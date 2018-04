Calleja: ''Hemos hecho un partido malo, no hay que esconderlo''

El Villarreal ha perdido ante el Athletic por 1-3 en un partido malo para el Submarino. El conjunto entrenado por Javier Calleja no ha conseguido revertir la mala imagen mostrada en la derrota ante el Málaga la semana pasada agravando así el peor momento de la temporada.

Lo cierto es que las sensaciones son muy negativas, ya que el conjunto amarillo no logra recuperar las buenas sensaciones y las ocasiones claras de gol son muy escasas a lo largo de los 90 minutos.

El técnico madrileño no ocultaba la realidad: “Hemos hecho un partido malo, no hay que esconderlo. Desde el principio tuvimos muchas situaciones adversas. No tuvimos frescura, sin llegar a la presión y con distancias entre las líneas. Eso lo aprovechó muy bien el Athletic. No encontramos nuestro sitio en el campo”.

Es obvio que el conjunto amarillo está muy por debajo de lo que se espera de él y Calleja aboga por la unidad para volver a ser el Villarreal que todo el mundo espera: “Estas dos últimas semanas no han sido buenas. Fútbol tenemos, pero debemos recuperarlo. Tenemos que estar unidos y mirar hacia delante. Vamos a estar hasta el final luchando por alcanzar los puestos europeos. Es un momento complicado porque queremos volver a recuperar las buenas sensaciones. Estamos en un momento de dudas en el que no encontramos el buen tono, ni físico ni con balón”.

Para finalizar el técnico madrileño intentó buscar el lado positivo señalando que todavía conservan plaza europea y que el sábado llega un partido muy importante en la visita del Submarino al Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla: “Hay que pasar página. Del pasado no se puede vivir. Debemos buscar el lado positivo. Seguimos sextos y la próxima jornada nos enfrentamos a un rival directo. Con el trabajo llegan los resultados”.