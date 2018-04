Miguel Falcón: "No nos quedan balas. Es un partido a vida o muerte"

Google Plus

Miguel Falcón compareció en rueda de prensa en la previa del partido frente al Racing de Ferrol. En puestos de play-out y con el Pontevedra pisándole los talones tendrá un partido de máxima exigencia ante otro de los equipos que lucha por no descender.

Antes de empezar la conferencia de prensa Miguel Falcón tuvo unas palabras hacia Pelayo. Tras la grave caída que sufrió hace unos días en el hotel de concentración del Albacete: “Mucho ánimo y mucha fuerza para Pelayo. Fuimos compañeros en el Real Oviedo y le tengo un cariño bastante grande”.

El partido en la A Malata fundamental en el devenir del club en la categoría. Con resultados muy irregulares durante el último mes, solo quedan seis fechas para que se defina la clasificación. De esta manera lo analizaba el técnico verdiblanco: “No nos quedan balas. Es un partido a vida o muerte. El que salga derrotado lo puede pasar bastante mal hasta final de temporada”.

Con solo dos puntos por debajo de los manchegos, el Racing de Ferrol está viviendo una temporada similar a la de los toledanos. Con la gente muy crispada en tierras gallegas, los visitantes intentarán pescar en río revuelto: “Es un equipo que le pesa jugar en casa. A principio de temporada estaban en las quinielas para estar en play-off. De mitad de campo para arriba son un equipo con mucha calidad".

Con pocos cambios en el once, Miguel Falcón tendrá que paliar la baja de Usero en el centro del campo por sanción. Barranco parece el jugador ideal para paliar la no presencia del de Puertollano: “Barranco es un jugador con muy buen manejo de balón. En cada partido intentas sacar el mejor once analizando también al rival” comentaba el técnico del CD Toledo.

A excepción de las bajas ya conocidas de Riera y Álvaro Antón, Lassad ya está preparado para entrar en convocatoria. El marsellés se ha recuperado por fin de sus molestias musculares y salvo sorpresa entrará en convocatoria: “En algún momento podría entrar. Necesitamos gente con ritmo. Lassad tiene que ser un jugador importante en este final de temporada”.

Con un poder importante de convocatoria por parte del equipo coruñés, se espera un buen ambiente en la A Malata en el partido más importante de la temporada: “Ellos saben que al jugar frente a un rival directo tienen que estar con el equipo. Hay que saber jugar también con la ansiedad de ellos. Se puede volver en su contra” comentaba de esta manera Falcón el papel que tendrá el público en el choque.

Partidos fuera de casa como el del Cerro del Espino o el Fernando Torres pueden servir de referencia positiva para el duelo frente al Racing de Ferrol. De esta manera lo resumía el toledano: “Si estamos a tope podemos sacar los tres puntos. Sería dar un golpe encima de la mesa”.