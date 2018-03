Miguel San Román y Cristian Rodríguez renuevan su contrato con el Atlético de Madrid

La Academia del Atlético de Madrid sigue garantizando la continuidad de las promesas de su prolífica cantera al extender recientemente los contratos del guardameta Miguel San Román y del centrocampista Cristian Rodríguez, que han ampliado su vínculo contractual hasta junio de 2021 y de 2020 de forma respectiva. Estos dos futbolistas se unen a la nómina de los últimos canteranos que han ampliado su estancia, como es el caso del lateral derecho Carlos Isaac -- hasta 2020 -- o el del centrocampista Roberto Olabe.

San Román, que tenía garantizada su estancia hasta el verano de 2019, ha llegado a un acuerdo para formar parte del club en el que recaló en 2011 para dos temporadas más de las que ya tenía firmadas. “Me siento muy feliz y agradecido, porque aparte de ser jugador de este club, también soy aficionado desde pequeño. Seguir en el club es un sueño. Tengo muchas ganas e ilusión de seguir en este club”, afirmó el portero, en declaraciones para la página web del cuadro colchonero.

El sobrino-nieto del carismático 'Pechuga' San Román tiene claro que su objetivo es centrarse en sus compromisos con el filial, en donde está destacando superlativamente, aunque su sueño es el de poder debutar con el primer equipo, con el que ya ha ido convocado para un choque correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League. “El objetivo es llegar al primero equipo. Ojalá se cumpla. Quiero seguir creciendo como persona aquí y cumpliendo los objetivos de todos los chicos de la Academia”, añadió.

Rodríguez, hasta 2020

Aunque rubricó su compromiso en papel el martes 27, el club rojiblanco no ha hecho oficial hasta el día de hoy (miércoles 28 de marzo) la renovación del contrato del centrocampista Cristian Rodríguez, que llegó a la Academia del Atlético de Madrid en el verano de 2016 procedente del Atlético Sanluqueño. "La verdad que estoy muy contento, con muchas ganas. Llevo dos temporadas aquí y todo ha sido fantástico. El primer año en Tercera División ascendimos en la primera ronda y este año el equipo se encuentra muy bien. A pesar de la juventud, estamos ahí peleando y prácticamente con el objetivo de la permanencia casi cumplido", destacó.

Con la ampliación, el jerezano espera afianzarse con más minutos y titularidades en los próximos cursos ligueros, algo que no es sencillo dada la competencia que existe en el centro del campo del filial del Atlético. "Los objetivos que me he marcado son los mismos. Seguir creciendo, dar lo mejor de mí, crecer como jugador y como persona, y ayudar a este club. Me llevo muchas cosas de todo este tiempo aquí. El ascenso del año pasado fue un gran momento ya que pasé una temporada de adaptación para mí, a la que finalmente me acomodé muy bien. Ahora me presento a esta nueva etapa con muchas ganas y con ilusión", concluyó.