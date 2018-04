Alberto Benito: “El recibimiento de la afición el día del Huesca superó mis expectativas”

Google Plus

Mitad de semana y el Real Zaragoza todavía no ha olvidado la victoria contra la SD Huesca, un derbi cuesta de quitarse de la cabeza. Entre otras cosas, de las sensaciones en este encuentro habló Alberto Benito en la rueda de prensa de este miércoles por la mañana, que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva del club.

El Real Zaragoza sigue una buena racha, solo hubo un bache por el camino frente al Sevilla Atlético, pero ya parece haberse dejado atrás. “El equipo supo reaccionar el León, en un campo en el que se juega mucho”, admite Alberto Benito. Aunque la desilusión de los aficionados zaragocistas no acabó tras la victoria frente a la Cultural Leonesa; los blanquillos no habían ofrecido su habitual juego en el partido. Fue el pasado fin de semana cuando los de Natxo González parecieron hacerse dueños del campo de nuevo. De esto habla el lateral derecho: “Un derbi todo el mundo lo quiere jugar, las ganas no iban a faltar; volvimos a reencontrarnos un poco, que en jornadas anteriores a lo mejor habíamos ganado sin demostrar nuestro juego y estamos muy contentos. Ahora ya a pensar en el Rayo”.

Los jugadores no solo están contentos por la victoria, Alberto Benito constata que el equipo esperaba "que La Romareda estuviese llena porque ya se veía a lo largo de la semana con la venta de entradas”, pues todos los días de venta se formaron largas colas en las puertas de las oficinas. No fue lo único que hizo la afición; los asistentes al partido quedaron antes, a las 16:15 horas, para ver llegar el autobús de su equipo y poder animarles. Para Alberto Benito ha comentando al respecto: “El recibimiento de la afición superó las expectativas, porque tampoco había vivido nunca algo así. Muy contento y muy feliz de haber vivido un día así y más con la victoria”.

Y como decía antes el lateral, el equipo ya prepara el próximo partido. Esta vez viajarán a Madrid, a Vallecas, para enfrentarse al segundo clasificado: el Rayo Vallecano. Un conjunto que el catalán describe como “grande, que tiene también una muy buen racha de untos y es uno de los mejores equipos de la categoría a nivel de juego y jugadores y será un partido entre dos equipos grandes”. La clave de los blanquillos según nuestro protagonista deberá ser estar fuertes en la zona defensiva: “Ellos tienen mucho potencial arriba, muy buenos jugadores en el centro del campo y en casa son muy fuertes; en todos los partidos están marcando muchos goles en casa y no encajan mucho. Pero bueno, yo creo que nosotros siendo fuertes defensivamente vamos a tener ocasiones de meter gol”.

Y así se prepara el enfrentamiento de este fin de semana, otra final para el Real Zaragoza que ya se encuentra en los puestos de preferencia; quintos para ser exactos. El encuentro tendrá lugar el domingo a las seis de la tarde.