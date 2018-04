Un gran Real Madrid no puede derribar el muro rojiblanco

El Real Madrid comenzó buscando tener el balón tratando de mover a su rival de lado a lado para aprovechar cualquier hueco que estos pudieran dejar, el Atlético de Madrid por su parte se plantó muy cerrado en defensa y tratando de buscar cualquier opción de contraataque. Se tuvo que esperar hasta el minuto seis para ver el primer disparo a puerta, fue del equipo blanco tras un saque corto de un córner, pero Saviç muy atento logró tapar portería.

La tuvo Cristiano en el minuto diez, también de córner, esta vez botado por Kroos, Ramos no logra rematar bien y el balón le llega a Ronaldo al segundo palo pero el luso no se la esperaba y no pudo rematar en condiciones, por lo que Oblak pudo atrapar la pelota sin muchos problemas, se iba animando el conjunto de Zidane porque un minuto después Asensio iba a mandar el balón al larguero, otro córner en corto del Madrid, Kroos se internó en el área y fue derribado por Saviç en una acción en la que el publico reclamó penalti, no lo señaló Estrada Fernández, pero la jugada continuó y el balón le llegó a Asensio que se encontró con el palo.

Asensio durante el partido | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El primer acercamiento de los rojiblancos fue en el minuto 18, con un gol anulado a Diego Costa por falta sobre Sergio Ramos cuando le robó el balón, no tardó en replicar el Madrid mediante un zurdazo de Cristiano que obligó a Oblak a esforzarse al máximo. Se había espabilado el Atleti con esa acción de Diego Costa porque volvió a llegar con peligro al área de Navas, pero Koke no pudo rematar en buenas condiciones, aunque estas llegadas del Atleti no evitaron que el Real Madrid siguiera creando peligro, sobre todo a balón parado, esta vez fue Varane quien aprovechó un balón suelto en el área rojiblanca, pero Oblak tapó la portería de manera espectacular.

Kroos antes de lanzar una falta | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El partido entró en una fase de ida y vuelta porque de seguido se tuvo que emplear al máximo Keylor Navas para mandar a córner un disparo de Diego Costa. Poco después hubo un enfado monumental del banquillo del Atlético por un fuera de juego muy ajustado de Diego Costa (que en la repetición se demostró que estaba en posición legal) cuando se marchaban 3 jugadores del Atleti con un solo defensa del Real Madrid, los blancos replicaron al instante para evitar que los del "Cholo" se vinieran arriba, con un latigazo con la derecha de Marcelo que se encontró con la mismísima escuadra y el rechace lo iba a cazar Carvajal que obligaba a Oblak a realizar una mano providencial, conestas dos acciones el público del Santiago Bernabéu se iba a poner en pie para apoyar a su equipo. Así se iba a llegar al descanso.

La segunda mitad comenzó con un guíon muy similar, con el Real Madrid buscando alguna fisura en el muro rojiblanco y con el Atleti tratando de aprovechar cualquier recuperación para salir al contraataque aunque muy pocas veces lo conseguía. En una de las pocas veces que el Madrid encontró huecos llegó el primer gol , Bale se marchó por banda con un balón en profundidad y buscó a Ronaldo que enganchó el balón de primeras y la puso cruzada abajo donde Oblak no podía llegar.

Ronaldo celebrando el gol | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Se animó el Madrid que había olido sangre y tan solo un minuto después Asensio dispuso de una ocasión muy similar a la del gol. El partido comenzó a romperse con un Atlético de Madrid que empezó a adelantar líneas, y tras varias ocasiones seguidas de ambos equipos llegó el gol del empate, Griezmann cazaba un balón suelto en el área, y es que en la primera jugada en la que los colchoneros movieron la pelota encontraron premio. Lo que influye el apartado mental en el fútbol, porque el Atleti que apenas había chutado a portería en la primera mitad lo iba a hacer dos veces en un minuto, a punto estuvo Koke de hacer el segundo, pero Navas realizó la parada de la tarde en una acción que define al tico, puros reflejos.

Griezmann celebra con Diego Costa | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Simeone quiso dar entrada a Correa para aprovechar los huecos que estaba encontrando y el damnificado fue Vitolo que firmó un partido bastante discreto y al poco Zidane sorprendió quitando a Cristiano Ronaldo por Benzema, el Madrid perdía a su principal goleador en un cambio que a priori parecía pactado pensando en la vuelta de cuartos de final de la Champions League frente a la Juventus del próximo miércoles.

Contraataque muy peligroso del Atlético de Madrid, Griezmann aguantó el balón muy bien y lo filtró para Saúl que se marchaba junto con Diego Costa pero Varane cerró muy bien y obligó al canterano rojiblanco a jugársela él y su disparo se marchó desviado. Ambos entrenadores decidieron mover ficha, el Cholo parecía que se conformaba con el empate ya que dio entrada a Gabi por Costa y Zidane buscaba más velocidad en el centro metiendo a dos hombres frescos como Isco y Modriç por Asensio y Kovaçic. Con estos cambios el dominio del balón se volvió completamente blanco, pero el Real Madrid era incapaz de traspasar las líneas defensivas del Atleti y comenzó a abusar de los centros laterales que con la marcha de Ronaldo no lograban inquietar en exceso a Oblak.

Simeone se dio cuenta de que había perdido cualquier opción de crear peligro en ataque al quitar a Diego Costa, y decidió dar entrada a Gameiro en lugar de Thomas. Tocaba el equipo de Zidane en la frontal del área moviendo el balón de banda a banda pero eran incapaces los blancos de encontrar huecos. Las iba a tener Ramos en los últimos minutos, el camero siempre trata de ser el salvador de su equipo cuando se acercan los instantes finales, la primera de falta, pero Oblak volaría para evitar el que hubiera sido un auténtico golazo. La siguiente en el córner correspondiente, el capitán se adelantaría a todos pero su remate en el primer palo se marchaba desviado.

Ramos se lamenta de una ocasión fallada | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Así llegaríamos al final del encuentro en un gran partido del Real Madrid que puede que mereciera más pero enfrente tuvo a un Atleti que tampoco mereció perder.