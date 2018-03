Jon Ander, en el nombre del gol

Su doblete la pasada jornada en la goleada del Amorebieta ante la Peña Sport volvió a sacar su nombre a la palestra. Y es que la temporada que está haciendo Jon Ander Pérez como punta de lanza de los azules no está pasando desapercibida para nadie. El delantero gasteiztarra suma 12 goles y se ha colado entre los cinco máximos goleadores del Grupo 2 de la Segunda B. Tan solo le superan Diego Cervero, líder en solitario con 19 tantos, y Rayco, Ander Vitoria y Guruzeta, con 13 goles cada uno.

Pero hay dos datos que otorgan más mérito al puesto que ocupa el ariete vitoriano en el ranking de goleadores. El primero, la posición del equipo en la clasificación. Los cuatro futbolistas que le superan juegan en equipos que están peleando por entrar en puestos de ascenso, mientras que el Amorebieta lucha por conseguir la salvación matemática para vivir un fin de temporada tranquilo. Y el segundo dato, y no por ello menos importante, es que ha debutado este curso en la categoría de bronce.

Sus goles valen doble

De los diez partidos en los que ha marcado, solo han perdido uno.

No todos los goles valen igual. No es lo mismo abrir el marcador que cerrar una goleada, y eso no suelen cantarlo las estadísticas. Pero lo cierto es que para el Amorebieta, que marque Jon Ander significa casi con total seguridad que el equipo no perderá ese partido. Y es que de los diez partidos en los que ha visto puerta, tan solo se han quedado sin puntuar en uno: la derrota por un gol a tres en Urritxe ante el Logroñés. En el resto de partidos, siete victorias y dos empates avalan los goles del delantero vitoriano.

En plena madurez

Hace un año, Jon Ander goleaba por los campos de Tercera División defendiendo la camiseta de un Beasain que terminó en cuarta posición y al que el Sporting B eliminó en la primera ronda del play-off de ascenso. Sus actuaciones con el conjunto blanquiazul llamaron la atención de varios equipos de Segunda B, pero finalmente fue el Amorebieta de Joseba Etxeberria el club que decidió apostar por él de cara a esta temporada.

Aunque en las primeras jornadas se disputaba el puesto con Ubis, ha terminado haciéndose un hueco y perfilándose como el delantero titular tanto para Etxeberria como para Xabi Sánchez. En alguna ocasión han coincidido los dos atacantes sobre el terreno de juego, pero parece ser que los técnicos no los ven complementarios.

Etxeberria apostó por él y está respondiendo a base de goles

Este curso, el delantero gasteiztarra acumula ya 2082 minutos distribuidos en 30 partidos. Solo se ha perdido un partido, la goleada al Izarra por cinco goles a cero, donde el Gallo de Elgoibar decidió que no era necesario contar con sus servicios.

Si consigue mantener el nivel en los siete partidos que quedan para que termine la temporada, seguro que no le faltarán ofertas este verano, quién sabe si para jugar en una categoría superior. Lo que sí parece claro es que el Amorebieta deberá ponerse las pilas para retener a uno de sus futbolistas más cotizados.