Lo que necesita el Atleti para volver al gol

El Atlético de Madrid encadena una mala racha en cuanto a goles se refiere. En tres jornadas solo ha hecho tres goles. Frente a Villareal, Deportivo de La Coruña y Real Madrid. Antes de visitar el Estadio de la Cerámica, en el Camp Nou tampoco consiguió batir a Ter Stegen. A la semana siguiente del duelo en Barcelona, el Atleti se repuso y consiguió colar la pelota por tres veces en la portería del Celta de Vigo.

Ahí es donde se quedó el olfato goleador del cuadro de Simeone. Después de eso, solo tres goles que han servido para una derrota, un empate y una victoria. Unos datos que parecen mentira al tener en cuenta que el conjunto rojiblanco cuenta con dos depredadores del área como Diego Costa y Griezmann. Pero es la realidad en la que se ha metido.

Lejos quedan las dos goleadas consecutivas al Sevilla, cinco goles, y al Leganés, cuatro goles que animaron la competición doméstica y que ayudaron a acercarse en la clasificación al Barcelona.

Asumida la crisis, solo queda encontrar la solución perfecta para darle la vuelta y volver a la senda goleadora. Esto ya ocurrió en la primera fase de la temporada cuando el ganar por la mínima o, lo que fue más habitual, lograr empates a cero era la tónica que hacía que el Atlético sumara puntos y escalara posiciones. Con el comienzo de año se puso fin. Entre otros gracias a la llegada de Diego Costa.

Por segunda vez, al Cholo y a los suyos les toca volver a dar con la clave para revertir la situación. Ahora bien, ¿qué es lo que le falta o qué necesita para que vuelvan esos goles?

La resurrección de Diego Costa

Su llegada fue la salvación, como ya se ha mencionado, y durante un tiempo, ‘la pantera’ fue la pesadilla de los porteros rivales. Pero la historia cambió a partir del 28 de febrero. Este día participó en la goleada contra el equipo hispalense y significó su última diana hasta la fecha. De 12 encuentros disputados solo tres goles. Aunque hay que decir que en algunos ha estado ausente por lesión o por sanción, lo que ha hecho que el equipo lo sufra. El Atlético necesita que su olfato goleador resucite.

El mediocentro tiene que volver

En cualquier equipo de fútbol, el centro del campo es la llave. Ellos son los que crean, los que ‘juegan’. Y el Atlético últimamente carece de ello. Saúl, Koke y Gabi siempre han sido los imprescindibles de Simeone al cumplir con las expectativas siempre y no fallar. Pero ahora, estos no están en su mayor nivel y, quizás es necesario buscar alternativas que vuelvan a hacer del mediocentro rojiblanco uno de los mejores. ¿Para ello? Por ejemplo dar más notoriedad a Thomas, más de la que tiene.

Thomas es el 5

El ghanés ya estaba siendo el mejor antes del parón internacional y siguió cuando acabó. Cada domingo lo demuestra. Su soltura, su capacidad y su calidad no impiden que posea una inteligencia suprema a la hora de saber colocarse dentro de un terreno de juego, de elegir siempre el mejor pase y de estar siempre bien colocado para sus compañeros. La última actuación la del Bernabéu donde salió como titular y, tras su cambio, el Atleti ya no era el mismo. Desde hace muchos años en el club se buscaba un futbolista como él y ya lo han encontrado.

Que Lucas se convierta en el nuevo Filipe

El brasileño es un puñal por su banda y, aunque sea defensa, su calidad para atacar es indudable. De sus botas han salido muchos de los centros que han acabado en gol. Lucas intenta ser su discípulo. En la tarea defensiva, el francés no tiene rival pero en el ataque aún no han alcanzado el nivel de su ‘maestro’. La influencia de Filipe es vital, de hecho cuando está sobre el campo, protagoniza el 47,6 % de los centros desde la izquierda mientras que cuando no está, solo llegan desde ese lado el 32,6%.

Dejar el cerrojo

Si hay algo que caracteriza el estilo Simeone es por jugar a la ‘italiana’, jugar a ponerse por delante y a defender. Si se miran los resultados esto no le ha salido mal porque desde esa parcela defensiva, las contras pueden ser mortales, como a veces ha ocurrido. Pero también puede llevar a lo contrario. Al preocuparse solo por defender, los jugadores se olvidan de atacar y se hace imposible crear ocasiones que acaben en gol.

Probar a los delanteros suplentes

Con Griezzman y Diego Costa bajo sus órdenes, parece que Simeone se ha olvidado de los demás delanteros. Por una parte lógico porque si están ellos disponibles, ¿para qué pensar en los demás? El problema llega cuando estos no pueden jugar.

Gameiro y Torres han contado con muy pocos minutos en esta campaña pero cuando han tenido la oportunidad la han superado con más o menos éxito. Fernando ha hecho dos goles en 19 partidos de Liga, tres en seis partidos de Copa del Rey y otros dos en las tres veces que jugó en Europa League. Por su parte, Gameiro ha hecho seis en 20 partidos de Liga, uno en tres de Champions, dos en cuatro en Europa League y uno en Copa. No son los números de la AG/DC pero son solventes.

El balón parado

Este tipo de juego dio muchos goles al conjunto madrileño no hace mucho tiempo. Es más, se convirtió en el amo y señor del balón parado y del juego aéreo. Este año no hay atisbo de él, incluso, más que protagonizarlo, lo está sufriendo.