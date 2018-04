Pensar con cabeza

Google Plus

No es la primera vez que Paco Jémez usa los entrenamientos para valorar la situación y sacar lo mejor del grupo. Desde su primera etapa en la UD Las Palmas, el entrenador cordobés ha aprovechado momentos clave de la temporada para sacar su lado más psicológico para dar un empuje moral al equipo.

En su vuelta al equipo amarillo, le hemos visto animar, exigir, quejarse, o incluso, alentar a sus jugadores. Actualmente, la UD está pasando por una situación crítica y exigente, y el técnico amarillo sabe que es el momento para intentar sacar lo mejor de la plantilla. Tocar esa fibra sensible que haga que los propios jugadores se den cuenta de la responsabilidad y compromiso que tienen con una isla entera.

"Cuando yo no pienso y no soy capaz de relacionarme con mis compañeros, pensado, estás jodido"

Paco Jémez quiso hacer énfasis a los diferentes momentos que te puedes encontrar en un partido. Sobretodo, el distinguir las oportunidades que descubres en cada jugada, o incluso, el saber ejecutar una decisión y tomar la opción correcta en cada instante. Y esto se consigue, pensando constantemente en cada minuto jugado del encuentro. No parar de pensar y hacer pensar a tus compañeros.

En definitiva, si existiera alguna circunstancia que no favoreciera al conjunto, o jugada que pudiera perjudicar la dinámica de juego, no bloquearse, si no seguir pensando para conseguir solucionar la dificultad encontrada.

Partido decisivo contra el Levante

No es casualidad que el entrenador cordobés de la UD Las Palmas utilice estos discursos. Esta semana se ha preparado a conciencia a la plantilla amarilla para afrontar de la mejor manera el partido que puede decidir, con total certeza, sus posibilidades de permanencia en la categoría reina del fútbol español.

El domingo 8 de Abril, la UD se enfrenta al Levante en un encuentro a "cara de perro", donde los dos equipos se juegan sus aspiraciones de salvarse y quedarse en Primera. El equipo amarillo tiene la necesidad de recortar la diferencia de 7 puntos que hay en la tabla clasificatoria, y por ello, el técnico amarillo, durante la semana, ha alentado a sus jugadores para que lleguen lo mejor preparado posible al partido que se va a disputar en el Ciudad de Valencia.