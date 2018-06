Cuatro azulgranas en el empate de España

Google Plus

La selección española dejó una montaña rusa de emociones en su debut ante la actual campeona de Europa, Portugal. 3-3 en un choque igualado en el que 'La Roja' fue mejor en el global pero se topó con un efectivo Cristiano Ronaldo y con un errático David de Gea. Los cuatro integrantes del Barça, incluido Iniesta pese a marcharse a Japón después del Mundial, tuvieron un partido discreto, aunque Busquets fue participe en los dos primeros goles.

El partido tuvo de todo. A los cuatro minutos, Nacho cometía un dudoso penalti sobre Ronaldo. El portugués no fallaba desde los once metros. Sin embargo, España logró reaccionar con un golazo de Diego Costa. El pase largo de Busquets lo cazó el hispano-brasileño, que tras dos recortes embocaba el cuero en la meta de Rui Patricio. Antes del descanso, Ronaldo ponía de nuevo por delante a los portugueses con un remate del jugador del Real Madrid que no conseguía despejar De Gea.

Busquets le dejó en bandeja a Costa el segundo tanto En el segundo acto España le dio la vuelta en apenas tres minutos. Primero, a balón parado. Silva botaba una falta que Busquets cabeceaba en el segundo palo, dejando a Costa en boca de gol para realizar su doblete. La traca final ocurrió tres minutos más tarde. Un balón suelto le llegaba a Nacho, que con el exterior se sacaba un latigazo imparable para Rui Patricio. La fiesta de la selección se vio aguada en los últimos compases con un golazo de falta de Cristiano que cometió Piqué.

No fue el mejor partido de los azulgranas. Piqué estuvo correcto, aunque se le vio algo tosco en algunos compases. Jordi Alba realizó un buen partido, quizá fue el más regular de los cuatro. A Busquets le faltó continuidad por momentos, y se vio algo dubitativo en determinados minutos. Pero fue decisivo con dos asistencias. Iniesta quizá fue el menos inspirado. Fue sustituido en el minuto 70 algo desfondado, aunque en ese momento España estaba por delante. Todos ellos podrán dar una mejor versión el próximo miércoles a las 20:00 horas ante Irán.