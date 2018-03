Planificar la próxima temporada, ¿sin competiciones europeas?

Google Plus

Se acerca el final de la temporada y en las oficinas de Plaza de España comienzan a planificar lo que será la temporada que viene. Una temporada en la que esperan estar disputando competiciones europeas. Pero, ¿qué pasaría si el Celta no se clasifica para ningún torneo continental?

Una situación difícil a la que el equipo celeste no quiere llegar, pero que cada día parece más posible. El equipo está teniendo una temporada muy irregular en la que no son capaces de alzarse en los puestos que dan acceso a la UEFA Europa League. Pese a tener una de las mejores plantillas de los últimos años, Juan Carlos Unzué no está sacándole rendimiento. Incapaz de enganchar ni generar ilusión, se le está acabando el crédito entre los aficionados y la directiva. Por lo que muchos cambios pueden darse para la próxima temporada.

Dudas en la continuidad de Unzué.

El primero de ellos, podría ser el cese del propio Unzué. El entrenador tiene buenas ideas, pero no sabe trasmitirlas al grupo, por lo que en muchos partidos los jugadores acaban frustrados y cometiendo errores impropios de un equipo de Primera. Los que el año pasaron fueron héroes, llegando a semifinales de la Europa League y de Copa del Rey, este año no están contando con minutos, dejando de ser importantes en el juego del equipo, como pueden ser Sergio Álvarez Cabral o el ‘Tucu’.

Un descontento generalizado que se une a las palabras de hace pocas semanas en las que el ‘Toto’ Berizzo hacía oficial que estaba recuperado totalmente y que se veía volviendo a entrenar. Por lo que en Vigo ya se sueña con la vuelta del mejor entrenador de toda la historia del Celta.

Salidas y fichajes de peso.

También habrá cambios importantes en la plantilla. Algunos jugadores como Fontás o Cabral pueden salir del equipo después de defender la elástica celeste durante varios años. Estas últimas temporadas el equipo de Vigo ha optado por reforzarse en ataque, llegando a reunir a dos de los máximos goleadores de la categoría, como son Iago Aspas y Maxi Gómez. Pero en defensa, pese a los malos números temporada tras temporadas, se optaba por tapar algún agujero, sin llegar a hacer fichajes importantes.

Según desveló MARCA esta semana, la intención de la directiva es conseguir un fichaje en el eje de la defensa que sea de garantías. El fichaje de un defensa con jerarquía que de solidez a la zona más débil del equipo. Aunque no será el único fichaje, ya que si sale más de un jugador, tanto en esa parcela como en otras, el Celta cubrirá su baja acudiendo al mercado veraniego.

Lo que se buscará es volver a tener una plantilla corta, con jugadores polivalentes que puedan ocupar diferentes demarcaciones, pero con todas las posiciones cubiertas, donde la competencia haga al equipo más fuerte que esta temporada.

Renovaciones pendientes.

Otro punto de la lista es el tema renovaciones. Las de Daniel Wass y la de Sergi Gómez están a punto de concretarse, pero hasta que no sean oficiales no se pueden dar por hechas. Mientras, otros jugadores como Radoja o Borja Iglesias, actualmente cedido en el Real Zaragoza, también están a la espera de lo que pasará con su futuro. Por lo que en el tema renovaciones se vienen unos meses moviditos para la directiva celeste.

Vuelta de jugadores cedidos.

Por último, el tema que debe tratar es el futuro de los jugadores que están actualmente cedidos. En total son nueve los jugadores que están a préstamo esta temporada, Borja Iglesias, Theo Bongonda, Álvaro Lemos, Iván Villar, Borja Fernández, Andrew Hjulsager, Claudio Beauvue, David Costas y John Guidetti. Este último, cedido en el Alavés, no volverá si consiguen mantenerse en Primera, objetivo que están a punto de conseguir de manera matemática.

Algunos tendrán más oportunidades que otros, por lo que en principio llegarán para hacer la pretemporada con el equipo y después el entrenador y la directiva decidirán qué pasará con ellos. Borja Iglesias y David Costas son los que más posibilidades de quedarse con las bajas en defensa y por lo prometedor que es el delantero compostelano. Pero hasta que no llegue el momento no se sabrá quién se queda y quien sale.