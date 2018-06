Resumen temporada 2017/2018: Natxo González, gran entrenador, dudoso profesional

Natxo González llegó al Real Zaragoza con un proyecto y unos objetivos claros para cumplir. Ha logrado crear un equipo muy valioso tanto técnico-tácticamente como en el sentido humano, ya que el grupo ha estado unido e incluso los que no tenían tanto protagonismo se han comportado e integrado perfectamente. Lalo Arantegui confió en el técnico vitoriano cuando a principio de la temporada el equipo no daba buenos resultados, cuando la afición arremetía contra él en algunas derrotas que hicieron acercarse a los blanquillos.

8| Gran técnico.

Aunque en un principio el equipo se colocaba en la parte baja de la clasificación, poco a poco los objetivos de Natxo González se fueron cumpliendo, cuando descubrió que el rondo en el centro del campo con dos puntas encargados de meter goles era lo que funcionaba en el equipo. Todo el mundo le apoyaba y la afición no podía estar más contenta con el entrenador del Real Zaragoza, que parecía ser más estable y regular que los que había tenido el equipo durante estos últimos años en Segunda División. Así en la segunda vuelta los blanquillos sumaron muchos puntos, con muy buenos resultados y una manera de jugar clara.

La buena relación entre la afición y el equipo ha sido algo que hace falta destacar en el transcurso de esta temporada, y con esto el equipo logró situarse tercero en la clasificación, tal y como Natxo González había podido esperar al llegar al club. Entrar en los playoff era el objetivo del Real Zaragoza. Pero el 31 de mayo, cuando todavía quedaba un partido de liga y la disputa de los playoffs ya estaba asegurada para el Real Zaragoza, se filtró una información en la que se aseguraba que el técnico había llegado a un acuerdo con el Deportivo de La Coruña.

4| Dudoso profesional.

Así fue como Natxo González metió la pata. No con sus actuaciones durante la temporada, que llevaron al equipo a la zona más alta de la clasificación, si no que el falo fue su indiscreción al dejar a su club con una ilusión pero sin un entrenador en el que poder confiar. Todavía no era nada oficial, porque no había firmado contrato, pero levantó mucho revuelo porque al técnico vitoriano todavía no se le había caducado el contrato.

Por lo tanto, si hay que valorar sus decisiones como técnico en el terreno de juego, Natxo González recibiría una nota bastante alta, porque cumplió sus objetivos con el club y encontró la manera de jugar en la que el Real Zaragoza se siente cómodo. Por otro lado, si lo que valoramos es su compromiso como profesional, la labor del vitoriano estaría suspensa, pues con sus últimos movimientos ha impedido que el club pueda confiar en él y ha acabado su estancia en Zaragoza con una mancha negra enorme en su nombre.