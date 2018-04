Xabi Prieto: "Me marcho orgulloso de haber llevado el escudo en el corazón tantos años"

El jugador realista comenzaba la rueda de prensa de despedida con estas palabras: “Muy agradecido. Es un día alegre porque he tenido la suerte de disfrutar durante quince años de esta maravillosa profesión, en el club en el que soñaba desde pequeño. Me siento un auténtico privilegiado por ello”.

Y acababa el acto frente a los medios asegurando que quiere disfrutar de lo que queda: “Aunque hoy sea mi despedida, sigo siendo futbolista. Espero disfrutar algunos partidos en el campo y a día de hoy, mi único pensamiento es ese”.

Agradecido con el club y la afición

Agradecía a todos los miembros del club, desde compañeros a personal técnico, como a su familia, todo el cariño durante tantos años. “Me marcho muy orgulloso de haber pertenecido a este club, de haber llevado el escudo en el corazón por tantos campos durante tanto tiempo”.

Y no se olvidaba de la afición. A ella también le agradecía el cariño. “Seguramente, no será la más caliente ni la más ruidosa, pero si la más fiel. La que nos ha acompañado en momentos muy duros, como el descenso a 2ª división. Defenderé nuestra afición a muerte y siempre la llevaré en el corazón. Muchísimas gracias”, agradecía el diez blanquiazul.

Y continuaba orgulloso: “Agradecerle el cariño que me han mostrado, el respeto… hemos subido juntos y hemos vivido años complicados. Y gracias a esa unión y esa fuerza hemos conseguido salir”.

“Me quedo con todos los compañeros que he tenido estos años, siempre he valorado la opinión de ellos y creo que en el vestuario siempre me he sentido muy querido y muy respetado”, reconoce sobre los compañeros que ha tenido en el club.

Decisión clara

Prieto asegura que la pasada temporada tuvo dudas sobre si continuar o no en el club. Sin embargo, esta temporada ha sido la decisiva para despedirse del club. Él mismo decía que hay que saber marcharse y decir adiós.

“Algo muy excepcional tenía que pasar para continuar jugando aunque”, confesaba el jugador al explicar que hace apenas unas semana se lo comunicaba al presidente. Y que no lo había hecho antes por si llegaba a arrepentirse.

“El haber conseguido algo especial como ganar la copa, la supercopa, meternos en la Champoions… a lo mejor me hubiese hecho cambiar de opinión. Y quizá ni por esas hubiera continuado”, decía sobre la posible no retirada.

Sobre el momento de decir adiós, explicaba: “En toda mi trayectoria he actuado en función de lo que sentía y físicamente quizá podría seguir jugando, pero cuando uno siente que ya tiene que marcharse creo que es en balde continuar por un gran contrato que tengas en la mesa. Yo sentía que era el momento de dejarlo, de decir adiós”.

5º jugador con más partidos en la Real

Xabi Prieto ha tenido la suerte de contar con una gran cantidad de minutos, por lo que los entrenadores con los que ha jugado han confiado plenamente en él. Explica que físicamente siempre se ha sentido muy bien y que esta decisión no es por la lesión actual. No es una decisión que ha tomado en caliente, ni si quiera sabía decir el motivo exacto.

Después de tanto tiempo y tanto partido, el jugador realista confesaba que su peor momento en el club fue el descenso a Segunda División. Y el mejor momento, entre otros, el año que se jugó Champions o incluso la pasada temporada.

Futuro de Prieto

Una de las posibilidades pensadas es que continúe en el club como entrenador o presidente en un futuro. Sin embargo, lo negaba: “No me veo como entrenador ni como presidente. No quiero estar en un sitio por haber sido jugador o haber estado aquí 15 años, para estar en un lugar hay que valer, hay que formarse. Ya llegará el momento de tomar decisiones, y de hablar del futuro. Para mí, el futuro es mañana, ir a entrenar. Tratarme y tratar de recuperarme cuanto antes”.

“A día de hoy, el club no me ha hecho ninguna propuesta, es cierto que hemos quedado para hablar pero de momento no será el momento. Ni de pensar, ni de hablar de ello”, afirmaba sobre un posible puesto dentro del club.

Soñaba con jugar en la Real

Prieto ha tenido ocasiones de marcharse del club, sin embargo nunca lo ha hecho. Todo lo contrario, ha acompañado al club en parte de sus peores y mejores momentos. “Cuando en un sitio te sientes querido, valorado y estas con tu gente, no necesita más. Yo he tenido la posibilidad de crecer con los valores del club y mi sueño no era ser futbolista, era jugar en la Real”.

Apuesta por la plantilla actual

Prieto defiende que el club está en un momento muy bueno, pese a que deportivamente están costando las cosas. “Estoy convencido que con la plantilla que hay, se van a hacer las cosas bien. Tenemos jugadores muy capacitados para hacerlo bien. Y llevando el número que lleven hay jugadores muy buenos en la planilla, y seguro que el que lleve el 10 lo dejará por encima de lo que lo he dejado yo”, explicaba sobre los jugadores actuales y el futuro del número 10.

“Otros jugadores de la plantilla han tenido la opción de marcharse a otro lugar y han decidido quedarse aquí”, defendía la acción de otros jugadores que han decidido quedarse en San Sebastián al igual que él. “Ojalá la mayoría de los casos apuesten por continuar y crecer en la Real y por ser felices en Donosti”, pedía a los futuros jugadores y los actuales de la Real Sociedad.

No ha estado convocado con la absoluta de la Selección

Pese a su trabajo y su estancia en la Real, no ha podido disputar ningún partido con la Selección absoluta. Y asegura que eso no le ha importado. Sí que hubiese sido una experiencia bonita, pero no le “quita el sueño”.