Contaba con jugar más pero estoy contento y motivado por los partidos que se vienen”.

El cambio de entrenador ha facilitado la entrada en la rotación de Romagnoli. La llegada al primer puesto del banquillo de Falcón ha abierto las puertas al canterano de Velez: “Los once que jugaban con Onésimo siempre se conocían. Cambiar de aires cuando juegas poco es bueno para uno mismo” declaraba ante los medios el jugador argentino.

Con el San Sebastián de los Reyes en el horizonte, Romagnoli avisa de la dificultad de los partidos que vendrán las próximas semanas. El puesto que ocupe el rival no variará la dificultad del partido: “La 2ªB es muy difícil. Nosotros ganamos ante el líder y anteriormente perdimos con el último por detalles. Nunca te puedes confiar”.