Análisis del rival: Un Real Madrid mirando a Europa visita la isla

Todo un Real Madrid, visita la isla este sábado, para ponerle las cosas más difíciles, aún si cabe, al equipo canario en su pelea por la salvación. Además de la dificultad que entraña el choque, el conjunto canario cuenta, todavía, con algunos de sus jugadores en la enfermería.

Un coloso, visita Las Palmas

El partido de este sábado, es cierto que son tres puntos más, con independencia del rival. Pero se trata del Real Madrid, el vigente campeón de Europa, viaja al archipiélago para disputar la jornada 30 de La Liga. Competición, donde no se juega más que disputar la tercera plaza, y cuyo objetivo, aunque cueste creerlo, es mantenerse en puestos de Champions. Objetivo que parece tener asegurado. Pese a ello, no deja de tratarse de una visita de máxima dificultad para el equipo de Jémez.

Con la mente puesta en la Champions

El conjunto de Zinedine Zidane, querrá pasar el trámite en Las Palmas con buena nota, para llegar así, entonado al partido frente a la Juventus, en Turín. Los madridistas, jugarán en tierras isleñas con ojo y medio puesto en la cita Europea, que tienen el próximo martes. Donde 'los merengues', disputarán la ida de los cuartos de Champions.

Mal en Liga

La competición doméstica, para los blancos, no está siendo ni mucho menos buena. Demasiados tropiezos. No obstante, desde que el conjunto capitalino vislumbró los octavos de Champions frente al PSG (al que arrolló), comenzó a coger una 'velocidad de crucero' también en Liga. Tanto así que, en sus últimos once encuentros, ha perdido solo uno y empatado otro (contra Espanyol y Levante). El resto de partidos, los han solventado con suficiencia, con goleadas en algunas ocasiones. Y como contrapunto, también con bastantes goles encajados.

Cristiano, el mayor peligro

Como ya sabemos, la mayor baza de la que disponen los blancos, entre muchas, se llama Cristiano Ronaldo. El 'astro portugués', que empezó la temporada algo 'fallón', llega nueve goles en sus últimos cuatro encuentros. Y 19 goles en lo que va de Liga. Cifra que parece lógica en él, pero que es excelsa si se tiene en cuenta que acabó la primera vuelta con tan solo cuatro tantos. Se verá finalmente si Zidane se lleva al portugués a Las Palmas, o decide rotarlo.

Sancionados y lesionados

Al contrario que la UD, el Real Madrid se encuentra en un momento donde dispone de todos los futbolistas sanos, sin lesiones. Por otra parte, los blancos no podrán contar con su lateral derecho, Dani Carvajal, por sanción. El entrenador francés, decidirá si alinea al joven, Achraf o si coloca en la posición del sancionado a Nacho.