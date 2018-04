La Juventus hizo algo que nadie había hecho

Google Plus

Los blancos lograron su objetivo pero con un sufrimiento que no se esperaba, sobre todo tras el resultado de la ida (0-3 en el Juventus Stadium), pues ayer la Juve hizo historia, ya que por primera vez un equipo visitante en competición europea llegó a tener tres goles de ventaja en el Santiago Bernabéu, nunca antes había ocurrido algo así, y es que ayer el equipo blanco echó en falta al capitán Sergio Ramos, y eso que el debutante en Champions, Jesús Vallejo, dio la cara, aun así se vio a un Real Madrid lleno de dudas y es que el primer gol de Mandzukiç en el minuto uno hizo que todo se tambaleara.

No habla nada bien de la defensa del Real Madrid el hecho de que ayer por primera vez en la historia del club se fuera perdiendo por 0-3 en tu propio estadio en competiciones europeas, y más cuando por lo que siempre se ha caracterizado el Real Madrid es por ser su estadio uno de los fortines más inexpugnables de Europa, sobre todo desde aquellas remontadas en la década de los años 80 de los Santillana, Juanito y compañía, sin ir más lejos una de las frases más famosas del fútbol europeo es de uno de esos miembros de esa plantilla y es una que se puede aplicar al partido de ayer, Juan Gómez “Juanito” en abril de 1986, tras perder frente al Inter de Milán por 2-0 en el Giuseppe Meazza, se dirigiría a los jugadores interinos que entraban riéndose en el túnel de vestuarios diciéndoles “90 minuti en el Bernabéu son molto longo”, cuánta razón tenía Juanito, el Real Madrid logró remontar esa eliminatoria y curiosamente ayer, un equipo italiano volvería a vivir ayer una situación muy similar, y es que habiendo sido capaz de igualar la eliminatoria, a la Juve se le escapó la prórroga en el último minuto.

El partido de ayer debe de ser un aviso para los de Zidane, y es que no puede haber más errores, es cierto que el partido del Real Madrid no fue tan malo como para merecer ese 0-3 en contra y que en el global de la eliminatoria han acabado siendo superiores en ambos partidos, pero aun así esto es la Champions League donde se enfrentan los mejores equipos del mundo y donde cualquier mínimo error se paga muy caro, por eso sí de verdad los blancos esperan levantar este trofeo, esto no se puede volver a repetir.