Jordi Fabregat: "Tienen que ser profesionales"

Jordi Fabregat compareció ante los medios de comunicación tras la cuarta derrota cosechada por el conjunto chacinero. “No hemos sabido materializar lo que hemos podido crear en la primera parte. En la segunda parte el equipo no ha jugado nada, no hemos dado pases hasta partir del minuto 70. Hay que recuperar y analizar lo que ha pasado, corregir y volver a competir”, señaló.

El Guijuelo suma ya cuatro derrotas consecutivas sin ver puerta. “Cuando tienes la sensación de que por mucho que hagas no eres capaz de hacer gol ni adelantarse en el marcador acabas con un bloqueo mental. Como tienes ansiedad dejas de jugar, y te olvidas del juego y cuando pasa esto lo normal es que el rival se dé cuenta y se afiance en el juego”, añadió.

A pesar de hacer una buena primera parte, la ansiedad puedo con los chacineros y Jordi Fabregat movió ficha pero no sirvieron de mucho los cambios realizados ya que el Navalcarnero había ganado la batalla. “Desde el banquillo no se pasa nada bien, en el primer tiempo tienes una sensación de faltar de fuerza, que falta un rematador que empuje la pelota. Pero hay un momento que el contrario nos ganó la partida se hizo fuerte. No hemos sabido jugar la segunda parte, toca trabajar y pensar que la botella esta medio llena, nos toca apretar los dientes en estos últimos días”, comentó

El Guijuelo tiene que afrontar dos salidas complicadas ante el Valladolid B y Pontevedra que se juegan la vida. Antes el equipo tendrá unos días de descanso que tendrán que servir para regresar con mayor fuerza. “Tienen que ser profesionales, no hemos sido capaces de ganar un punto, tienen que descansar, comer, entrenar y venir aquí mejor que nunca. Estamos detrás de un escudo que representa a un pueblo, tenemos que dar el triple para salvar la categoría", concluyó.