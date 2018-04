Luis Suárez: "El espíritu del equipo es pelear hasta el final"

Google Plus

Suárez se quedó sobre todo con la demostración de como el equipo dio la cara y luchó hasta los minutos finales: "Hay veces que los partidos de la competición son así, a veces el rival te juega superior, tuvieron muchas ocasiones después del 2-0. Sin embargo, demostramos mucho orgullo, estuvimos bien anímicamente, volvimos a ir contra el resultado adverso, y creo que es una demostración del que el equipo está fuerte".

El uruguayo quiso dejar claro que la importancia del empate vino gracias al trabajo del equipo en los minutos finales: "El mérito del equipo es mucho, que no bajó los brazos hasta el final, a pesar de tener el resultado en contra, ellos tuvieron varias para hacer el tercero, pero el equipo se pudo reponer en los minutos finales".

El delantero del Barça dejó claro cuál es el espíritu del Barça: "Hay veces que intentas jugar bien y no se puede, pero el espíritu del equipo es el de pelear hasta el final, el de correr siempre, y eso es mérito del equipo y del cuerpo técnico".

"El rival juega y en su campo es complicado" En cuanto al mal encuentro realizado en la mayoría de los minutos por el club blaugrana, Suárez le quiso dar mérito al Sevilla: "El rival juega, en su campo es complicado. Tuvimos alguna ocasión en la primera parte pero no la aprovechamos, y el Sevilla tiene eso, te llega y no perdona. En el segundo tiempo nos hicieron muy pronto el segundo, pero lo importante fue que pudimos reponernos y empatar".

Para Luis, la final de Copa no tendrá nada que ver con el choque de este sábado: "Las finales son distintas, son 90 o 120 minutos, once contra once, nadie sabe que va a pasar y el que esté mejor ese día se va a llevar la Copa".

Para acabar también tuvo palabras de elogio para Messi: "Es mérito de lo que es Leo. El trabajo de no bajar los brazos fue muy importante y él aprovecho el momento adecuado para hacer el empate", finalizó Luis Suárez.