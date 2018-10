El Logroñés pide otra ronda

Volvía la Copa del Rey a Ganzábal dieciséis años después. Y lo hacía con un encuentro a la altura. Rival de magnitud para el Unión como era el Logroñés, que, casualidades del fútbol, volverá a visitar feudo langreano dentro de cuatro días, en partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato nacional de liga de Segunda División "B".

Antes del encuentro, se homenajeó al asturiano Titi, ex jugador de ambos conjuntos, que abandonó la práctica en activo hace apenas un mes, debido a unas lesiones que lastraron su carrera en los últimos dos años. Además, se guardó un respetuosísimo minuto de silencio por las víctimas del accidente de autobús de Avilés.

En lo deportivo, Tanto Hernán Pérez como Sergio Rodríguez movieron sus equipos y dieron entrada a jugadores que no venían actuando en las dos primeras jornadas de liga. En los locales, Adrián Torre debutaba en partido oficial esta temporada bajo palos, despachando un partido notable. Cabranes, Omar Sampedro y Paul Otia también entraban en el equipo con respecto al encuentro del pasado domingo ante el Real Oviedo "B". Además, los dos nuevos fichajes, Dani Abalo y Samba, fueron de la partida. El africano dejó buenas sensaciones con su trabajo y despliegue en la medular. Por su parte, el Logroñés modificó casi por completo su once respecto a la última jornada liguera. Hasta ocho futbolistas entraron en el once para avanzar en la competición del ko. Iván Buigues, Santos, Bijimine, César Remón, Rubén Martínez, Olaetxea, Víctor López, y el protagonista del partido Marcos André, fueron las novedades.

La primera mitad arrancó con un conjunto riojano mejor, moviendo el balón con criterio y dominando tiempo y espacio del encuentro. El Langreo esperaba y buscaba las contras, quizás demasiado atrás. La primera fue para Olaetxea, que disparó fuera en el nueve de la primera. Era el preludio del primero del partido. El propio Olaetxea se internó por la derecha, la puso por abajo y Marcos André, en carrera y de primera para matar. Golpe al mentón de un conjunto asturiano que tendría que remar, mientras que los de Sergio Rodríguez plasmaban así su dominio. Sirvió el tanto visitante para que el Langreo adelantara líneas, y tuvo la opción en una media vuelta de Omar Sampedro que envió a córner el hoy titular Iván Buigues en una buena intervención. La siguiente fue para Sergio Ríos, que cabeceó alto un buen centro de Cabranes, muy activo durante todo el partido en el carril zurdo. El propio Ríos lo intentó después con un disparo al que volvió a responder el guardameta. El Unión ya se había sacudido ese dominio inicial riojano, y antes del descanso, de nuevo Ríos lo intentó con un disparo alto. Descanso.

La segunda parte trajo un Unión mejor desde el inicio, que buscó el empate, eso sí, sin crear excesivo peligro ni poner en serios apuros a Iván Buigues, aunque la primera fue para el Logroñés, en un disparo de Santos que Adrián Torre atrapó fácil abajo. Poco después, gran balón de Samba para Aimar Gulín, al que Santamaría tocó lo justo, pero el alavés no se fue al suelo y terminó la acción algo trastabillado enviando el balón fuera. Si se cae.......

Pudo casi matar el Logroñes en un contragolpe de libro de un Marcos André que fue el mejor. El "9" dejó a Zubiri con el molde, la puso atrás y Víctor López sólo dentro del área no pudo con un Adrián Torre que se hizo gigante para salvar a lo suyos en el mano a mano. Pero poco después, el segundo. Jugadón de Marcos André y Rubén, con disparo de este último al palo, y el rechace que le cayó al brasileño que sólo tuvo que empujar. 0-2, y jarro de agua fría para un Ganzábal que no iba a dejar de animar a los suyos, y que sólo un minuto después vio como Santamaría derribaba a Aimar dentro del área y el colegiado no dudó. Eiriz Mata señaló los once metros. Penal. Lo iba a lanzar Sergio Ríos. El balón a un lado y el portero al otro gol. Quince minutos por delante, Paul Otia pasó del lateral a ser referencia arriba, y zafarrancho de combate langreano, aunque no llegó ni siquiera la ocasión para empatar.

Al final, victoria y clasificación para un Logroñés que volverá a Ganzábal este domingo a partir de las seis de la tarde, para seguir con la senda positiva tras un mal inicio liguero. Por su parte, el Unión con cuatro de seis, buscará continuar en la misma línea. Partidazo.